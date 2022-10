Junglegionäre-Update September: Ivanovic trifft dreifach

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

September 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Michael Glück (TSV 1860 München)

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Anfang September gab Michael Glück in Deutschlands 3. Liga ein etwa zehnminütiges Debüt für 1860 München, als dieses mit 1:4 gegen Elversberg verlor. In den zwei folgenden Spielen saß er auf der Bank seines Teams.

Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim II )

IV – 20 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Nachdem er zu Saisonbeginn noch verletzungsbedingt ausfiel, absolvierte Gabriel Haider im September zwei Spiele für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Sowohl beim 1:3 gegen Ulm, als auch beim 0:2 gegen Bahlingen wurde er eingewechselt.

Philipp Wydra (1.FC Köln II )

ZM – 19 Jahre (Jg. 03)

Der 19-jährige Philipp Wydra fehlt der zweiten Mannschaft des 1.FC Köln derzeit aufgrund eines Meniskusrisses und machte daher noch keine Saisonpartie mit.

II ) Franjo Ivanovic (FC Augsburg

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 13 Spiele – 3 Tore

In den sechs Regionalligapartien der zweiten Mannschaft des FC Augsburg im September spielte Franjo Ivanovic immer: Zweimal stand er in der Startelf, viermal wurde er eingewechselt. Beim 2:2 gegen Aubstadt gelang ihm sein erster Saisontreffer und bei der 3:6-Niederlage gegen die Würzburger Kickers, wo er bis zur 87. Minute spielte, erzielte er einen Doppelpack.

Adem Podrimaj (Hannover 96 II )

DM/ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 10 Spiele

Im Laufe des Septembers wurde Adem Podrimaj in der zweiten Mannschaft von Hannover 96 dreimal eingewechselt. Zuletzt stand er einmal nicht im Kader und saß einmal auf der Bank. Seine letzte Partie im September absolvierte er demnach am 18.9.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart II )

TW – 19 Jahre (Jg. 03)

Kilian Scharner stand im September in keinem Matchkader des VfB Stuttgart II.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart II )

IV – 19 Jahre (Jg. 03)

Marvin Schuster saß im September dreimal auf der Bank des VfB Stuttgart II, wartet aber noch auf sein Saisondebüt.

Daniel Stjepanovic (Wacker Burghausen)

IV – 18 Jahre (Jg. 04) – 3 Spiele

Der Defensivspieler Daniel Stjepanovic kam im September zu zwei Kurzeinsätzen für Wacker Burghausen.

Aboubacar Cissé (Wacker Burghausen)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 9 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Aboubacar Cissé fehlte Wacker Burghausen den gesamten September verletzungsbedingt.

Armin Majanovic (1860 Rosenheim)

ST – 20 Jahre (Jg. 02)

Rosenheim-Legionär Armin Majanovic stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader.

David Kamuf (1860 Rosenheim)

ST – 20 Jahre (Jg. 02)

Rosenheim-Legionär David Kamuf stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader.

Marcel Köstenbauer (Viktoria Berlin)

TW – 20 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele

Im September machte Marcel Köstenbauer zwei von drei Partien in der Regionalliga Nordost für Viktoria Berlin mit. In einem Spiel fehlte er verletzungsbedingt.



Julian Klar (Berliner AK)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Im September spielte Julian Klar in beiden Ligaspielen für den Berliner AK von Beginn an als Rechtsverteidiger und konnte zudem einen Assist beisteuern.

FC Naters Oberwallis ) Abdullah Dzafo (

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele – 1 Tor

Der offensive Mittelfeldspieler Abdullah Dzafo kam für den FC Naters Oberwallis in der vierten Schweizer Liga in allen vier September-Spielen von Beginn an zum Einsatz und erzielte einen Treffer.

Marcel Krnjic (Eschen-Mauren)

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele – 2 Tore

Marcel Krnjic kam im September nur zu einem Einsatz für den Liechtensteiner Klub Eschen-Mauren. Zwischenzeitlich fiel er auch wegen einer Corona-Infektion aus.

Talip Karaaslan (Eschen-Mauren)

LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele

Talip Karaaslan kam in zwei von drei September-Spielen von Beginn an zum Einsatz und spielte dabei jeweils als Linksaußen.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 18 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Vincent Spari kam in zwei von fünf September-Spielen von Beginn an für die U21 des FC St. Gallen zum Einsatz. Zudem kam er zu zwei Kurzeinsätzen im österreichischen U19-Nationalteam.

David Stojicevic (Banik Ostrava B –> Rad Belgrad)

DM – 21 Jahre (Jg. 01)

David Stojicevic verließ im September den tschechischen Klub Banik Ostrava und wechselte in die zweite serbische Liga zu Rad Belgrad. Er wird ab kommender Woche damit in unserem „Haupt-Nachwuchsupdate“ aufscheinen.