Nach langem Hin und Her: Rapid vor Verpflichtung von malischem Mittelfeldtalent

Nach einem längeren Hin und Her und nachdem er bereits vor einem halben Jahr zu Gast auf Probetraining in Hütteldorf war, wird das malische Talent Ousmane Thiero nun offenbar doch bei Rapid landen. Um den jungen Malier rechtzeitig anmelden zu können, müsste der Transfer bis spätestens morgen über die Bühne gehen.

Der 18-jährige Thiero, ein 181cm großer, zentraler Mittelfeldspieler, hatte offenbar zahlreiche Optionen, entscheidet sich nun aber für einen Wechsel von seinem Heimatklub AS Bamako zum SK Rapid, wo er vorerst für die zweite Mannschaft eingeplant ist.

Thiero gehörte der malischen U17-Nationalmannschaft an, die beim Afrika-Cup 2023 den vierten und bei der U17-Weltmeisterschaft ein halbes Jahr später sogar den dritten Platz holte. Dort gab er den Achter in einem Dreiermittelfeld mit Sekou Koné und Hamidou Makalou, die beide bei Red Bull Salzburg im Gespräch waren. Während Makalou weiterhin beim malischen Klub Guidars FC spielt, wurde der defensivere Koné bereits aus seinem Vertrag herausgekauft: Er wechselte um 1,2 Millionen Euro in die U21 von Manchester United. Auch Rechtsverteidiger Moussa Massire Diop war zuletzt in Salzburg im Gespräch.

Rapid wird sich damit an einem Spieler aus der neuen „goldenen Generation“ Malis bedienen. Auch andere Spieler der Mannschaft, die bei der U17-WM groß aufzeigte, wechselten bereits nach Europa, etwa zu Watford, in den Nachwuchs von Villarreal oder ins französische Metz.

Aus Hütteldorf vernimmt man, dass Thiero bereits wieder in Wien sein soll, um letzte Details klären zu können. Das berichtet auch der afrikanische Twitter/X-Account „Prowess Pitch Africa“, der von einem ortsansässigen Profiscout geführt wird und sich auf afrikanische Talente spezialisiert hat. Der Post suggeriert auch, dass Thieros Landsmann Mamadou Sangaré eine wichtige Rolle in der Entscheidungsfindung des Nachwuchsteamspielers spielte.

After some troubles Ousmane Thiero decided to join Rapid Wien. Malian player Mamadou Sangaré as a huge plus in his decision making. 🇲🇱 💫

Now it’s up to the club – transfer window will close soon. #skrapid #SCR2024 https://t.co/lIaz55HgGl

— Prowess Pitch Africa (@ProwessPitchAfr) September 3, 2024