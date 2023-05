Nachwuchs: Daniliuc verschiebt Napolis Meisterfeier

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 17 / 2023

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 17 Jahre (Jg. 05) – 2 Spiele (5/0/1 für Bayern II, 6/2/4 für Bayern U19)

Paul Wanner fiel Ende März zunächst mit Adduktorenbeschwerden und danach, im April, wegen einer Zahn-OP aus. Sein letztes Spiel machte er am 15. März.

VfL Wolfsburg ) Patrick Wimmer (

RA – 21 Jahre (Jg. 01) – 22 Spiele – 4 Tore – 8 Assists

Beim 3:0-Sieg über den FSV Mainz 05 spielte Patrick Wimmer in einem 3-4-2-1 im offensiven Mittelfeld durch und bereitete mit seinem achten Saisonassist das 2:0 für sein Team vor.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 23 Jahre (Jg. 00) – 23 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Bei der 1:2-Niederlage auf Schalke saß Romano Schmid auf der Bank des SV Werder Bremen.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele (7/0/0 für Schalke 04 II)

Beim 2:1-Sieg über Werder Bremen saß Leo Greiml auf der Schalke-Bank.

Marlon Mustapha (FSV Mainz 05)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele (4/1/0 für Mainz II)

Marlon Mustapha kam wieder für die zweite Mannschaft der Mainzer zum Einsatz und spielte beim 2:2 gegen den FC Homburg bis zur 76. Minute.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 22 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele – 1 Tor

David Nemeth laboriert aktuell an einer Schambeinentzündung und bestritt seine letzte Partie für St. Pauli Anfang Oktober.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 27 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 3:2-Sieg gegen den Karlsruher SC spielte Christoph Klarer in der Innenverteidigung durch.

Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf)

LV – 20 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele (12/0/1 für Fortuna Düsseldorf II)

Beim 3:2-Sieg gegen den KSC saß Benjamin Böckle auf der Bank der Fortuna. Für die zweite Mannschaft kam er vergangene Woche nicht zum Einsatz.

Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld)

ZM – 20 Jahre (Jg. 03) – 9 Spiele – 1 Tor

Bei der 1:2-Niederlage gegen St. Pauli saß Benjamin Kanuric auf der Bank von Arminia Bielefeld.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 21 Jahre (Jg. 02)

Bereits vor einem Jahr stieg Torhüter Paul Tschernuth in den Kampfmannschaftskader des 1.FC Heidenheim auf. Allerdings wartet der 20-Jährige noch auf sein Pflichtspieldebüt. Seit Anfang September stand er in keinem Matchkader mehr.

Emanuel Aiwu (US Cremonese)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 22 Spiele

Beim 1:1 gegen Hellas Verona spielte Emanuel Aiwu in einem 4-2-3-1 als rechter Verteidiger durch.

Flavius Daniliuc ( US Salernitana )

IV – 22 Jahre (Jg. 01) – 22 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (2/0/0 für OGC Nizza)

Beim 1:1 beim SSC Napoli, das die Meisterfeier der Neapolitaner noch einmal ein wenig verzögerte, spielte Flavius Daniliuc von Beginn an in der Innenverteidigung, sah in der Schlussviertelstunde seine achte gelbe Karte in der laufenden Saison und musste nach 86 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden.

Muhammed-Cham Saracevic (Clermont Foot)

OM/LA – 22 Jahre (Jg. 00) – 33 Spiele – 7 Tore – 3 Assists

Beim 1:0-Sieg über Stade Reims spielte Muhammed Cham bis zur 70. Minute als Rechtsaußen und und bereitete bereits nach vier Minuten das Siegtor seines Teams vor.

Namory Cissé (Fortuna Sittard)

ST – 20 Jahre (Jg. 03)

Der 192cm große Mittelstürmer Namory Cissé, früher im Nachwuchs des 1.FC Köln, wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt für den Eredivisie-Klub Fortuna Sittard. In der laufenden Saison saß er bisher nur zweimal auf der Bank.

Silvan Wallner ( FC Wil 1900 )

IV/RV – 21 Jahre (Jg. 02) – 30 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Bei der 1:2-Niederlage gegen Stade-Lausanne spielte Silvan Wallner als Innenverteidiger durch und sah Gelb.

Luka Stevic ( FC Schaffhausen )

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 25 Spiele – 2 Tore – 3 Assists

Beim 1:1 gegen Lausanne-Sport saß Luka Stevic auf der Bank des FC Schaffhausen.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 22 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele (2/2/0 für Vitoria Guimaraes II)

Beim 2:1-Auswärtssieg bei Maritimo spielte Tomás Händel bis zur 84. Minute im defensiven Mittelfeld.

Yusuf Demir (Galatasaray)

OM/RA – 19 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele

Beim 1:3 im Derby gegen Besiktas stand Yusuf Demir nicht im Kader von Galatasaray.

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 19 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele (2/0/0 für Gaziantep FK II)

Aufgrund der Erdbebenkatastrophe in der Osttürkei und in Syrien, entschloss sich der Gaziantep FK den Spielbetrieb für den Rest der Saison einzustellen.

Berkay Dogan (Eyüpsor)

IV – 20 Jahre (Jg. 02)

Berkay Dogan saß insgesamt neunmal auf der Bank des türkischen Zweitligisten Eyüpspor, wartet aber weiterhin auf sein Debüt.

Gabriel Eskinja (Slaven Belupo)

IV – 19 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (14/1/0 für Slaven Belupo U19)

Der Innenverteidiger Gabriel Eskinja ist weiterhin nur in der U19-Mannschaft von Slaven Belupo ein Thema. Im Kader der Kampfmannschaft stand er seit Anfang September nicht mehr und auf sein Debüt wartet er noch.

NK Jarun ) Raul Florucz (

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 21 Spiele – 12 Tore – 3 Assists (1/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Beim 2:1-Sieg über Kustosija erzielte Raul Florucz sein 12. Saisontor. Danach spielte er auch auswärts beim 2:1 über BSK von Beginn an. In beiden Spielen wurde er in der Nachspielzeit ausgewechselt. Bereits jetzt steht fest, dass Raul Florucz im kommenden Sommer zu Olimpija Ljubljana nach Slowenien wechseln wird.

Pascal Juan Estrada ( Olimpija Ljubjana )

IV/DM – 21 Jahre (Jg. 02) – 30 Spiele – 1 Tor

Im slowenischen Cup-Halbfinale spielte Pascal Juan Estrada beim 2:1-Sieg über Aluminij ab der 62. Minute. Im Finale kommt es nun zum Duell der Großklubs gegen den NK Maribor. In der Liga spielte er danach beim 3:2 über Koper als Rechtsverteidiger durch.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 20 Spiele

Mateo Karamatic wurde sowohl beim Cup-Erfolg über Aluminij nach 65, als auch beim 3:2 in der Liga über Koper nach 86 Minuten eingewechselt.

Dardan Shabanhaxhaj (ND Mura)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 25 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Dardan Shabanhaxhaj stand in den letzten sieben Spielen nicht im Kader des ND Mura.

Armin Spahic (OFK Gradina)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 20 Spiele – 1 Tor

Beim 1:0-Sieg über Travnik spielte Armin Spahic durch und erzielte mit seinem ersten Saisontor nach acht Minuten per Kopf das Siegtor für sein Team.

Abdullah Dzafo ( FK Podrinje Janja )

OM – 23 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele (12/1/0 für FC Natters Oberwallis)

Beim 0:3 gegen Ljubic Prnjavor spielte Abdullah Dzafo bis zur 77. Minute und beim 0:1 gegen Drina Zvornik spielte er bis zu seiner Auswechslung in der Halbzeit. Podrinje ist damit der neue Tabellenletzte in Bosniens zweiter Liga.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 23 Jahre (Jg. 00) – 19 Spiele

Beim 1:3 im Cup-Halbfinale gegen Omonia Nikosia saß Daniel Antosch zum 17.Mal in Folge auf der Bank des Pafos FC.

Daniel Mandl, abseits.at