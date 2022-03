Nachwuchs: Baumgartner trifft gegen die Bayern

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 10 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele (9/2/2 für Bayern U19, 2/1/1 für FC Bayern U17)

Beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim stand Paul Wanner nicht im Kader der Bayern. Zuvor saß er beim 7:1-Sieg in der Champions League gegen Red Bull Salzburg auf der Bank. Einen Tag nach dem Hoffenheim-Spiel kam Wanner im Halbfinale des DFB-Juniorenpokals gegen die U19 des VfB Stuttgart von Beginn an zum Einsatz. Er wurde nach 81 Minuten ausgewechselt und die Bayern verloren das Spiel nach Verlängerung.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 22 Spiele – 6 Tore – 1 Assist

Christoph Baumgartner spielte beim 1:1 gegen Bayern München bis zur 71. Minute im offensiven Mittelfeld und erzielte das Tor für die TSG Hoffenheim.

David Nemeth (FSV Mainz 05)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele

Bei der gestrigen 0:1-Niederlage gegen Borussia Dortmund stand David Nemeth nicht im Kader des FSV Mainz 05.

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 23 Spiele – 3 Tore – 7 Assists

Bei der 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund spielte Patrick Wimmer als Rechtsaußen durch.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 25 Spiele – 3 Tore – 4 Assists

Bei der 1:2-Niederlage in Heidenheim spielte Romano Schmid bis zur 67. Minute im offensiven Mittelfeld.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 24 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 in Paderborn fehlte Christoph Klarer aufgrund einer COVID-Infektion.

Nemanja Celic (SV Darmstadt 98)

DM – 22 Jahre (Jg. 99) – 12 Spiele

Beim 1:1 gegen den SV Sandhausen saß Nemanja Celic auf der Bank des SV Darmstadt 98.

Hannes Wolf ( Swansea City )

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 8 Spiele (7/0/0 für Borussia Mönchengladbach)

Sowohl beim 1:5 gegen Fulham, als auch beim 0:1 in Blackpool fehlte Hannes Wolf aufgrund einer Oberschenkelverletzung..

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 16 Spiele

Beim 0:0 bei Montpellier saß Flavius Daniliuc auf der Bank des OGC Nizza.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 20 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele (12/0/0 für Zürich II)

Bei der 2:3-Heimniederlage gegen Bavois begann Silvan Wallner in der Innenverteidigung der zweiten Mannschaft der Zürcher und sah nach 65 Minuten Gelb-Rot, weshalb er beim 0:0 gegen Bellinzona am vergangenen Wochenende gesperrt war.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele

Beim 3:2-Heimsieg über Kriens stand Elvin Ibrisimovic nicht im Kader des FC Vaduz.

Luka Stevic ( FC Schaffhausen )

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (2/0/0 für FK Metalac)

Beim 3:1-Heimsieg über Yverdon Sport spielte Luka Stevic erstmals für den FC Schaffhausen durch. Er kam dabei als zentraler Mittelfeldspieler in einem 4-3-3-System zum Einsatz.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 0:0 gegen Vitesse Arnheim saß Melih Ibrahimoglu auf der Bank von Heracles Almelo.

Dominik Oroz (Vitesse Arnheim)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 19 Spiele – 3 Tore

Bei der 0:1-Heimniederlage in der Europa Conference League gegen die AS Roma spielte Dominik Oroz bis zur 82. Minute in der Innenverteidigung und sah seine dritte gelbe Karte, weshalb er im Rückspiel gesperrt ist. In der Liga spielte er beim 0:0 gegen Heracles Almelo bis zur 78. Minute in der Innenverteidigung.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 16 Spiele

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Maritimo Madeira fehlte Tomás Händel aufgrund einer Muskelverletzung.

Daniel Nussbaumer (Academico Viseu)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 22 Spiele – 8 Tore – 2 Assists

Bei der 0:1-Niederlage gegen Varzim spielte Daniel Nussbaumer bis zu seiner Auswechslung in der 64. Minute im Angriff von Academico Viseu.

Raul Florucz ( NK Jarun )

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele – 2 Tore (7/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Beim 1:1 gegen Inter Zapresic spielte Raul Florucz durch.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 11 Spiele

Beim 0:1 gegen Dubrava spielte Mateo Karamatic in der Innenverteidigung von NK Osijek II durch.

Marco Budic (Kustosija Zagreb)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage gegen Rudes wurde Marco Budic nach 87 Minuten eingewechselt.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 22 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel – 0 Tore – 1 Assist

Beim 0:0 gegen Radomlje stand Denis Adamov nicht im Kader des NK Domzale.

Adrian Gale ( NK Krsko )

DM – 22 Jahre (Jg. 99) – 8 Spiele

Beim 0:0 gegen Drava Ptuj stand Adrian Gale nicht im Kader des NK Krsko.

Adnan Kanuric (FK Sarajevo)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 1:1 gegen Borac Banja Luka stand Adrian Kanuric nicht im Kader des FK Sarajevo.

Dino Musija (AO Kavala)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 6 Spiele – 1 Tor

Beim 1:1 bei Almopos stand Dino Musija verletzungsbedingt nicht im Kader von Kavala.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 22 Jahre (Jg. 99) – 23 Spiele – 3 Tore

Beim 2:2 gegen Kirklarelispor spielte Berkay Tanir für Eskisehirspor durch und sah in der Nachspielzeit seine sechste gelbe Karte in dieser Saison.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Beim 1:2 gegen Aris Limassol saß Daniel Antosch auf der Bank des Pafos FC.

Daniel Mandl, abseits.at