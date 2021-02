Nachwuchs: Mustapha sammelt fünf Scorerpunkte in einer Stunde

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Die Saison in der bayrischen Regionalliga wurde Corona-bedingt nicht zu Ende gespielt. Es gab zwar einen Aufsteiger in die 3. Liga, aber die Ligasaison 2019/20 wird nun anstelle der Saison 2020/21 fertiggespielt. Der Wiederbeginn erfolgte nach 23 Spieltagen. Im Winter wird außerdem ein zusätzlicher regionaler Cup-Bewerb eingeschoben, um den Teams mehr Spielpraxis geben zu können.

Bis Kalenderwoche 7 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Mario Schragl (Sonnenhof-Grossaspach)

TW – 21 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel

In den letzten zwölf Spielen saß Mario Schragl auf der Bank von Sonnenhof-Grossaspach.

Tim Linsbichler (TSV 1860 München)

ST – 21 Jahre (Jg. 00)

Mitte September wechselte Tim Linsbichler aus der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim zum TSV 1860 München. Bisher stand er noch in keinem Matchkader.

Jonas Wendlinger (1.FC Nürnberg II)

TW – 20 Jahre (Jg. 00) – 8 Spiele

Seit unserem letztem Update hatte der 1.FC Nürnberg II keine Partie mehr. Die bayrische Regionalliga ist aktuell ausgesetzt.

Hendrik Bombek (Altona 93)

IV – 21 Jahre (Jg. 99) – 6 Spiele – 1 Tor

Seit unserem letzten Update hatte Altona 93 keine Partie mehr. Die Regionalliga Nord ist derzeit ausgesetzt.

Amir Abdijanovic (VfL Wolfsburg II)

OM/ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Seit unserem letzten Update hatte der VfL Wolfsburg II keine Partie mehr. Die Regionalliga Nord ist derzeit ausgesetzt.

Alexandar Borkovic (TSG 1899 Hoffenheim II)

IV – 21 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele

Alexandar Borkovic gab im Dezember sein Debüt für die TSG 1899 Hoffenheim II und absolvierte vier Regionalligapartien. Seit Mitte Jänner fällt der Innenverteidiger allerdings wieder verletzungsbedingt aus.

Suliman Marlon Mustapha (FSV Mainz 05 II)

ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 13 Spiele – 4 Tore – 6 Assists

Suliman Mustapha hat sich mittlerweile in der zweiten Mannschaft des FSV Mainz 05 etabliert. Insgesamt brachte er es in der laufenden Saison auf 13 Einsätze, vier Tore und sechs Assists. Alleine im letzten Spiel, beim 5:2-Auswärtssieg in Balingen, erzielte er zwei Tore und drei Assists und war damit an allen Treffern beteiligt.

Felix Bacher (SC Freiburg II)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 11 Spiele – 1 Tor

Auf mittlerweile elf Saisoneinsätze bringt es der Innenverteidiger Felix Bacher vom SC Freiburg II. In den letzten beiden Partien wurde er jeweils in der Schlussphase eingewechselt.

Abdullah Dzafo (Hannover 96 II)

OM – 21 Jahre (Jg. 00)

Der junge Austro-Bosnier Abdullah Dzafo stand in der laufenden Saison noch in keinem Matchkader.

Noah Oke Eyawo (Borussia Mönchengladbach II)

LV – 19 Jahre (Jg. 01)

Noah Oke Eyawo, der nun in die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach aufstieg, fehlt seinem Team aktuell noch wegen eines Muskelfaserrisses.

Philipp Jorganovic (SV Werder Bremen II)

TW – 18 Jahre (Jg. 02)

Philipp Jorganovic stieg von der U19 in die zweite Mannschaft von Werder Bremen auf, muss aber derzeit aufgrund einer kürzlich vollzogenen Knieoperation passen.

Lukas Fahrnberger (Eintracht Frankfurt II)

DM – 20 Jahre (Jg. 01)

Der umsichtige Mittelfeldspieler Lukas Fahrnberger ist heuer für die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt eingeplant, könnte aber sogar Chancen auf erste Bundesligaeinsätze bekommen. Bisher stand er in der neuen Saison noch in keinem Matchkader.

Nicolas Kristof (FC Astoria Walldorf)

TW – 20 Jahre (Jg. 99) – 22 Spiele

Auch heuer ist Nicolas Kristof wieder Stammkeeper beim FC Astoria Walldorf in der deutschen Regionalliga Südwest. Bisher stand er in allen Saisonspielen im Tor, zuletzt beim 1:2 gegen Steinbach.

Amer Habibovic (SpVgg Greuther Fürth II)

ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele

Die bayrische Regionalliga ist derzeit ausgesetzt, weshalb es aus Fürth keine Neuigkeiten gibt.

Thomas Komornyik (SpVgg Greuther Fürth II)

OM – 20 Jahre (Jg. 00) – 1 Spiel

Die bayrische Regionalliga ist derzeit ausgesetzt, weshalb es aus Fürth keine Neuigkeiten gibt.

Adin Ferizovic (Bayern Alzenau)

LA – 19 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele

Im Dezember kam Adin Ferizovic zu seinen ersten Einsätzen für den FC Bayern Alzenau. Nach drei Einwechslungen hintereinander stand er aber in keinem Matchkader mehr.

Ikenna Malcolm Ezeala (FC Memmingen)

LV – 19 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Die bayrische Regionalliga ist derzeit ausgesetzt, weshalb es aus Memmingen keine Neuigkeiten gibt.

Valentin Manzenreiter (Alemannia Aachen)

TW – 19 Jahre (Jg. 01)

Der gebürtige Oberösterreicher Valentin Manzenreiter stieg im Sommer in die Kampfmannschaft von Alemannia Aachen auf, stand bisher aber noch in keinem Spiel im Tor der Aachener. Zuletzt saß er fünfmal auf der Bank.

Jonathan Egger (FC St.Gallen U21)

ST – 18 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele (1/0/0 für FC St.Gallen U18)

Seit unserem letzten Update hatte die St. Gallen U21 keine Partie mehr. Die Liga ist aktuell ausgesetzt.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes U23)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00) – 13 Spiele

Der portugiesisch-österreichische Doppelstaatsbürger Tomás Händel ist mittlerweile in der U23 von Vitoria Guimaraes Stammspieler. Zuletzt spielte er beim 0:0 bei Martinho durch.

Benjamin Mustafic (Hanacka Slavia Kromeriz)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 8 Spiele – 1 Tor

Seit unserem letzten Update hatte Hanacka Slavia Kromeriz keine Partie mehr.

Daniel Mandl, abseits.at