abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

JÄNNER 2025

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Orange = Vereinswechsel

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

David Puczka (Juventus Next Gen)

LV – 20 Jahre (Jg. 05) – 16 Spiele – 0 Tore – 3 Assists (1/0/0 für Juventus U20)

David Puczka kam im Jänner für die U23-Mannschaft von Juventus in zwei von vier Spielen von Beginn an zum Einsatz, wobei er einmal durchspielte und einmal ausgewechselt wurde. Zwei weitere Male saß er auf der Bank seines Teams. Beim 1:0-Sieg gegen Casertana gelang ihm sein dritter Saisonassist.

Benjamin Kanuric ( FC Ingolstadt



ZM – 21 Jahre (Jg. 03) – 19 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Benjamin Kanuric spielte für den FC Ingolstadt in beiden Jänner-Partien von Beginn und erzielte beim 3:1 gegen Unterhaching per Kopf seinen fünften Saisontreffer.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim II )

DM – 19 Jahre (Jg. 05)

Benedikt Huber stieg aus der U19 in die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim auf. Aktuell fällt er noch aufgrund einer Knieoperation aus. Sein Comeback wird Huber erst in den nächsten Monaten geben.

Michael Glück ( VfB Stuttgart II )

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 6 Spiele – 1 Tor

Michael Glück fehlt der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart bereits seit Mitte November wegen eines Bänderrisses im Sprunggelenk.

Christopher Olivier (VfB Stuttgart II )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 12 Spiele – 1 Tor

Seit Mitte November fehlt Christopher Olivier aufgrund eines Knöchelbruchs.

Lukas Wallner (Hannover 96 II)

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 12 Spiele – 2 Tore

Lukas Wallner spielte für die zweite Mannschaft von Hannover 96 in beiden Jänner-Partien in der Innenverteidigung durch.

Benjamin Atiabou (SV Werder Bremen II)

RV – 20 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Benjamin Atiabou zog sich am 26. Oktober seinen bereits zweiten Kreuzbandriss zu und wird für den Rest der Saison ausfallen.

Pascal Fallmann ( Erzgebirge Aue )

RV – 21 Jahre (Jg. 03) – 18 Spiele – 1 Tor – 6 Assists

Pascal Fallmann fehlte Erzgebirge Aue in der ersten Jänner-Partie aufgrund einer Grippe und wurde in der zweiten Partie nach 79 Minuten eingewechselt.

Matthias Wetschka ( 1. FC Düren )

IV – 19 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele

Innenverteidiger Matthias Wetschka erholte sich im Winter von seinem Meniskusriss und saß in der einzigen Jänner-Partie immerhin schon wieder auf der Bank des 1. FC Düren.

Daniel Hölbling (Viktoria Berlin – > SV Lafnitz )

RA – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Daniel Hölbling brach nach nur einem Einsatz für Viktoria Berlin seine Zelte in Deutschland ab und wechselte nach Lafnitz. Ab dem kommenden Update wird er demnach nicht mehr in unserer Liste aufscheinen.

Lukas Walchhütter (Wacker Burghausen)

DM – 20 Jahre (Jg. 04) – 19 Spiele – 1 Tor

Wacker Burghausen hatte im Jänner keine Spiele.

Bekem Bicki (FC Astoria Walldorf – > Karlsruher SC II )

ST – 20 Jahre (Jg. 04) – 13 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Der Mittelstürmer Bekem Bicki verließ zuletzt den FC Astoria Walldorf und wechselte in die zweite Mannschaft des Karlsruher SC, die in der sechsten deutschen Leistungsklasse spielt. Ab kommendem Monat wird er demnach aus unserer Liste fallen.

Mateo Stickler ( US Pistoiese )

RA – 19 Jahre (Jg. 05) – 6 Spiele

Im Jänner spielte Mateo Stickler für seinen Leihklub Pistoiese in drei von vier Partien, wobei er auf beiden Außenbahnen eingesetzt und zweimal aus- und einmal eingewechselt wurde. Auf seinen ersten Scorerpunkt wartet er aber noch.

Enes Tepecik ( SB Ankaraspor )

OM – 20 Jahre (Jg. 04) – 12 Spiele – 1 Tor

Enes Tepecik kam im Jänner für SB Ankaraspor zu keinem Einsatz und saß nur einmal auf der Bank seines Teams.

Oguzhan Sivrikaya ( 24 Erzincanspor )

ST – 22 Jahre (Jg. 02)

Der gebürtige Linzer Oguzhan Sivrikaya steht in der neuen Saison wieder beim Drittligisten 24 Erzincanspor unter Vertrag, wo er aber in der neuen Saison noch in keinem Matchkader stand.

Halil Ertürk (Usak Spor)

IV – 20 Jahre (Jg. 04)

Der Innenverteidiger Halil Ertürk spielt auch in der neuen Saison beim türkischen Viertligisten Usakspor, wo er im Dezember in zwei Partien erstmals auf der Bank saß. Im Jänner stand er allerdings in keinem Matchkader.

* Berkant Cekic ( Adiyaman 1954 )

DM – 19 Jahre (Jg. 05) – 16 Spiele – 1 Tor

Berkant Cekic kam im Jänner in beiden Partien von Adiyaman 1954 zum Einsatz und spielte dabei einmal durch und wurde einmal zur Pause ausgewechselt.

Alparslan Baran (Altinordu)

DM – 19 Jahre (Jg. 05)

Neu beim türkischen Viertligisten Altinordu ist der Sechser Alparslan Baran, der bis Sommer noch beim FC Liefering spielte und seitdem vereinslos war. Er unterschrieb einen Vertrag bis Sommer 2027, stand im Jänner aber noch in keinem Matchkader.

Dominik Lechner (FC Lugano II)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 9 Spiele – 1 Tor

Die zweite Mannschaft des FC Lugano hatte im Jänner keine Spiele.

* Ethan Brandy (Lausanne II – > FC Stade Nyonnais )

RV/IV – 20 Jahre (Jg. 04) – 10 Spiele – 1 Tor

Ethan Brandy verließ die zweite Mannschaft von Lausanne im Jänner leihweise und wechselte zum Zweitligisten Stade Nyonnaise. Ab kommender Woche wird er demnach in unserer Liste der Erst- und Zweitligalegionäre aufscheinen.

Leart Haliti (FC Wohlen – > vereinslos )

ST – 20 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Aus unserer Liste fallen wird ab kommendem Monat der 20-jährige Stürmer Leart Haliti. Sein Vertrag beim FC Wohlen wurde Mitte Jänner aufgelöst und er ist aktuell vereinslos.

Daniel Mandl, abseits.at