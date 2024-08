Nachwuchs: ÖFB-U19-Legionäre in Deutschland überzeugten mit sechs Toren

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 33 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

Souleyman Mandey (West Bromwich Albion U21 )

DM – 18 Jahre (Jg. 06)

Der defensive Mittelfeldspieler Souleyman Mandey stieg diesen Sommer fix aus der U18-Mannschaft von West Bromwich Albion in die U21 auf. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

David Osifo (Wolverhampton Wanderers U18)

LV – 16 Jahre (Jg. 08)

Der Linksverteidiger David Osifo wechselte bereits im Sommer 2019 im Alter von elf Jahren von der Wiener Viktoria zu den Wolverhampton Wanderers und stieg diesen Sommer in die U18-Mannschaft auf, für die er in der Vorsaison bereits debütierte.

Mateo Stickler ( FC Empoli U20 )

RA – 18 Jahre (Jg. 05)

Nachdem er in der vergangenen Saison für den Viertligisten Prato 32 Spiele bestritt, wechselte der Offensivspieler Mateo Stickler nun in die U20-Mannschaft von Empoli. Bei der 0:1-Niederlage gegen die U20 von Lazio Rom saß er auf der Bank seines Teams.

Emirhan Acar (FC Turin U20 )

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Beim 2:1-Sieg über die Sampdoria U20 wurde Emirhan Acar nach 38 Minuten eingewechselt und nach 88 Minuten ausgewechselt.

Petar Markovic (FC Bologna U20)

IV – 18 Jahre (Jg. 06)

Der Innenverteidiger Petar Markovic wechselte im Juli von den Young Violets Austria Wien zum FC Bologna, wo er vorerst in der U20-Mannschaft eingeplant ist. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Mario Pejazic (US Lecce U20)

LV – 19 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Bei der 2:3-Niederlage bei der Monza U20 wurde Mario Pejazic zur Halbzeit eingewechselt und sah in der Endphase des Spiels Gelb.

Luka Izderic (US Salernitana U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 06)

Ebenfalls von der Austria nach Italien wechselte der offensive Mittelfeldspieler Luka Izderic, der in der zweiten Nachwuchsliga für die U19 der US Salernitana spielen wird. Bisher stand er noch in keinem Matchkader.

Filippo Pappandrea (Lazio Rom U17)

IV – 15 Jahre (Jg. 08)

In der U17-Mannschaft von Lazio Rom wird künftig der erst 15-jährige Italo-Österreicher Filippo Pappandrea spielen. Der Innenverteidiger spielt bereits seit zwei Jahren im Nachwuchs der Hauptstädter. Die neue Saison beginnt erst am 1. September.

Dynamo Dresden U19 ) Jakob Zickler (

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele – 2 Tore

Die U19 von Dynamo Dresden spielte vergangene Woche zweimal: Jakob Zickler spielte jeweils als Rechtsaußen, beim 1:1 in Cottbus bis zur 83. Minute und beim 3:0 gegen Jena bis zur 64. Minute. In beiden Spielen trug er sich in die Schützenliste ein.

* Lasse Faßmann (TSV 1860 München U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Sowohl beim 1:3 gegen Regensburg, als auch beim 2:3 gegen Bayern München führte Lasse Faßmann sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte in der Innenverteidigung durch.

* Clemens Lippmann (TSV 1860 München U19)

IV/ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele – 2 Tore

Sowohl beim 1:3 gegen Regensburg, als auch beim 2:3 gegen Bayern München spielte Clemens Lippmann als Rechtsverteidiger durch.

U19 ) Magnus Dalpiaz (FC Bayern München

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele – 2 Tore

Magnus Dalpiaz spielte sowohl beim 4:2 gegen die SSV Ulm U19, als auch beim 3:2 im Münchner U19-Derby gegen 1860 München als Rechtsverteidiger durch und erzielte im Derby per Kopf das 1:0 für die Bayern.

U19 ) Thierry Fidjeu-Tazemeta (Borussia Dortmund

RA – 17 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele – 3 Tore – 3 Assists

Beim 4:1-Sieg gegen die U19 des MSV Duisburg spielte Thierry Fidjeu-Tazemeta als Rechtsaußen durch und erzielte zwei Tore für die U19 des BVB. Beim darauffolgenden 3:0-Sieg bei der Meerbusch U19 spielte er bis zur 73. Minute als Rechtsaußen und bereitete einen Treffer vor.

Jayden Makwaya (SC Freiburg U19 )

ST – 16 Jahre (Jg. 07)

Der Angreifer Jayden Makwaya spielt ab sofort in der U19-Mannschaft des SC Freiburg und saß beim 2:1-Sieg bei der Elversberg U19 erstmals auf der Bank.

Elias Klaus (SC Freiburg U19 )

ZM/OM – 17 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele

Beim 2:0-Sieg gegen die U19 des SV Sandhausen spielte Elias Klaus bis zur 71. Minute als Linksaußen. Beim 2:1-Sieg bei der Elversberg U19 wurde er nach 63 Minuten eingewechselt.

Luca Kerber (FC Augsburg U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen die Unterhaching U19 wurde Luca Kerber nach 67 Minuten eingewechselt. Beim 1:0-Auswärtssieg in Fürth spielte er durch.

Florian Hangl (FC Augsburg U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen die Unterhaching U19 wurde Florian Hangl nach 60 Minuten eingewechselt. Beim 1:0-Auswärtssieg in Fürth spielte er bis zur 78. Minute.

U19 ) Mauro Hämmerle (FC Augsburg

ST – 16 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele – 4 Tore

Bei der 1:2-Niederlage gegen die U19 der SpVgg Unterhaching spielte Mauro Hämmerle durch. Beim 1:0-Sieg bei der Fürth U19 spielte er bis zur 65. Minute und erzielte mit seinem bereits vierten Saisontreffer das Goldtor für die Augsburger A-Junioren.

Silvio Zinner (Union Berlin U19 )

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele

Sowohl beim 1:1 gegen die Holstein Kiel U19, als auch beim 1:1 bei der St. Pauli U19 begann Silvio Zinner als defensiver Mittelfeldspieler und wurde jeweils in der Schlussphase ausgewechselt.

Yanik Spalt (VfB Stuttgart U19 )

DM – 16 Jahre (Jg. 07) – 4 Spiele

Beim 9:0-Auswärtssieg bei der U19 des 1. FC Saarbrücken wurde Yanik Spalt nach 57 Minuten eingewechselt. Beim 2:1 in Sandhausen spielte er als Linksverteidiger durch.

Adrian Riegel (TSG 1899 Hoffenheim U19)

LA – 16 Jahre (Jg. 07)

Neu in der A-Junioren-Bundesliga ist der Linksaußen Adrian Riegel: Der 16-Jährige wechselte im Sommer aus der U18-Mannschaft des SKN St. Pölten in die U19 der TSG 1899 Hoffenheim. Noch stand er für seinen neuen Klub in keinem Matchkader.

Tobias Martin (Energie Cottbus U19)

MF – 18 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Sowohl beim 1:1 gegen die Dynamo Dresden U19, als auch beim 1:0-Sieg in Halle wurde Tobias Martin nach einer Stunde eingewechselt.

Josef Totschnig (SSV Ulm U19)

AW – 18 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Beim 2:4 gegen die Bayern München U19 und beim 3:1-Sieg über die Regensburg U19 wurde Josef Totschnig jeweils in der Schlussviertelstunde eingewechselt.

Frank Schmutzer (SpVgg Unterhaching U19)

ST – 17 Jahre (Jg. 07) – 1 Spiel

Bei der 1:3-Niederlage gegen die Ingolstadt U19 wurde Frank Schmutzer nach 78 Minuten eingewechselt.

* Jan-Mattis Wehrbein (Borussia Dortmund U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 08) – 2 Spiele

Beim 2:0-Sieg bei der Paderborn U17 stand Jan-Mattis Wehrbein über 90 Minuten im Tor der BVB U17.

Tammo Schiertz (SC Freiburg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 08) – 2 Spiele

Beim 3:1-Sieg über die Waldhof Mannheim U17 führte Tammo Schiertz sein Team als Kapitän aufs Feld und spielte durch.

Emilio Schiertz (SC Freiburg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 08) – 2 Spiele

Auch sein Zwillingsbruder Emilio Schiertz spielte beim 3:1 über Mannheim über die vollen 90 Minuten.

Daniel Posch (FSV Mainz 05 U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 08) – 2 Spiele

Beim 0:1 gegen die Leverkusen U17 stand Daniel Posch über die vollen 90 Minuten im Tor der Mainzer B-Junioren.

Michael Matosevic (FC Bayern München U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08)

Aus dem Nachwuchs der SV Ried, für die er auch schon ein Kurzdebüt in der 2. Liga feiern durfte, kam der erst 16-jährige Michael Matosevic nach München. Bei den Bayern ist der zentrale Mittelfeldspieler in der U17-Mannschaft eingeplant. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Loris Husic (TSV 1860 München U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08) – 2 Spiele – 1 Tor

Beim 2:2 gegen die Unterhaching U17 führte Loris Husic sein Team als Kapitän aufs Feld und spielte als Sechser durch.

Jan Tröster (Team Luzern/Kriens U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 07) – 1 Spiel

Beim 2:1-Sieg zum Saisonauftakt gegen die BEJUNE U19 wurde Jan Tröster nach 69 Minuten eingewechselt.

Leo Lucic (FC St. Gallen U19 )

LV – 16 Jahre (Jg. 07) – 1 Spiel

Beim 1:0-Sieg gegen die Team Ticino U19 spielte Leo Lucic bis zur 55. Minute als Linksverteidiger.

* Berkant Cekic (Samsunspor U19)

DM – 19 Jahre (Jg. 05)

Bereits im September 2023 wechselte der defensive Mittelfeldspieler Berkant Cekic von Mauerwerk zu Samsunspor. Wie in der Vorsaison wird er dort auch heuer wieder in der U19-Mannschaft auflaufen. Cekic stand in der neuen Saison nicht im Kader seines Teams.

Daniel Mandl, abseits.at