Nachwuchs: ÖFB-Youngster traf in neuseeländischer Liga

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 45 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

Leopold Querfeld (Union Berlin)

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele

Beim 0:0 gegen den SC Freiburg wurde Leopold Querfeld nach 78 Minuten für die Innenverteidigung eingewechselt.

Nikolas Veratschnig (FSV Mainz 05)

RV – 21 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Beim 3:1-Heimsieg über Borussia Dortmund saß Nikolas Veratschnig über 90 Minuten auf der Bank des FSV Mainz 05.

* Paul Wanner ( 1. FC Heidenheim )

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 10 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 2:0-Auswärtssieg in der Conference League gegen Heart of Midlothian wurde Paul Wanner nach etwa einer Stunde eingewechselt. In der Liga spielte er beim 1:3 gegen den VfL Wolfsburg bis zur 77. Minute im offensiven Mittelfeld.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel (7/3/0 für Hoffenheim II)

Florian Micheler stand seit Anfang November für keine der Hoffenheimer Mannschaften in einem Matchkader.

Tristan Osmani (FC Schalke 04)

ZM – 19 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (13/2/1 für FC Schalke 04 II)

Bei der 0:4-Niederlage der zweiten Mannschaft des FC Schalke 04 gegen die zweite Mannschaft von Paderborn spielte Tristan Osmani durch.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 22 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele

Beim 1:1 beim Genua CFC wurde Matthias Braunöder, nachdem er in der Vorwoche wegen einer gelb-roten Karte fehlte, nach 82 Minuten eingewechselt.

Philipp Breit ( US Catanzaro )

IV – 21 Jahre (Jg. 03)

Beim 2:2 bei Reggiana saß Philipp Breit erstmals auf der Bank seines Leihklubs US Catanzaro aus der italienischen Serie B.

Nikolas Sattlberger (KRC Genk)

DM – 20 Jahre (Jg. 04) – 9 Spiele – 1 Tor

Nikolas Sattlberger fehlte dem KRC Genk in den letzten vier Partien aufgrund einer Knöchelverletzung.

* Franjo Ivanovic ( Union Saint-Gilloise )

OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele – 2 Tore – 2 Assists (4/3/1 für HNK Rijeka)

In der UEFA Europa League spielte Franjo Ivanovic beim 1:1 gegen die AS Roma bis zur 79. Minute im Sturmzentrum. In der belgischen Liga spielte er beim glatten 4:0-Sieg über den KRC Genk bis zur 82. Minute im Angriff.

* Leon Lalic (Lommel SK)

OM – 18 Jahre (Jg. 06)

Der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger Leon Lalic, der die gesamte Red-Bull-Akademie durchlief, spielt aktuell für den belgischen Zweitligisten Lommel. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Manuel Polster (Lausanne-Sport)

LM – 21 Jahre (Jg. 02) – 10 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage in Winterthur saß Manuel Polster auf der Bank von Lausanne-Sport.

Brendon Abazi (FC Schaffhausen)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele (12/12/0 für Schaffhausen II)

Beim 2:2 beim FC Wil saß Brendon Abazi auf der Bank des FC Schaffhausen.

Yusuf Demir ( Galatasaray Istanbul )

OM/RA – 21 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Beim 3:2-Sieg in der UEFA Europa League gegen Tottenham Hotspur saß Yusuf Demir auf der Bank von Galatasaray. In der Liga stand er beim 3:2-Sieg über Samsunspor nicht im Kader von Galatasaray.

Oluwaseun Adewumi (Dundee FC)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 6 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Bei der 1:4-Niederlage beim starken Aberdeen FC spielte Oluwaseun Adewumi bis zur 64. Minute als Linksaußen.

Gabriel Eskinja ( Zorya Luhansk )

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele

Bei der 1:3-Niederlage bei Shakhtar Donetsk fehlte Gabriel Eskinja aufgrund einer Rotsperre.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 9 Spiele

In der vergangenen Woche spielte Marko Dijakovic sowohl beim 0:0 bei Wisla Krakau als auch beim 1:1 gegen Arka Gdynia in der Innenverteidigung durch.

Antonio Cosic (NK Dugopolje)

ZM – 21 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Bei der glatten 0:5-Niederlage bei Vukovar 91 kam Antonio Cosic zu seinem Debüt für den NK Dugopolje, wo er nach 80 Minuten eingewechselt wurde.

Almir Oda (FC Ballkani)

ZM – 20 Jahre (Jg. 04) – 3 Spiele

Beim 4:1-Auswärtssieg bei Feronkeli saß Almir Oda auf der Bank des FC Ballkani.

Karlo Lalic (NK Krka)

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 10 Spiele

Beim 1:1 bei Brinje wurde Karlo Lalic nach 57 Minuten eingewechselt. Beim darauffolgenden 0:1 gegen Tabor Sezana kam er nach 81 Minuten ins Spiel.

* Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 2 Spiele

Beim 2:1-Sieg bei Slatina stand Amar Kvakic nicht im Kader seines Teams.

Gabriel Macic (Stupcanica)

ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 3 Spiele

In den letzten drei Spielen der zweiten bosnischen Liga saß Gabriel Macic auf der Bank seines Teams.

* Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 22 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

Beim 3:0-Sieg bei den Central Coast Mariners saß Oskar van Hattum auf der Bank von Wellington Phoenix. Zuletzt kam er in der neuseeländischen Liga, für die zweite Mannschaft von Wellington Phoenix, beim 2:0-Sieg über Western Suburbs zum Einsatz, spielte 58 Minuten lang und erzielte einen Treffer.

Daniel Mandl, abseits.at