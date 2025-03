Nachwuchs: Bemerkenswerte „Beförderungen“ bei Dalpiaz und Hämmerle

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 11 / 2025

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

David Osifo (Wolverhampton Wanderers U18)

LV – 16 Jahre (Jg. 08) – 17 Spiele

Beim 2:2 gegen die U18 des Everton FC spielte David Osifo in der Innenverteidigung durch. Beim darauffolgenden 1:2 zu Hause gegen die Junioren des FC Liverpool spielte er eine Halbzeit lang.

Emirhan Acar (FC Turin U20 )

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 24 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Beim 1:1 bei der Udinese U20 wurde Emirhan Acar nach 76 Minuten eingewechselt.

Petar Markovic (FC Bologna U20)

IV – 19 Jahre (Jg. 06) – 16 Spiele – 1 Tor

In den letzten sechs Spielen saß Petar Markovic auf der Bank der Bologna U20.

Mario Pejazic (US Lecce U20)

LV – 20 Jahre (Jg. 05) – 13 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten sechs Spielen stand Mario Pejazic nicht im Kader der Lecce U20.

Benedict Scharner (Hellas Verona U20)

RM – 19 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele

Beim 2:0-Sieg gegen die U20 von Lazio Rom wurde Benedict Scharner nach 86 Minuten eingewechselt. Es war sein erstes Spiel seit Ende November 2024.

Jakob Schragl (Modena FC U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 13 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 0:1-Niederlage gegen die U19 von Como Calcio spielte Jakob Schragl bis zur 78. Minute im Sturmzentrum.

Elias Bruno (Udinese Calcio U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08) – 7 Spiele

Beim 2:1-Sieg gegen die Atalanta U17 fehlte Elias Bruno aufgrund einer Rotsperre.

Jakob Zickler ( Dynamo Dresden U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 15 Spiele – 7 Tore – 3 Assists (1/0/0 für Dynamo Dresden)

In der vergangenen Woche hatte die U19-Mannschaft von Dynamo Dresden keine Partie.

* Lasse Faßmann (TSV 1860 München U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 06) – 21 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen die U19 von Borussia Mönchengladbach führte Lasse Faßmann seine Mannschaft als Kapitän aufs Feld, spielte in der Innenverteidigung durch und sah Gelb.

* Clemens Lippmann (TSV 1860 München U19)

IV/ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 19 Spiele – 3 Tore

Bei der 1:2-Niederlage gegen die Gladbacher U19 spielte Clemens Lippmann als Rechtsverteidiger durch.

Magnus Dalpiaz (FC Bayern München U19 )

IV – 18 Jahre (Jg. 07) – 19 Spiele – 7 Tore – 1 Assist (1/0/0 für Bayern München II)

Wenige Wochen nach seinem 18. Geburtstag durfte sich Magnus Dalpiaz über sein Debüt in der zweiten Mannschaft des FC Bayern München in der Regionalliga Bayern freuen. Bei der 2:4-Heimniederlage gegen die U23 des FC Augsburg spielte er durch. Bereits in der Woche zuvor war er erstmalig in der 2. Mannschaft der Bayern auf der Bank gesessen.

Thierry Fidjeu-Tazemeta (Borussia Dortmund U19 )

RA – 17 Jahre (Jg. 07) – 11 Spiele – 5 Tore – 4 Assists

Thierry Fidjeu-Tazemeta stand in den ersten sechs Frühjahrspartien verletzungsbedingt nicht im Kader der Dortmunder U19.

Jayden Makwaya (SC Freiburg U19 )

ST – 16 Jahre (Jg. 07) – 1 Spiel – 0 Tore – 1 Assist

Im Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren stand Jayden Makwaya nicht im Kader der Freiburger U19.

Elias Klaus (SC Freiburg U19 )

ZM/OM – 17 Jahre (Jg. 07) – 17 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Bei der 1:5-Niederlage gegen die U19 von Werder Bremen im Halbfinale des DFB-Pokals der Junioren wurde Elias Klaus nach 82 Minuten beim Stand von 1:5 eingewechselt.

Luca Kerber (FC Augsburg U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 9 Spiele

Luca Kerber stand in den ersten fünf Frühjahrspartien nicht im Kader der Augsburg U19.

Florian Hangl (FC Augsburg U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 07) – 17 Spiele – 2 Tore – 4 Assists

In der vergangenen Woche hatte die U19 des FC Augsburg keine Partie.

Mauro Hämmerle (FC Augsburg U19 )

ST – 17 Jahre (Jg. 07) – 14 Spiele – 10 Tore (3/0/0 für FC Augsburg II)

Bemerkenswerter Aufstieg für den erst 17-jährigen Vorarlberger Stürmer Mauro Hämmerle in Augsburg. Nachdem er im Herbst bereits zehn Saisontore für die U19-Mannschaft der Augsburger erzielte, rückte der Linksfuß zuletzt in die zweite Mannschaft der Augsburger hoch und spielte in der Regionalliga Bayern. Zu Beginn der Frühjahrssaison kam er bereits in zwei Spielen von Beginn an zum Einsatz und am vergangenen Wochenende wurde er beim 4:2-Auswärtssieg gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München zur Halbzeit eingewechselt und sah die gelbe Karte. Auf seinen ersten Scorer-Punkt in der Regionalliga wartet er noch und Hämmerle ist dennoch weiterhin situativ in der U19-Mannschaft eingeplant, wenn Bedarf besteht.

Yanik Spalt (VfB Stuttgart U19 )

DM/LV – 17 Jahre (Jg. 07) – 18 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

In der vergangenen Woche hatte die U19 des VfB Stuttgart keine Partie.

Adrian Riegel (TSG 1899 Hoffenheim U19)

LA – 17 Jahre (Jg. 07) – 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten zwölf Spielen stand Adrian Riegel nicht im Kader der Hoffenheim U19.

Tobias Martin (Energie Cottbus U19)

MF/RV – 19 Jahre (Jg. 06) – 14 Spiele – 1 Tor

In den ersten sechs Frühjahrsspielen stand Tobias Martin nicht im Kader der Energie Cottbus U19.

Josef Totschnig (SSV Ulm U19)

LV – 18 Jahre (Jg. 06) – 19 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen die U19 von Reutlingen spielte Josef Totschnig bis zur 57. Minute.

Frank Schmutzer (SpVgg Unterhaching U19)

ST – 17 Jahre (Jg. 07) – 2 Spiele

In den ersten sechs Frühjahrsspielen stand Frank Schmutzer nicht im Kader der Unterhaching U19.

* Jan-Mattis Wehrbein (Borussia Dortmund U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 08) – 11 Spiele

Die U17 von Borussia Dortmund hatte in der vergangenen Woche kein Spiel.

Tammo Schiertz (SC Freiburg U17)

MF – 17 Jahre (Jg. 08) – 11 Spiele

Beim 5:0-Sieg gegen die U17 des SV Sandhausen stand Tammo Schiertz nicht im Kader der Freiburger U17.

Emilio Schiertz (SC Freiburg U17)

MF – 17 Jahre (Jg. 08) – 13 Spiele – 2 Tore (1/0/0 für SC Freiburg U19)

Auch Emilio Schiertz fehlte seiner Mannschaft beim 5:0-Sieg gegen die Sandhausen U17.

Daniel Posch (FSV Mainz 05 U17)

TW – 17 Jahre (Jg. 08) – 12 Spiele (2/0/0 für Mainz U19)

Beim 3:2-Sieg gegen die U17 des 1. FC Nürnberg saß Daniel Posch auf der Bank seines Teams.

Michael Matosevic (FC Bayern München U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08) – 13 Spiele – 1 Tor

Beim 4:0-Sieg gegen die U17 des FC Ingolstadt spielte Michael Matosevic bis zur 63. Minute im zentralen Mittelfeld.

Loris Husic (TSV 1860 München U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08) – 17 Spiele – 8 Tore – 3 Assists

Beim 6:0-Sieg gegen die U17 von Rot-Weiß Erfurt spielte Loris Husic bis zur 60. Minute und erzielte bereits nach acht Minuten das zwischenzeitliche 2:0 für sein Team.

Matteo Nagele (FC Ingolstadt U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 08) – 13 Spiele – 1 Tor

Bei der 0:4-Niederlage gegen die U17 von Bayern München wurde Matteo Nagele nach 74 Minuten eingewechselt.

Jan Tröster (Team Luzern/Kriens U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 07) – 19 Spiele – 6 Tore

Beim 2:1-Sieg bei der FC Aarau U19 spielte Jan Tröster als Mittelstürmer durch.

U19 ) Leo Lucic (FC St. Gallen

LV – 16 Jahre (Jg. 07) – 19 Spiele – 5 Tore

Bei der 1:4-Niederlage bei der U19 des FC Basel spielte Leo Lucic bis zur 62. Minute als linker Flügelverteidiger und erzielte das Ehrentor für seine Mannschaft. Es war bereits ein fünfter Saisontreffer für die St. Gallener U19.

Leon Rexhaj (FC Aarau U17)

OM – 17 Jahre (Jg. 08) – 7 Spiele

In den letzten fünf Partien stand Leon Rexhaj nicht im Kader der Aarau U17.

Mirac Tasdemir (Bodrumspor U19)

DM – 18 Jahre (Jg. 07) – 3 Spiele

Beim 2:1-Auswärtssieg bei der U19 von Adana Demirspor wurde Mirac Tasdemir nach 88 Minuten eingewechselt. Beim darauffolgenden 3:0 gegen die Samsunspor U19 saß er nur auf der Bank.

* William Røgen (Hobro IK U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 6 Spiele

Neu in unserer Liste ist der dänisch-österreichische Doppelstaatsbürger William Røgen, der in der dänischen U19-Liga für Hobro spielt. Bei der 2:3-Heimniederlage gegen die U19 von Roskilde stand er nicht im Kader seines Teams.

* Aleksa Damjanovic (Roter Stern Belgrad U17)

ST – 16 Jahre (Jg. 08) – 20 Spiele – 15 Tore

Ebenfalls neu in unserer Beobachtungsliste ist der serbisch-österreichische Mittelstürmer Aleksa Damjanovic, Sohn des einstigen Ried-Legionärs Jovan Damjanovic. Der 16-Jährige, der aktuell auch für die serbische U17-Nationalelf aufläuft, ist Kapitän der U17 von Roter Stern Belgrad und auch deren Toptorjäger. Beim 2:0-Sieg bei Brodarac erzielte er den zweiten Treffer seines Teams und wurde nach 72 Minuten ausgewechselt. Mittlerweile hält er nun bereits bei 15 Saisontoren.

Daniel Mandl, abseits.at