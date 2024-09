Kurz vor Ladenschluss: Rapid verpflichtet zwei Afrika-Talente

Am letzten Tag des Sommer-Transferfensters 2024 wurden für die zweite Mannschaft des SK Rapid noch zwei Neuzugänge formell fixiert. Mit den 18-jährigen Talenten Ousmane...

Am letzten Tag des Sommer-Transferfensters 2024 wurden für die zweite Mannschaft des SK Rapid noch zwei Neuzugänge formell fixiert. Mit den 18-jährigen Talenten Ousmane Thiero aus Mali und Daniel Nunoo aus Ghana werden in den kommenden Wochen, jeweils nach Erhalt der Rot-Weiß-Rot-Karte, zwei vielversprechende afrikanische Spieler zu ihren Mannschaftskollegen stoßen. Beide Spieler haben mehrwöchige Probetrainings in Wien absolviert und wurden vorerst für die kommenden beiden Saisonen verpflichtet, jeweils mit Option auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit.

Daniel Nunoo wurde am 20. August 18 Jahre jung und kommt vom Shooting Stars FC aus seiner Heimat Ghana. Er gilt als schneller und wendiger Offensivspieler, den Dribbelstärke und Kreativität auszeichnet und der sich vor allem auf der Außenbahn wohl fühlt.

Mit Ousmane Thiero (geboren am 8. April) wird ein Landsmann von Mamadou Sangaré zum Team von SK Rapid II-Cheftrainer Jürgen Kerber stoßen. Thiero, bislang in der Hauptstadt Bamako bei der hiesigen Association Sportive tätig, konnte bereits bei den U17 Welt- und Afrikameisterschaften Erfahrung sammeln und sich bei diesen Turnieren mit Platz 3 und dem Erreichen des Halbfinales über bemerkenswerte Erfolge freuen.

Geschäftsführer Markus Katzer sagt zu den Neuzugängen:

„Ousmane Thiero ist ein technisch gut ausgebildeter und laufstarker Mittelfeldspieler, der zentral sowohl auf der Sechs als auch der Acht spielen kann. Er gilt als eines der großen Talente Afrikas in seiner Altersklasse, auch unser Profikaderspieler Mamadou Sangaré kennt ihn sehr gut und schätzt seine menschlichen und fußballerischen Qualitäten enorm. So wie Daniel Nunoo, der in den Probentrainings ebenso überzeugen konnte, ist auch Ousmane Thiero ein Perspektivspieler, der unsere zweite Mannschaft in der laufenden Saison noch stärker machen kann. Ich freue mich sehr, dass wir die beiden bald in unseren Reihen begrüßen dürfen. Sobald alle Formalitäten mit der Rot-Weiß-Rot-Karte finalisiert sind, werden Daniel und Ousmane ihren neuen Karriereabschnitt starten.“

( Pressemeldung SK Rapid )