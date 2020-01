Mercedes-Benz Junior Cup: Mit diesem Team reist Rapid nach Sindelfingen!

Am Wochenende findet der Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen zum 30. Mal statt. Der SK Rapid ist erneut mit von der Partie und möchte...

Am Wochenende findet der Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfingen zum 30. Mal statt. Der SK Rapid ist erneut mit von der Partie und möchte mit seiner äußerst jungen Mannschaft an das starke Vorjahresturnier anschließen. Damals wurden die Hütteldorfer als bestes Team des Turniers Zweiter und scheiterten im Finale denkbar knapp, aber etwas blauäugig an Liverpool.

Heuer trifft Rapid in der Gruppenphase auf die Rangers, Leipzig und Eintracht Frankfurt und erwischte damit die vermeintlich leichtere Gruppe. In Gruppe B spielen Rekordsieger Stuttgart, Mönchengladbach, Porto und Manchester United. Hier darf man vor allem auf Turnierneuling Porto gespannt sein, denn einerseits wird in Portugal kein Hallenfußball gespielt, andererseits mangelt es den „Dragoes“ sicher nicht an feinen Technikern.

Nur Demir kommt als „Titelverteidiger“

Rapid kommt 2020 mit einigen Spielern nach Sindelfingen, die bereits Junior-Cup-Erfahrung aufweisen. Allen voran natürlich Yusuf Demir, der im Vorjahr als jüngster Spieler des Turniers zum „Spieler des Turniers“ gekürt wurde und zuletzt sein Bundesligadebüt für die Kampfmannschaft der Hütteldorfer feierte.

Vier weitere Spieler mit Turnier-Erfahrung

Ebenfalls wieder mit dabei sind die beiden Torhüter Nikolas Polster und Niklas Hedl. Auch zum zweiten Mal nehmen Martin Moormann und Mustafa Kocyigit, der letztes Jahr ausgezeichnet mit Demir harmonierte, am Turnier teil. Rapids restliche Mannschaft besteht großteils aus sehr jungen Spielern, die noch keine Regionalliga-Erfahrung in der zweiten Mannschaft vorweisen können.

Abwehr talentiert, aber ein unbeschriebenes Blatt

Für die Defensive nahm Trainer Radovic Marko Dijakovic (17), Raphael Strasser (18) und Pascal Fallmann (16) mit, wobei Strassers Rolle in der Halle eher verschwimmen und recht offensiv erscheinen dürfte. Speziell auf Fallmann sollte man einen Blick werfen, durfte der 2003er-Jahrgang doch im Winter im Zuge eines Testspiels mit der Kampfmannschaft auflaufen.

Zahlreiche Hallenkicker in der Offensive

Der Offensivblock ist sogar noch jünger, allerdings qualitativ extrem hochwertig aufgestellt: Neben Koycigit und Demir, der auch dieses Jahr ein heißer Kandidat für den „Spieler des Turniers“-Titel sein wird, werden Moritz Oswald (feiert am Sonntag seinen 18.Geburtstag), Tobias Hedl (16) und Mehmet-Talha Ekiz (wird am Samstag ebenfalls 18) mit dabei sein. Die drei sorgten letzten Jänner ebenfalls schon für Hallenfurore, allerdings beim Liliencup in Wiesbaden, den Rapid ebenfalls für sich entschied. Bester Spieler wurde auch damals Yusuf Demir.

Debüt für Neuzugang Tepecik

Für einen besonders jungen Rapid-Spieler ist es heuer eine Premiere in Grün-Weiß: Erst gestern wechselte Enes Tepecik (15) aus der St.Pöltner Akademie nach Wien. Der Spielmacher sei zuvor auch von internationalen Topklubs gejagt worden und erhielt von Nachwuchsleiter Willi Schuldes einige Vorschusslorbeeren. Auf den kleinen Edeltechniker darf man sich sicher ebenso freuen, wie auf die restliche Wiener „Käfigkicker“-Truppe.

Kanuric und Softic fallen aus dem Kader

In der ersten veröffentlichten Kaderliste von vor etwa zwei Wochen waren mit Almer Softic und Benjamin Kanuric noch zwei andere Kicker dabei, die nun durch Ekiz und Tepecik ersetzt wurden. Speziell bei Kanuric, der die Rolle eines Box-to-Box-Stabilisators einnehmen hätte sollen, ist dies interessant, zumal er in letzter Zeit mit einigen internationalen Topklubs, wie etwa Dortmund, Juventus, Arsenal und Inter Mailand in Verbindung gebracht wurde. Ob er verletzt ist, oder bereits kurz vor dem Absprung steht, wurde kurz vor dem Turnier aber nicht kommuniziert.

abseits.at ist in personam Chefredakteur Daniel Mandl in Sindelfingen vor Ort und wird wie immer berichten!