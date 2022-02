Nachwuchs: Haider erzielt erstes Saisontor für Hoffenheim II

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über unsere Legionäre in den dritten und vierten Ligen wird alle zwei Wochen veröffentlicht.

Kalenderwoche 6–7 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Tim Linsbichler (TSV 1860 München)

ST – 22 Jahre (Jg. 00) – 19 Spiele

Beim 1:1 beim SV Meppen wurde Tim Linsbichler nach 82 Minuten eingewechselt. Beim 1:2 gegen Türkgücü München kam er nach 70 Minuten ins Spiel.

Emilian Metu (FC Bayern München II)

ZM – 18 Jahre (Jg. 03) – 16 Spiele – 1 Tor – 4 Assists (4/1/2 für FC Bayern U19)

Emilian Metu kam am vergangenen Wochenende wieder in der U19-Mannschaft der Bayern zum Einsatz. Beim 3:0-Sieg über die Astoria Walldorf U19 spielte er im defensiven Mittelfeld durch und bereitete einen Treffer vor.

Marco Hausjell (Würzburger Kickers)

RA – 22 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele (8/1/1 für die Admira)

Beim 3:1-Auswärtssieg beim TSV Havelse wurde Marco Hausjell in der Schlussminute eingewechselt.

II ) Gabriel Haider (TSG 1899 Hoffenheim

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 12 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Sowohl bei der 1:2-Niederlage in Elversberg, als auch beim 2:2 gegen die Kickers Offenbach spielte Gabriel Haider in der Innenverteidigung der TSG Hoffenheim II durch. Gegen Elversberg erzielte er zudem seinen ersten Saisontreffer in der deutschen Regionalliga.

Manuel Polster ( VfB Stuttgart II )

LA – 19 Jahre (Jg. 02) – 23 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Beim 0:2 gegen den FSV Mainz 05 II wurde Manuel Polster zur Pause beim Stand von 0:2 eingewechselt. Beim 1:2 gegen Schott Mainz kam er nach 81 Minuten in die Partie.

Berkay Dogan (FC St.Pauli II )

IV – 19 Jahre (Jg. 02) – 11 Spiele

Beim 1:0-Heimsieg gegen Altona 93 wurde Berkay Dogan zur Halbzeit eingewechselt.

Philipp Jorganovic (SV Werder Bremen II)

TW – 20 Jahre (Jg. 02)

Der talentierte Werder-Keeper Philipp Jorganovic fällt nach seiner Knie-OP im Sommer 2020 weiterhin verletzungsbedingt aus. Die Regionalliga Nord ist noch nicht in die Frühjahrssaison gestartet.

Philipp Wydra (1.FC Köln U19)

ZM – 18 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (8/1/0 für 1.FC Köln U19)

Philipp Wydra begann für die zweite Mannschaft des 1.FC Köln beim 3:1 auswärts gegen den Bonner SC im offensiven Mittelfeld und wurde nach 56 Minuten ausgewechselt.

Franjo Ivanovic (FC Augsburg II )

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 6 Spiele (11/7/4 für Augsburg U19)

Franjo Ivanovic stand in den letzten drei Spielen für die zweite Mannschaft des FC Augsburg nicht im Matchkader. Die Meisterschaft in der bayrischen Regionalliga hat zudem noch nicht wiederbegonnen.

Nemanja Radivojevic (SV Schalding-Heining)

LM – 20 Jahre (Jg. 02) – 0 Spiele (18/1/0 für SV Donaustauf)

Der Austro-Serbe Nemanja Radivojevic wird ab der Frühjahrssaison an der bayrischen Regionalliga teilnehmen. Der 20-Jährige wechselte Ende Jänner vom Bayernligisten Donaustauf zum SV Schalding-Heining.

Lukas Schlosser (Wacker Burghausen)

ST – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel (14/8/3 für SV Ried II)

Beim 4:1-Sieg über Aschaffenburg kam Lukas Schlosser zu einem fünfminütigen Debüt für die Burghausener.

Nicolas Kristof ( SV 07 Elversberg )

TW – 22 Jahre (Jg. 99) – 2 Spiele

Saisondebüts für Nicolas Kristof in Elversberg: Sowohl beim 2:1 über Hoffenheim II, als auch beim 2:0-Sieg bei Hessen Kassel stand er erstmalig in dieser Saison über die volle Spieldauer im Tor seiner Mannschaft.

Abdullah Dzafo ( FSV Optik Rathenow )

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 21 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 1:2 in Meuselwitz wurde Abdullah Dzafo nach 69 Minuten eingewechselt. Beim 1:1 bei Lok Leipzig startete er im offensiven Mittelfeld und wurde nach 66 Minuten ausgewechselt. Zudem spielte Dzafo beim 2:0-Sieg über Tasmania Berlin zehn Minuten lang.

Hendrik Bombek (Altona 93)

IV – 22 Jahre (Jg. 99) – 15 Spiele – 1 Tor

Bei der 0:1-Niederlage beim FC St.Pauli II spielte Hendrik Bombek in der Innenverteidigung von Altona 93 durch.

Mario Schragl ( FC-Astoria Walldorf )

TW – 23 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele

In den ersten beiden Spielen der Frühjahrssaison stand Mario Schragl nicht im Kader seines Teams.

Armin Majanovic (1860 Rosenheim)

ST – 19 Jahre (Jg. 02) – 19 Spiele – 3 Tore

Die bayrische Regionalliga hat für Armin Majanovic und 1860 Rosenheim noch nicht wiederbegonnen.

David Kamuf (1860 Rosenheim)

ST – 20 Jahre (Jg. 02) – 10 Spiele

Die bayrische Regionalliga hat für David Kamuf und 1860 Rosenheim noch nicht wiederbegonnen.

Luca Beckenbauer (SpVgg Greuther Fürth II)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 15 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage beim TSV Rain/Lech spielte Luca Beckenbauer in der Innenverteidigung der Fürther durch.

Vincent Spari (FC St.Gallen U21 )

OM – 17 Jahre (Jg. 04) – 12 Spiele – 2 Tore

Die FC St.Gallen U21 befindet sich noch in der Winterpause.