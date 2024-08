abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 33 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

Leopold Querfeld (Union Berlin)

IV – 20 Jahre (Jg. 03)

Leopold Querfeld gab im DFB-Pokal sein Debüt für Union Berlin: Beim 1:0-Sieg beim Greifswalder FC spielte er links in einer Dreierabwehr durch.

Nikolas Veratschnig (FSV Mainz 05)

RV – 21 Jahre (Jg. 03)

Auch Nikolas Veratschnig debütierte am vergangenen Wochenende für seinen neuen Klub Mainz: Beim 3:1-Sieg bei Wehen Wiesbaden, der erst in der Verlängerung fixiert wurde, wurde der Rechtsverteidiger nach 81 Minuten eingewechselt und spielte somit etwa 40 Minuten lang.

1. FC Heidenheim ) * Paul Wanner (

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05)

Der deutsch-österreichische Doppelstaatsbürger Paul Wanner startete mit einem Treffer in die DFB-Pokal-Saison: Beim 4:0-Sieg der Heidenheimer in Villingen erzielte er nach 52 Minuten den dritten Treffer und wurde nach 64 Minuten ausgewechselt.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 22 Jahre (Jg. 02)

Torhüter Paul Tschernuth steht seit September 2020 bei Heidenheim unter Vertrag, machte für die Kampfmannschaft aber kein einziges Spiel.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 19 Jahre (Jg. 05)

Florian Micheler, der für die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim eingeplant ist, kam am vergangenen Wochenende im DFB-Pokal überraschend zu seinem Debüt für die Kampfmannschaft der Hoffenheimer. Beim Sieg nach Elfmeterschießen in Würzburg wurde er eingewechselt und spielte 42 Minuten lang. Der hochtalentierte Micheler ist definitiv ein Spieler, den man in der neuen Saison genauer beobachten sollte.

Tristan Osmani (FC Schalke 04)

ZM – 19 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (3/0/0 für FC Schalke 04 II)

Tristan Osmani saß beim 2:0-Sieg der Schalke 04 Kampfmannschaft im Pokal in Aalen über 90 Minuten auf der Bank.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 22 Jahre (Jg. 02)

Der Ex-Austrianer Matthias Braunöder schied vergangene Woche mit seinem Klub Como 1907 in der ersten Runde der Coppa Italia nach Elfmeterschießen bei Sampdoria Genua aus. Braunöder spielte im 4-2-3-1 durch und verschoss im Shoot-Out seinen Elfer.

Nikolas Sattlberger (KRC Genk)

DM – 20 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Beim 4:3-Auswärtssieg von Genk bei Beerschot wurde Nikolas Sattlberger nach 69 Minuten beim Stand von 4:2 eingewechselt.

* Leon Lalic (Lommel SK)

OM – 18 Jahre (Jg. 06)

Der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger Leon Lalic, der die gesamte Red-Bull-Akademie durchlief, spielt aktuell für den belgischen Zweitligisten Lommel. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Manuel Polster (Lausanne-Sport)

LM – 21 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

Beim glatten 7:0-Sieg von Lausanne-Sport im Schweizer Cup in Champel spielte Manuel Polster als Linksverteidiger durch.

* Silvan Wallner ( FC Zürich )

IV/RV – 22 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

Der gebürtige Schweizer Silvan Wallner kam in der vergangenen Woche im Rückspiel der Conference-League-Qualifikation beim 0:2 auswärts gegen Vitoria Guimaraes eine Stunde lang als Linksverteidiger zum Einsatz. Beim 2:0-Sieg im Schweizer Cup bei Zug 94 saß er auf der Bank.

Brendon Abazi (FC Schaffhausen)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Beim 2:0-Sieg von Schaffhausen im Cup bei Tuggen stand Brendon Abazi nicht im Kader des FC Schaffhausen.

Yusuf Demir ( Galatasaray Istanbul )

OM/RA – 21 Jahre (Jg. 03)

Beim 2:1-Auswärtssieg bei Konyaspor saß Yusuf Demir über die volle Spieldauer auf der Galatasaray-Bank.

Enes Tepecik (MKE Ankaragücü)

OM – 20 Jahre (Jg. 04)

In der laufenden Saison stand Enes Tepecik für den MKE Ankaragücü noch in keinem Matchkader.

HNK Rijeka ) * Franjo Ivanovic (

OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Unter der Woche verlor Rijeka das Auswärtsspiel in der Europa-League-Qualifikation in Elfsborg mit 0:2, womit man ins Conference-League-Playoff umsteigt. Ivanovic spielte dabei im Sturmzentrum durch. In der kroatischen Liga gelang ihm drei Tage später ein Doppelpack: Beim 4:0-Heimsieg gegen den NK Istra spielte er bis zur 76. Minute im Sturmzentrum und erzielte das dritte und vierte Tor seines Teams.

Gabriel Eskinja ( Zorya Luhansk )

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Bei der 1:2-Niederlage bei Oleksandriya saß Gabriel Eskinja auf der Bank seines neuen Klubs Zorja Luhansk.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

Beim 0:0 gegen Odra Opole stand Marko Dijakovic nicht im Kader des GKS Tychy.

* Thomas Jungbauer (SK Dynamo Ceske Budejovice)

IV – 19 Jahre (Jg. 05)

Der in der Dominikanischen Republik geborene Thomas Jungbauer wird in der neuen Saison weiterhin für Ceske Budejovice spielen. Bisher stand er noch in keinem Matchkader.

Karlo Lalic (NK Krka)

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen Tolmin in der zweiten slowenischen Liga wurde Karlo Lalic nach 75 Minuten auf Seiten des NK Krka eingewechselt.

* Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Saisondebüt auch für Amar Kvakic: Beim 1:0-Sieg in der zweiten rumänischen Liga gegen Chindia spielte er zehn Minuten lang. Beim darauffolgenden 2:1 bei Dumbravita saß er auf der Bank seines Teams.

* Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 22 Jahre (Jg. 02)

Der neuseeländische Klub Wellington Phoenix, der an der australischen A-League teilnimmt, hatte in der vergangenen Woche keine Partie.

