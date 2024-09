Nachwuchs: ÖFB-Talent Adewumi lief vor 34.000 Fans im Ibrox auf

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 38 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

Leopold Querfeld (Union Berlin)

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele

Beim 2:1-Sieg über die TSG 1899 Hoffenheim wurde Leopold Querfeld nach 76 Minuten zur Absicherung in der Defensive eingewechselt.

Nikolas Veratschnig (FSV Mainz 05)

RV – 21 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Beim 3:2-Sieg seiner Mainzer ins Augsburg saß Nikolas Veratschnig über die volle Spieldauer auf der Bank.

* Paul Wanner ( 1. FC Heidenheim )

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Bei der 0:3-Niederlage gegen den SC Freiburg spielte Paul Wanner bis zur 71. Minute im offensiven Mittelfeld.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel (3/0/0 für Hoffenheim II)

Florian Micheler kam zuletzt wieder für die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim zum Einsatz. Beim 0:0 in Fulda in der Regionalliga Südwest spielte er im offensiven Mittelfeld durch und sah Gelb.

Tristan Osmani (FC Schalke 04)

ZM – 19 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (7/1/0 für FC Schalke 04 II)

Tristan Osmani spielte bei der 0:1-Niederlage von Schalke II in Wuppertal als Rechtsaußen durch und sah Gelb.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 22 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

Matthias Braunöders Klub Como Calcio hatte in der vergangenen Woche keine Partie.

Philipp Breit ( US Catanzaro )

IV – 21 Jahre (Jg. 03)

Neu in unserer Liste ist Philipp Breit, der kurz vor Ende der Transferzeit von SPAL an den italienischen Zweitligisten Catanzaro verliehen wurde. Bisher stand er für seinen Leihklub noch in keinem Matchkader.

Nikolas Sattlberger (KRC Genk)

DM – 20 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele – 1 Tor

Nikolas Sattlberger spielte sowohl beim 2:0-Sieg bei Anderlecht, als auch beim glatten 4:0-Heimerfolg über Dender EV im defensiven Mittelfeld durch. Genk führt die Tabelle in der belgischen Liga derzeit überzeugend an.

* Franjo Ivanovic ( Union Saint-Gilloise )

OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele (4/3/1 für HNK Rijeka)

Der Austro-Kroate Franjo Ivanovic spielte beim 0:0 der Union Saint-Gilloise bei Standard Lüttich im Sturmzentrum durch.

* Leon Lalic (Lommel SK)

OM – 18 Jahre (Jg. 06)

Der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger Leon Lalic, der die gesamte Red-Bull-Akademie durchlief, spielt aktuell für den belgischen Zweitligisten Lommel. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Manuel Polster (Lausanne-Sport)

LM – 21 Jahre (Jg. 02) – 7 Spiele

Sowohl beim 1:2 gegen den FC Lugano, als auch beim 3:1-Heimsieg gegen Yverdon Sport wurde Manuel Polster jeweils in der Schlussphase eingewechselt.

Brendon Abazi (FC Schaffhausen)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

In den letzten acht Pflichtspielen stand Brendon Abazi nicht im Kader des FC Schaffhausen und spielte stattdessen in der zweiten Mannschaft, wo er in den letzten drei Spielen viermal traf.

Yusuf Demir ( Galatasaray Istanbul )

OM/RA – 21 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Beim 3:1-Heimsieg gegen den Gaziantep FK wurde Yusuf Demir nach 72 Minuten als Rechtsaußen eingewechselt. Im Derby gegen Fenerbahce, das Galatasaray auswärts mit 3:1 für sich entscheiden konnte, stand er allerdings nicht im Kader.

Berkay Dogan ( Eyüpspor )

IV – 22 Jahre (Jg. 02)

Der Innenverteidiger Berkay Dogan kehrte zuletzt zu Eyüpspor, aktuell türkischer Erstligist zurück, stand in der laufenden Saison aber noch in keinem Matchkader.

Oluwaseun Adewumi (Dundee FC)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Im schottischen League Cup kam Oluwaseun Adewumi bei der 0:3-Auswärtsniederlage bei den Glasgow Rangers vor 34.000 Zuschauern im Ibrox von Beginn an als Rechtsaußen zum Einsatz und wurde zur Pause beim Stand von 0:1 ausgewechselt.

Gabriel Eskinja ( Zorya Luhansk )

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

In den letzten sechs Ligaspielen saß Gabriel Eskinja nur auf der Bank des ukrainischen Klubs Zorya Luhansk.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 6 Spiele

Beim 0:0 gegen Stal Stalowa Wola spielte Marko Dijakovic als Linksverteidiger durch.

Antonio Cosic (NK Dugopolje)

ZM – 21 Jahre (Jg. 03)

Neu in unserer Liste ist Antonio Cosic, der Ende August von der Admira zum kroatischen Zweitligisten Dugopolje wechselte. Bisher saß der zentrale Mittelfeldspieler aber nur viermal auf der Bank seines neuen Teams.

Almir Oda (FC Ballkani)

ZM – 20 Jahre (Jg. 04) – 1 Spiel

Bei der 0:1-Niederlage beim FC Drita feierte Almir Oda ein knapp 20-minütiges Debüt im zentralen Mittelfeld des FC Ballkani.

Arian Ramadani (KF Llapi)

OM – 18 Jahre (Jg. 06)

Der offensive Mittelfeldspieler Arian Ramadani wechselte Ende August aus der zweiten Mannschaft von Amstetten zum kosovarischen Erstligisten Llapi, stand aber noch in keinem Matchkader.

Karlo Lalic (NK Krka)

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage in Gorica saß Karlo Lalic auf der Bank des NK Krka.

* Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Beim 1:1 bei Focsani stand Amar Kvakic nicht im Kader seines Teams.

Gabriel Macic (Stupcanica)

ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Beim 1:1 beim FK Gorazde gab Gabriel Macic ein 20-minütiges Debüt für den bosnischen Zweitligisten Stupcanica.

* Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 22 Jahre (Jg. 02)

Der neuseeländische Klub Wellington Phoenix, der an der australischen A-League teilnimmt, hatte in der vergangenen Woche keine Partie. Die Liga startet erst wieder im Oktober.

Daniel Mandl, abseits.at