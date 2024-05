Nachwuchs: Nemeth und Braunöder bejubelten Aufstieg

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2001) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 19 / 2024

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 22 Jahre (Jg. 01) – 13 Spiele – 2 Tore

Bei der 0:2-Niederlage bei Bayern München begann Patrick Wimmer im offensiven Mittelfeld und wurde zur Pause ausgewechselt.

Nicolas Seiwald (RB Leipzig)

ZM – 22 Jahre (Jg. 01) – 20 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen Werder Bremen spielte Nicolas Seiwald bis zur 64. Minute im zentralen Mittelfeld. In der 35. Minute erzielte er ein Eigentor, das Werder in Führung brachte.

Junior Adamu ( SC Freiburg )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 15 Spiele (2/0/0 für SC Freiburg II)

Beim 1:1 gegen Heidenheim saß Junior Adamu auf der Bank des SC Freiburg.

Paul Wanner ( SV Elversberg )

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 27 Spiele – 6 Tore – 4 Assists (3/1/0 für Bayern II)

Bei der 0:3-Niederlage beim 1. FC Nürnberg spielte Paul Wanner bis zur 58. Minute im offensiven Mittelfeld.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 22 Jahre (Jg. 01)

Leo Greiml fehlt dem FC Schalke 04 weiterhin aufgrund seines Kreuzbandrisses und wird erst in den nächsten Wochen oder Monaten wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 23 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele (1/0/0 für St. Pauli II)

Mit dem 3:1-Sieg gegen den VfL Osnabrück fixierte der FC St. Pauli den Aufstieg in die deutsche Bundesliga. David Nemeth wurde dabei nach 72 Minuten beim Stand von 3:0 eingewechselt.

Marlon Mustapha ( Fortuna Düsseldorf )

ST – 22 Jahre (Jg. 01) – 9 Spiele – 2 Tore (7/0/0 für Como 1907)

Beim 1:1 bei Holstein Kiel wurde Marlon Mustapha nach 83 Minuten eingewechselt.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 22 Jahre (Jg. 02)

Der Salzburger Paul Tschernuth stieg mit dem 1. FC Heidenheim in die deutsche Bundesliga auf. Nachdem er aber schon in der zweiten Liga zu keinem Pflichtspiel kam wird es für den jungen Keeper sehr schwer sein, in der höchsten Spielklasse in die Mannschaft zu rutschen. Sein Vertrag in Heidenheim läuft noch bis 2025 – in der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Franz Stolz (Genua CFC)

TW – 23 Jahre (Jg. 01)

Franz Stolz wechselte kurz vor Ende der Transferzeit vom SKN St. Pölten zum Genua CFC. Ob er beim Serie-A-Klub, der inklusive ihm fünf Torhüter im Profikader hat, eine Rolle spielt, wird sich wohl erst langfristig weisen. Bisher stand er in keinem Matchkader.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 22 Jahre (Jg. 02) – 13 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 1:1 gegen Cosenza Calcio spielte Matthias Braunöder im defensiven Mittelfeld durch. Como 1907 schaffte mit diesem Punktgewinn den Aufstieg in die Serie A. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Kaufoption auf den Burgenländer gezogen wird, ist damit auf jeden Fall gestiegen. Allerdings wird Braunöder in der Serie A voraussichtlich größere Konkurrenz bekommen, als in seinem ersten Halbjahr in Como.

Yusuf Demir ( FC Basel )

OM/RA – 20 Jahre (Jg. 03) – 11 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten 13 Spielen stand Yusuf Demir in keinem Matchkader des FC Basel.

Dijon Kameri (Grasshoppers)

OM – 19 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Dijon Kameri fehlte seinem Leihklub Grasshoppers in den letzten sieben Partien verletzungsbedingt.

Silvan Wallner ( FC Zürich )

IV/RV – 22 Jahre (Jg. 02) – 14 Spiele (1/0/0 für FC Zürich II)

Silvan Wallner fehlte dem FC Zürich in den letzten drei Spielen verletzungsbedingt.

Efekan Karayazi (Fenerbahce)

DM – 19 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (18/3/1 für Fenerbahce U19)

Efekan Karayazi saß in den letzten vier Partien auf der Bank der Kampfmannschaft von Fenerbahce.

Can Keles (Karagümrük)

LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 33 Spiele – 5 Tore – 4 Assists

Beim 0:4 im Cup-Halbfinale gegen Trabzonspor wurde Can Keles nach 58 Minuten eingewechselt. In der Liga spielte er beim 2:3 gegen Galatasaray als Rechtsaußen durch.

Enes Tepecik (Ankaragücü)

OM – 20 Jahre (Jg. 04) – 0 Spiele (16/2/0 für Ankaragücü U19)

Beim 1:1 mit anschließendem Sieg im Elfmeterschießen in der U19-Relegation gegen Alanyaspor wurde Enes Tepecik nach 82 Minuten eingewechselt.

Franjo Ivanovic ( HNK Rijeka )

OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 28 Spiele – 5 Tore – 2 Assists

Bei der 1:3-Niederlage bei Varazdin wurde Franjo Ivanovic nach 65 Minuten eingewechselt.

Gabriel Eskinja ( Zrinjski Osjecko )

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 16 Spiele

Gabriel Eskinja spielte beim 2:1-Sieg seines Leihklubs Zrinjski Osjecko bei Jarun zum vierten Mal in Folge über 90 Minuten.

Raul Florucz ( Olimpija Ljubljana )

RA/LA – 22 Jahre (Jg. 01) – 28 Spiele – 9 Tore – 5 Assists

Bei der 1:2-Niederlage bei Maribor, durch das Olimpija Ljubljana den zweiten Platz verlor, spielte Raul Florucz bis zur 56. Minute als Rechtsaußen.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 13 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Bei der 1:2-Niederlage bei Maribor saß Mateo Karamatic auf der Bank seines Teams.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 21 Spiele – 2 Tore

Bei der 2:3-Niederlage gegen GKS Katowice stand Marko Dijakovic nicht im Kader von GKS Tichy.

Thomas Jungbauer (SK Dynamo Ceske Budejovice)

IV – 18 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (5/0/0 für Ceske Budejovice U19, 5/0/0 für Ceske Budejovice II)

Thomas Jungbauer stand in der vergangenen Woche in keinem Matchkader.

Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

In den letzten zehn Ligaspielen saß Amar Kvakic auf der Bank seines Teams.

Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 22 Jahre (Jg. 02) – 16 Spiele – 1 Tor – 4 Assists (3/2/0 für Wellington Phoenix II)

Beim 0:0 im Hinspiel des australischen Meisterschafts-Halbfinals gegen Melbourne Victory wurde Oskar van Hattum nach 65 Minuten eingewechselt.

Dardan Shabanhaxhaj (Rubin Kazan)

LA – 23 Jahre (Jg. 01) – 8 Spiele (19/7/3 für ND Mura)

Beim 3:1-Heimsieg gegen Rostov wurde Dardan Shabanhaxhaj nach 85 Minuten eingewechselt.

