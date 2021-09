Nachwuchs: Dritter Assist von Schmid, Nussbaumer debütiert in Portugal

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 36 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Yusuf Demir (FC Barcelona)

OM/RA – 18 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Das Auswärtsspiel des FC Barcelona in Sevilla wurde verlegt. Yusuf Demir hatte demnach am vergangenen Wochenende keine Chance auf einen Einsatz.

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele

Beim 3:1-Heimsieg über Arminia Bielefeld wurde Hannes Wolf zur Pause beim Stand von 1:1 eingewechselt und spielte fortan als Zehner.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele – 1 Tor

Bei der 0:2-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 wurde Christoph Baumgartner zur Halbzeit beim Stand von 0:1 eingewechselt und spielte fortan im offensiven Mittelfeld.

David Nemeth (FSV Mainz 05)

IV – 20 Jahre (Jg. 01)

David Nemeth kehrte nach seinem erfolgreichen Leihjahr beim SK Sturm Graz nach Mainz zurück, stand aber bisher noch in keinem Matchkader der 05er.

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele – 1 Tor

Bei der 1:3-Niederlage in Mönchengladbach begann Patrick Wimmer als Rechtsaußen und wurde nach 70 Minuten ausgewechselt. Es war sein erster Startelfeinsatz für die Arminia.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 6 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Romano Schmid spielte beim 3:0-Auswärtssieg in Ingolstadt bis zur 79. Minute als Rechtsaußen in einem 4-3-3-System und bereitete das 2:0 des SV Werder Bremen vor.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Erzgebirge Aue spielte Christoph Klarer in der Düsseldorfer Innenverteidigung durch.

Nemanja Celic (SV Darmstadt 98)

DM – 22 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage bei Hansa Rostock stand Nemanja Celic nicht im Kader des SV Darmstadt 98.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Der U21-Teamkapitän Flavius Daniliuc spielte beim 2:0-Auswärtssieg Nizzas in Nantes in einem 4-4-2-System als Rechtsverteidiger durch.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 19 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Bei der 0:4-Niederlage bei den Young Boys Bern saß Silvan Wallner auf der Bank des FC Zürich.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 2 Spiele

Beim 4:1-Heimsieg über den SC Kriens wurde Elvin Ibrisimovic nach 87 Minuten eingewechselt.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Seit unserem letzten Update hatte Heracles Almelo kein Spiel mehr.

Dominik Oroz (Vitesse Arnheim)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Beim 2:1-Auswärtssieg bei RKC Waalwijk kam Dominik Oroz nicht für Vitesse Arnheim zum Einsatz.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Beim 0:0 gegen Belenenses kam Tomás Händel nicht für Vitoria Guimaraes zum Einsatz. In der Länderspielpause spielte er eine Stunde lang für die portugiesische U21-Nationalmannschaft gegen Weißrussland.

Daniel Nussbaumer (Academico Viseu)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel

Beim 2:2 von Académico Viseu gegen den SC Farense spielte Daniel Nussbaumer erstmalig für den portugiesischen Zweitligisten durch.

Raul Florucz ( NK Lokomotiva Zagreb )

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Beim 1:1 gegen den NK Osijek saß Raul Florucz auf der Bank von Lok Zagreb.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 19 Jahre (Jg. 01)

In der neuen Saison kam Mateo Karamatic bisher noch auf keine Einsätze für die zweite Mannschaft des NK Osijek.

Marco Budic (Kustosija Zagreb)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Beim 3:3 von Kustosija beim NK Varazdin stand Marco Budic nicht im Kader seines Teams.

Luka Stevic (FK Metalac)

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Der in Wien geborene Austro-Schweizer Luka Stevic spielt derzeit in der ersten serbischen Liga für Metalac. In den letzten drei Ligaspielen saß der offensive Mittelfeldspieler auf der Bank seines Teams.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 22 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:3 beim NK Celje stand Denis Adamov nicht im Kader des NK Domzale.

Adrian Gale ( NK Krsko )

DM – 21 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel

Beim 2:2 beim ND Primorje wurde Adrian Gale nach 75 Minuten eingewechselt und kam damit zu seinem Debüt für den slowenischen Zweitligisten Krsko.

Adnan Kanuric (FK Sarajevo)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Der gebürtige Linzer Adnan Kanuric spielt aktuell für den FK Sarajevo in Bosnien-Herzegowina. In den letzten sieben Ligaspielen seines Teams saß er auf der Bank.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 22 Jahre (Jg. 99) – 2 Spiele

Beim 0:0 gegen Sanliurfaspor spielte Berkay Tanir bis zur 56. Minute.

Amar Kvakic (Metalist Kharkiv)

IV – 18 Jahre (Jg. 02)

Der gebürtige Grazer Amar Kvakic wechselte im Juli von Kapfenberg zum ukrainischen Klub Metalist Kharkiv. Bisher saß er in allen sieben Saisonspielen auf der Bank seines Teams.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 21 Jahre (Jg. 00)

Der einstige Liefering-Keeper muss sich beim Pafos FC auf Zypern derzeit gegen den routinierten Ukrainer Artur Rudko durchsetzen. Bisher kam Antosch noch auf keine Einsätze für seinen neuen Klub.

Daniel Mandl, abseits.at