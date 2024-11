Nachwuchs: Dritt- und Viertligalegionäre trafen im Oktober fünfmal

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

OKTOBER 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

David Puczka (Juventus Next Gen)

LV – 19 Jahre (Jg. 05) – 6 Spiele (1/0/0 für Juventus U20)

Im Oktober kam David Puczka für die zweite Mannschaft von Juventus Turin zu drei Einsätzen, wobei er einmal durchspielte, einmal nach 59 Minuten ausgewechselt wurde und einmal bereits nach neun Minuten mit einer glatten roten Karte vom Platz musste. Während seiner Sperre kam Puczka zudem noch einmal für die U20-Mannschaft der „Alten Dame“ zum Einsatz. Der Ex-Admiraner spielte dabei jedes Mal als Linksverteidiger.

Benjamin Kanuric ( FC Ingolstadt



ZM – 21 Jahre (Jg. 03) – 11 Spiele – 2 Tore

Benjamin Kanuric kam im Oktober in allen fünf Ligaspielen des FC Ingolstadt zum Einsatz, wobei er einmal von Beginn an spielte und ausgewechselt wurde, sowie viermal eingewechselt wurde – jeweils fürs linke Mittelfeld. Beim 4:4 bei Viktoria Köln, wo er eine halbe Stunde auf dem Platz stand, erzielte er nach 86 Minuten per Kopf den Schlusspunkt.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim II )

DM – 19 Jahre (Jg. 05)

Benedikt Huber stieg aus der U19 in die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim auf. Aktuell fällt er noch aufgrund einer Knieoperation aus und es wird erwartet, dass er erst im Dezember wieder einsatzfähig ist.

VfB Stuttgart II ) Michael Glück (

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele – 1 Tor

Nachdem er in den letzten Monaten noch verletzungsbedingt fehlte, gab Michael Glück im Oktober sein Debüt für die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Er kam in allen vier Oktober-Spielen zum Einsatz, wobei er zweimal durchspielte und beim beim 1:1 beim SV Sandhausen den Führungstreffer für sein Team erzielte.

II ) Christopher Olivier (VfB Stuttgart

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 10 Spiele – 1 Tor

Auch Christopher Olivier kam im Oktober in allen vier Spielen für den VfB Stuttgart II zum Einsatz und stand dabei dreimal in der Startelf. Er spielte jeweils auf der Sechser- oder auf der Achterposition. Bei der 2:3-Heimniederlage gegen Saarbrücken gelang ihm sein Premierentor für die zweite Mannschaft der Schwaben.

Lukas Wallner (Hannover 96 II)

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele – 2 Tore

Lukas Wallner spielte im Oktober in allen vier Spielen von Hannover 96 II in der Innenverteidigung durch und erzielte beim 1:2 bei Dynamo Dresden seinen zweiten Saisontreffer.

Benjamin Atiabou (SV Werder Bremen II)

RV – 20 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Benjamin Atiabou kam in vier von fünf Oktober-Spielen für die zweite Mannschaft von Werder Bremen jeweils als Rechtsverteidiger zum Einsatz, wobei er zweimal von der Bank kam. Im letzten Oktober-Spiel, einem 0:3 beim SSV Jeddeloh, musste er allerdings bereits nach 19 Minuten wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden. Wie lange er ausfallen wird, ist aktuell noch nicht bekannt.

Erzgebirge Aue ) Pascal Fallmann (

RV – 20 Jahre (Jg. 03) – 11 Spiele – 0 Tore – 4 Assists

Pascal Fallmann spielte in allen vier Oktober-Spielen von Erzgebirge Aue von Beginn an als Rechtsverteidiger, wobei er zweimal über die vollen 90 Minuten ging und zweimal ausgewechselt wurde. Bei der 1:2-Niederlage gegen Hansa Rostock gelang ihm zudem sein vierter Saisonassist.

Matthias Wetschka ( 1. FC Düren )

IV – 19 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele

Der 195cm große Innenverteidiger Matthias Wetschka kam im Oktober in allen vier Partien des 1. FC Düren zum Einsatz, wobei er zweimal ausgewechselt wurde. Die letzte Auswechslung beim 2:1-Sieg über die Sportfreunde Lotte war dabei bitter, weil sich Wetschka einen Meniskusriss zuzog und das restliche Jahr 2024 ausfallen wird.

Daniel Hölbling (Viktoria Berlin)

RA – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Daniel Hölbling stand im Oktober für Viktoria Berlin in keinem Matchkader.

Lukas Walchhütter (Wacker Burghausen)

DM – 20 Jahre (Jg. 04) – 15 Spiele – 1 Tor

Lukas Walchhütter spielte im Oktober für Wacker Burghausen in sechs von sieben Spielen. In fünf Partien spielte er dabei als Sechser durch und die einzige Partie, die er verpasste, verpasste er wegen einer gelb-roten Karte im Spiel gegen Illertissen, in dem er beim 2:1-Auswärtssieg das erste Tor seines Teams und damit auch sein erstes Saisontor erzielte.

Bekem Bicki (FC Astoria Walldorf)

ST – 20 Jahre (Jg. 04) – 10 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Der Vorarlberger Bekem Bicki stand im Oktober in keinem Matchkader des FC Astoria Walldorf.

Enes Tepecik ( SB Ankaraspor )

OM – 20 Jahre (Jg. 04) – 9 Spiele – 1 Tor

Enes Tepecik wurde im Oktober in allen vier Partien seines Leihklubs SB Ankaraspor jeweils in der zweiten Halbzeit eingewechselt.

Oguzhan Sivrikaya ( 24 Erzincanspor )

ST – 22 Jahre (Jg. 02)

Der gebürtige Linzer Oguzhan Sivrikaya steht in der neuen Saison wieder beim Drittligisten 24 Erzincanspor unter Vertrag, wo er aber in der neuen Saison noch in keinem Matchkader stand.

Halil Ertürk (Usak Spor)

IV – 20 Jahre (Jg. 04)

Der Innenverteidiger Halil Ertürk spielt auch in der neuen Saison beim türkischen Viertligisten Usakspor, wo er in der neuen Saison aber noch in keinem Matchkader stand.

* Berkant Cekic ( Adiyaman 1954 )

DM – 19 Jahre (Jg. 05) – 7 Spiele – 1 Tor

Berkant Cekic kam für seinen neuen Klub, den türkischen Viertligisten Adiyaman 1954, im Oktober in allen vier Partien zum Einsatz, stand dabei jedes Mal in der Startelf, wurde aber auch jedes Mal ausgewechselt.

Dominik Lechner (FC Lugano II)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele

Der Ex-Lieferinger Dominik Lechner wurde im Oktober in zwei von vier Spielen für den FC Lugano II eingewechselt.

* Ethan Brandy (Lausanne II)

RV/IV – 19 Jahre (Jg. 04) – 7 Spiele – 1 Tor

Ethan Brandy spielte in zwei von drei Partien in der Innenverteidigung von Lausanne II, wobei er einmal durchspielte und einmal ausgewechselt wurde.

Leart Haliti (FC Wohlen)

ST – 20 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Leart Haliti kam im Oktober aufgrund einer Oberschenkelverletzung zu keinem Einsatz für den FC Wohlen.

Daniel Mandl, abseits.at