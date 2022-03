Nachwuchs: Hannes Wolf mit erstem Scorerpunkt für Swansea

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.1999) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 11 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele (9/2/2 für Bayern U19, 2/1/1 für FC Bayern U17)

Paul Wanner fehlte beim 4:0 über Union Berlin im Kader der Bayern-Kampfmannschaft und war auch bei den Nachwuchsteams nicht dabei.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 23 Spiele – 6 Tore – 1 Assist

Bei der 0:3-Niederlage bei Hertha BSC spielte Christoph Baumgartner bis zur 88. Minute im offensiven Mittelfeld.

David Nemeth (FSV Mainz 05)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele

Beim glatten 4:0-Heimsieg über Arminia Bielelfeld fehlte David Nemeth aufgrund einer Corona-Infektion.

Patrick Wimmer (Arminia Bielefeld)

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 24 Spiele – 3 Tore – 7 Assists

Bei der 0:4-Klatsche in Mainz spielte Patrick Wimmer als Rechtsaußen durch.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 26 Spiele – 3 Tore – 4 Assists

Beim 1:0-Heimsieg über Darmstadt spielte Romano Schmid im offensiven Mittelfeld durch und sah Gelb.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 24 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen den Hamburger SV saß Christoph Klarer auf der Bank von Fortuna Düsseldorf.

Nemanja Celic (SV Darmstadt 98)

DM – 22 Jahre (Jg. 99) – 13 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage bei Werder Bremen wurde Nemanja Celic nach 84 Minuten eingewechselt.

Swansea City ) Hannes Wolf (

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 10 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (7/0/0 für Borussia Mönchengladbach)

Nachdem er zuvor drei Spiele in Folge wegen einer Oberschenkelverletzung fehlte, spielte Hannes Wolf beim 3:2-Auswärtssieg in Peterborough im linken Mittelfeld durch und steuerte dabei seinen ersten Assist für Swansea bei. Beim darauffolgenden 0:0 gegen Birmingham City spielte er bis zur 80. Minute im linken Mittelfeld.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 16 Spiele

Beim 1:2 in Marseille saß Flavius Daniliuc auf der Bank des OGC Nizza.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 20 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele (13/0/0 für Zürich II)

Silvan Wallner spielte am vergangenen Wochenende wieder in der U21 des FC Zürich: Beim 2:0-Sieg bei der U21 der Young Boys Bern spielte er in der Innenverteidigung durch.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 3 Spiele

Beim 0:2 gegen den FC Thun saß Elvin Ibrisimovic auf der Bank des FC Vaduz.

Luka Stevic ( FC Schaffhausen )

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (2/0/0 für FK Metalac)

Beim enttäuschenden 0:0 beim SC Kriens wurde Luka Stevic erst vier Minuten vor Spielende eingewechselt.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 0:2 gegen den SC Heerenveen saß Melih Ibrahimoglu auf der Bank von Heracles Almelo.

Dominik Oroz (Vitesse Arnheim)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 20 Spiele – 3 Tore

Beim 1:1 im Rückspiel bei der AS Roma fehlte Dominik Oroz wegen seiner Gelbsperre. In der Liga spielte er beim enttäuschenden 1:2 zu Hause gegen RKC Waalwijk bis zur 61. Minute.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00) – 16 Spiele

Beim 1:3 gegen Sporting Lissabon fehlte Tomás Händel aufgrund einer Muskelverletzung.

Daniel Nussbaumer (Academico Viseu)

ST – 22 Jahre (Jg. 99) – 23 Spiele – 8 Tore – 2 Assists

Beim 0:1 gegen Rio Ave wurde Daniel Nussbaumer nach 69 Minuten eingewechselt und sah in der Schlussphase die fünfte gelbe Karte der Saison, weshalb er im nächsten Spiel gesperrt fehlen wird.

NK Jarun )

Raul Florucz (

LA – 20 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele – 3 Tore (7/0/0 für Lokomotiva Zagreb)

Beim 1:1 bei Kustosija Zagreb spielte Raul Florucz bis zur 81. Minute und erzielte kurz vor der Pause das Tor für seine Mannschaft.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 12 Spiele

Beim 0:1 bei Croatia Zmijavci spielte Mateo Karamatic in der Innenverteidigung von NK Osijek II durch.

Marco Budic (Kustosija Zagreb)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 12 Spiele

Beim 1:1 gegen Jarun kam Marco Budic nicht für Kustosija zum Einsatz.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 22 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 bei Olimpija Ljubljana stand Denis Adamov nicht im Kader des NK Domzale.

Adrian Gale ( NK Krsko )

DM – 22 Jahre (Jg. 99) – 8 Spiele

Beim 0:2 bei Gorica stand Adrian Gale nicht im Kader des NK Krsko.

Adnan Kanuric (FK Sarajevo)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Beim 6:0 gegen Posusje saß Adnan Kanuric auf der Bank des FK Sarajevo.

Dino Musija (AO Kavala)

OM – 22 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele – 1 Tor

Beim 0:2 gegen Niki Volou wurde Dino Musija eingewechselt, sah zwei Minuten später die gelbe Karte und wurde nach 75 Minuten wieder ausgewechselt.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 22 Jahre (Jg. 99) – 24 Spiele – 3 Tore

Beim 1:5 zu Hause gegen Tarsus Idman Yurdu spielte Berkay Tanir bis zur 64. Minute und sah kurz vor seiner Auswechslung Gelb.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 21 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Beim 2:2 gegen Anorthosis Famagusta saß Daniel Antosch auf der Bank des Pafos FC.

Daniel Mandl, abseits.at