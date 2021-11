Nachwuchs: Omic glänzt als Juve-Kapitän in Youth League, Osmani trifft erneut

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 44 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Pascal Juan Estrada (Wolverhampton Wanderers U23)

ZM – 19 Jahre (Jg. 02) – 11 Spiele

Sowohl beim 0:2 gegen die Stoke City U23, als auch beim 1:1 gegen die U23 von West Bromwich Albion spielte Pascal Juan Estrada im defensiven Mittelfeld der jungen Wolves durch. Gegen West Brom sah er zudem die dritte gelbe Karte in dieser Saison.

Ervin Omic (Juventus Turin U19)

ZM – 18 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele

Beim 4:2-Heimsieg über die Zenit St. Petersburg U19 in der UEFA Youth League lief Ervin Omic im zentralen Mittelfeld als Kapitän auf und spielte durch. Juventus hält damit bei zehn Punkten aus vier Gruppenspielen und steht bereits fix im Achtelfinale. Auch beim 2:1 in der Liga gegen die Genua U19 spielte er als Kapitän im zentralen Mittelfeld durch und sah zudem zum dritten Mal in dieser Saison Gelb.

Eldin Sehic (VfL Wolfsburg U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03)

Bei der 1:2-Niederlage in der Youth League gegen die Red Bull Salzburg U19 stand Eldin Sehic nicht im Kader der jungen Wolfsburger.

Philipp Wydra (1.FC Köln U19)

ZM – 18 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele (1/0/0 für 1.FC Köln II)

Vergangene Woche hatte die U19 des 1.FC Köln keine Partie.

Namory Cissé (1.FC Köln U19)

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele – 1 Tor

Vergangene Woche hatte die U19 des 1.FC Köln keine Partie.

Nicolas Bajlicz (1.FC Köln U19 )

ZM – 17 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Vergangene Woche hatte die U19 des 1.FC Köln keine Partie.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U19)

OM/ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele – 2 Tore – 1 Assist (2/0/0 für Hannover 96 II)

Die U19 von Hannover 96 hatte vergangenes Wochenende keine Partie. In der Amateurmannschaft der Hannoveraner stand Adem Podrimaj nicht im Kader.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U19)

LA – 18 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Im DFB-Pokal der Junioren spielte Daniel Au Yeong beim 5:1-Auswärtssieg der Freiburger U19 bei Wehen Wiesbaden bis zu seiner Auswechslung in der 82. Minute als Linksaußen in einem 4-1-4-1-System und erzielte das Tor zum 5:1 für sein Team.

Jakob Knollmüller (TSG 1899 Hoffenheim U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Bei der 3:4-Niederlage gegen die Bayern München U19 im DFB-Pokal der Junioren stand Jakob Knollmüller nicht im Kader der Hoffenheimer A-Junioren.

Kilian Scharner (VfB Stuttgart U19)

TW – 18 Jahre (Jg. 03)

Beim 3:1-Auswärtssieg der jungen Stuttgarter bei der U19 von Bayer Leverkusen im DFB-Pokal der Junioren saß Kilian Scharner auf der Bank der VfB Stuttgart U19.

Mehmet Sahin (VfB Stuttgart U19)

DM – 17 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Beim 3:1-Auswärtssieg der jungen Stuttgarter bei der U19 von Bayer Leverkusen im DFB-Pokal der Junioren wurde Mehmet Sahin nach 79 Minuten beim Stand von 3:1 eingewechselt.

Marvin Schuster (VfB Stuttgart U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 8 Spiele (2/0/0 für VfB Stuttgart II)

Beim 3:1-Auswärtssieg der jungen Stuttgarter bei der U19 von Bayer Leverkusen im DFB-Pokal der Junioren spielte Marvin Schuster in der Innenverteidigung der Stuttgarter durch.

Jean Francois de Chatrie Doegl (Holstein Kiel U19 )

RV – 16 Jahre (Jg. 04) – 4 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte die U19 von Holstein Kiel keine Partie mehr.

Matteo Bignetti (Eintracht Frankfurt U19 )

TW – 17 Jahre (Jg. 04) – 9 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte die U19 von Eintracht Frankfurt keine Partie mehr.

Alessandro Paunescu (Karlsruher SC U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte die U19 des Karlsruher SC keine Partie mehr.

Paul Wanner (FC Bayern München U19)

RA – 15 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele – 0 Tore – 2 Assists (2/1/1 für FC Bayern München U17)

Beim 4:3-Auswärtssieg bei der U19 der TSG 1899 Hoffenheim im DFB-Pokal der Junioren spielte Paul Wanner als Rechtsaußen durch. Beim 0:2 bei Benfica in der UEFA Youth League stand er nicht im Kader.

Luca Kerber (FC Augsburg U17)

OM – 15 Jahre (Jg. 06) – 1 Spiel

Bei der 3:4-Niederlage gegen die U17 des SC Freiburg stand Luca Kerber nicht im Kader der Augsburger B-Junioren.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim U17)

DM – 16 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Bei der 1:3-Niederlage gegen die FSV Mainz 05 U17 stand Benedikt Huber nicht im Kader der Hoffenheimer B-Junioren.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim U17)

OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 6 Spiele

Bei der 1:3-Niederlage gegen die FSV Mainz 05 U17 wurde Florian Micheler nach 75 Minuten eingewechselt.

Tristan Osmani (FC Schalke 04 U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 05) – 6 Spiele – 4 Tore – 2 Assists

Beim 2:0-Heimsieg gegen die U17 der SG Unterrath spielte Tristan Osmani durch und erzielte das 1:0 für sein Team.

Leon Pertl (Karlsruher SC U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 05)

Leon Pertl saß in allen bisherigen Saisonspielen auf der Bank der KSC U17.

Alexander Weigand (Karlsruher SC U17)

RV – 16 Jahre (Jg. 05) – 8 Spiele – 1 Tor

Bei der 0:3-Niederlage gegen die VfB Stuttgart U17 spielte Alexander Weigand von Beginn an als Rechtsverteidiger, sah Gelb und wurde zur Pause ausgewechselt.

Matthias Wetschka (Dynamo Dresden U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 05) – 8 Spiele – 2 Tore (1/0/0 für Dynamo Dresden U19)

Seit unserem letzten Update hatte die U17 von Dynamo Dresden keine Partie mehr.

Emir Hasanovic (Dynamo Dresden U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 05) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Seit unserem letzten Update hatte die U17 von Dynamo Dresden keine Partie mehr.

Felix Auner (TSV 1860 München U17)

LA – 16 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele – 1 Tor

Am vergangenen Wochenende hatte die U17 von 1860 München keine Partie.

Felix Rippert (1.FC Nürnberg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 05)

Felix Rippert stand in der neuen Saison noch in keinem Matchkader der 1.FC Nürnberg U17.

Nemanja Pejovic (Greuther Fürth U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele

Beim 3:2-Auswärtssieg gegen die Reutlingen U17 wurde Nemanja Pejovic drei Minuten vor Spielende eingewechselt.

Ethan Brandy (Team Vaud U18 )

IV/RV – 16 Jahre (Jg. 04) – 11 Spiele

Bei der 1:4-Niederlage gegen die Grasshoppers Zürich U18 führte Ethan Brandy sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte in der Innenverteidigung durch.

Sven Vattappillil (Team AFF/FFV Fribourg U17)

DM – 17 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele

Beim 3:1-Heimsieg gegen die Young Boys Bern U17 wurde Sven Vattappillil nach 72 Minuten eingewechselt.

Eloim Elonga (BEJUNE U18)

ST – 16 Jahre (Jg. 05) – 8 Spiele

Bei der 0:1-Heimniederlage gegen die Young Boys Bern U18 stand Eloim Elonga nicht im Kader seines Teams.

Damian Maksimovic (FC Vaduz U18)

LM/LA – 16 Jahre (Jg. 04) – 7 Spiele – 2 Tore

Beim 2:2 bei der U17 des FC Schaffhausen spielte Damian Maksimovic in einem 4-1-4-1 als Achter durch.

Daniel Mandl, abseits.at