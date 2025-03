Nachwuchs: Hedl trifft erneut, Saison für Reischl wohl vorbei

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in...

Kalenderwoche 9/2025

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

Leopold Querfeld (Union Berlin)

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 17 Spiele

Bei der bitteren 0:1-Heimniederlage gegen Holstein Kiel spielte Leopold Querfeld in der Innenverteidigung durch.

Nikolas Veratschnig (FSV Mainz 05)

RV – 22 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele

Beim 2:1-Auswärtssieg bei RB Leipzig saß Nikolas Veratschnig auf der Bank des FSV Mainz 05.

* Paul Wanner ( 1. FC Heidenheim )

RA/OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 23 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Bei der glatten 0:3-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach spielte Paul Wanner bis zur 71. Minute im offensiven Mittelfeld.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel (11/4/1 für Hoffenheim II)

Florian Micheler kam am vergangenen Wochenende wieder für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim zum Einsatz. Beim 1:2 bei FSV Frankfurt spielte er im zentralen Mittelfeld durch.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 22 Jahre (Jg. 02) – 8 Spiele

In den letzten acht Partien saß Matthias Braunöder nur auf der Bank von Como 1907.

Philipp Breit ( US Catanzaro )

IV – 21 Jahre (Jg. 03)

In den letzten 15 Partien stand Philipp Breit in keinem Matchkader der US Catanzaro.

Luka Reischl (ADO Den Haag)

ST – 21 Jahre (Jg. 04) – 7 Spiele – 4 Tore – 2 Assists

Die tolle Serie von Luka Reischl mit vier Toren und zwei Assists in den letzten fünf Spielen fand beim 2:1-Heimsieg gegen den FC Den Bosch ein jähes Ende. Der Offensivspieler startete im Sturmzentrum und musste nach 37 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Die Blessur stellte sich als Schlüsselbeinbruch heraus, womit die Saison – und damit möglicherweise auch das Leihgeschäft mit ADO Den Haag – für Reischl bereits vorbei sein könnte.

Nikolas Sattlberger (KRC Genk)

DM – 21 Jahre (Jg. 04) – 19 Spiele – 1 Tor

Nikolas Sattlberger fehlte beim 1:1 bei Charleroi krankheitsbedingt.

Union Saint-Gilloise ) * Franjo Ivanovic (

OM/ST – 21 Jahre (Jg. 03) – 22 Spiele – 10 Tore – 5 Assists (4/3/1 für HNK Rijeka)

Der Austro-Kroate Franjo Ivanovic entschied sich zuletzt für den kroatischen Verband und der ÖFB könnte damit wieder durch die Finger schauen. Wir werden die Leistungen des 21-Jährigen zumindest für den Rest der Saison trotzdem noch weiterverfolgen. Beim 4:1-Sieg gegen den FCV Dender spielte Ivanovic bis zur 65. Minute im Sturmzentrum und bereitete einen Treffer vor.

Tobias Hedl (Zulte Waregem)

ST – 22 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele – 2 Tore

Bei der 2:3-Niederlage in Beveren spielte Tobias Hedl im Sturmzentrum durch und erzielte in der 76. Minute das zwischenzeitliche 1:2 für sein Team.

* Leon Lalic (Lommel SK)

OM – 19 Jahre (Jg. 06) – 5 Spiele (4/1/0 für Lommel U23)

In den letzten zwei Spielen saß Leon Lalic auf der Bank seines Teams.

Manuel Polster (Lausanne-Sport)

LM – 22 Jahre (Jg. 02) – 13 Spiele

In den letzten vier Partien stand Manuel Polster nicht im Kader von Lausanne-Sport.

Brendon Abazi (FC Schaffhausen)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele (13/12/0 für Schaffhausen II)

Brendon Abazi stand in den letzten acht Spielen nicht im Kader des FC Schaffhausen.

* Ethan Brandy ( FC Stade Nyonnais )

RV/IV – 20 Jahre (Jg. 04) – 4 Spiele (10/1/0 für Lausanne II)

Beim 2:2 beim FC Thun saß Ethan Brandy auf der Bank von Stade Nyonnais.

Yusuf Demir ( Galatasaray Istanbul )

OM/RA – 21 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele

Beim 0:0 im türkischen Cup bei Konyaspor spielte Yusuf Demir als Rechtsaußen durch und sah nach einer Stunde die gelbe Karte. In der Liga wurde er beim 3:3 bei Kasimpasa in der Schlussminute eingewechselt.

Oluwaseun Adewumi (Dundee FC)

OM – 20 Jahre (Jg. 05) – 21 Spiele – 4 Tore – 1 Assist

Bei der 1:2-Niederlage bei Motherwell spielte Oluwaseun Adewumi als Linksaußen durch. Beim darauffolgenden 1:1 gegen St. Johnstone spielte er bis zur 72. Minute als Rechtsaußen.

Luka Izderic (Radnicki Nis)

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 0 Spiele (9/0/0 für Salernitana U19)

Der offensive Mittelfeldspieler Luka Izderic wechselte zum Ende der Wintertransferzeit zum serbischen Erstligisten Radnicki Nis. Bisher stand er noch in keinem Matchkader.

Gabriel Eskinja ( Zorya Luhansk )

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele

In den letzten beiden Spielen saß Gabriel Eskinja auf der Bank von Zorya Luhansk.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 15 Spiele

Beim 5:1-Auswärtssieg bei Odra Opole spielte Marko Dijakovic in der Innenverteidigung durch.

Antonio Cosic (NK Dugopolje)

ZM – 21 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Im Frühjahr kam Antonio Cosic noch zu keinem Einsatz für den kroatischen Zweitligisten NK Dugopolje.

Antonio Sokcevic (NK Dugopolje)

ST – 22 Jahre (Jg. 02)

Neu beim kroatischen Zweitligisten Dugopolje ist der gebürtige Wiener Antonio Sokcevic. Nachdem sein Vertrag in Kapfenberg bereits letzten Sommer aufgelöst wurde, schloss sich der Stürmer Mitte Jänner Dugopolje an. Bisher saß er dreimal auf der Bank seines neuen Klubs.

Almir Oda (FC Ballkani)

ZM – 21 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Aus der vergangenen Woche erreichten uns vorerst noch keine Informationen aus der kosovarischen Liga.

Gabriel Macic (Stupcanica)

ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Stupcanica, bosnischer Zweitligist, befindet sich noch in der Winterpause.

* Oskar van Hattum ( Sligo Rovers )

RA – 22 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (3/0/0 für Wellington Phoenix)

Bei der 3:4-Niederlage bei St. Patrick’s Athletic wurde Oskar van Hattum nach 82 Minuten eingewechselt.

