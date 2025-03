Nachwuchs: Sohn von Ex-Ried-Legionär zerschießt serbische U17-Liga

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 10 / 2025

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

David Osifo (Wolverhampton Wanderers U18)

LV – 16 Jahre (Jg. 08) – 15 Spiele

Beim 0:2 bei der U18 von Manchester City wurde David Osifo nach etwa einer Stunde eingewechselt.

Emirhan Acar (FC Turin U20 )

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 23 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Beim 0:1 gegen die Sassuolo U20 spielte Emirhan Acar eine Halbzeit lang im zentralen Mittelfeld.

Petar Markovic (FC Bologna U20)

IV – 19 Jahre (Jg. 06) – 16 Spiele – 1 Tor

In den letzten fünf Spielen saß Petar Markovic auf der Bank der Bologna U20.

Mario Pejazic (US Lecce U20)

LV – 20 Jahre (Jg. 05) – 13 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten fünf Spielen stand Mario Pejazic nicht im Kader der Lecce U20.

Benedict Scharner (Hellas Verona U20)

RM – 19 Jahre (Jg. 05) – 9 Spiele

In den letzten beiden Spielen saß Benedict Scharner auf der Bank der Hellas Verona U20.

Jakob Schragl (Modena FC U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 12 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 0:0 gegen die Albinoleffe U19 wurde Jakob Schragl in der Schlussminute eingewechselt.

Elias Bruno (Udinese Calcio U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08) – 7 Spiele

Beim 2:1-Sieg gegen die Atalanta U17 fehlte Elias Bruno aufgrund einer Rotsperre.

Jakob Zickler ( Dynamo Dresden U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 15 Spiele – 7 Tore – 3 Assists (1/0/0 für Dynamo Dresden)

Beim 1:1 bei der Rot-Weiß Erfurt U19 spielte Jakob Zickler bis zur 67. Minute im offensiven Mittelfeld.

* Lasse Faßmann (TSV 1860 München U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 06) – 20 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 1:2 gegen die Hertha BSC U19 führte Lasse Faßmann sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte in der Innenverteidigung durch.

* Clemens Lippmann (TSV 1860 München U19)

IV/ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 19 Spiele – 3 Tore

Beim 1:2 gegen die Hertha BSC U19 spielte Clemens Lippmann als Rechtsverteidiger durch.

Magnus Dalpiaz (FC Bayern München U19 )

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 19 Spiele – 7 Tore – 1 Assist

Bei der 0:2-Niederlage gegen die 1. FC Köln U19 spielte Magnus Dalpiaz als Rechtsverteidiger durch.

Thierry Fidjeu-Tazemeta (Borussia Dortmund U19 )

RA – 17 Jahre (Jg. 07) – 11 Spiele – 5 Tore – 4 Assists

Thierry Fidjeu-Tazemeta stand in den ersten sechs Frühjahrspartien verletzungsbedingt nicht im Kader der Dortmunder U19.

Jayden Makwaya (SC Freiburg U19 )

ST – 16 Jahre (Jg. 07) – 1 Spiel

Bei der 1:2-Niederlage gegen die U19 des SV Darmstadt stand Jayden Makwaya nicht im Kader der Freiburg U19.

Elias Klaus (SC Freiburg U19 )

ZM/OM – 17 Jahre (Jg. 07) – 17 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Bei der 1:2-Niederlage gegen die U19 des SV Darmstadt wurde Elias Klaus nach etwa einer Stunde eingewechselt.

Luca Kerber (FC Augsburg U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 9 Spiele

Luca Kerber stand in den ersten fünf Frühjahrspartien nicht im Kader der Augsburg U19.

Florian Hangl (FC Augsburg U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 07) – 17 Spiele – 2 Tore – 4 Assists

Beim 3:1-Sieg gegen die Sandhausen U19 spielte Florian Hangl im offensiven Mittelfeld durch.

Mauro Hämmerle (FC Augsburg U19 )

ST – 16 Jahre (Jg. 07) – 14 Spiele – 10 Tore

Beim 3:1-Sieg gegen die Sandhausen U19 stand Mauro Hämmerle nicht im Kader der Augsburger A-Junioren.

Yanik Spalt (VfB Stuttgart U19 )

DM/LV – 17 Jahre (Jg. 07) – 18 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Beim 3:2-Sieg im Achtelfinale der UEFA Youth League gegen Sporting Lissabon spielte Yanik Spalt eine Halbzeit lang als Linksverteidiger. Beim 3:0-Sieg in der Liga gegen die Mönchengladbach U19 spielte er als Sechser durch.

Adrian Riegel (TSG 1899 Hoffenheim U19)

LA – 17 Jahre (Jg. 07) – 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten elf Spielen stand Adrian Riegel nicht im Kader der Hoffenheim U19.

Tobias Martin (Energie Cottbus U19)

MF/RV – 19 Jahre (Jg. 06) – 14 Spiele – 1 Tor

In den ersten sechs Frühjahrsspielen stand Tobias Martin nicht im Kader der Energie Cottbus U19.

Josef Totschnig (SSV Ulm U19)

LV – 18 Jahre (Jg. 06) – 18 Spiele

Beim 3:1-Sieg bei der U19 des SV Gonsenheim spielte Josef Totschnig durch.

Frank Schmutzer (SpVgg Unterhaching U19)

ST – 17 Jahre (Jg. 07) – 2 Spiele

In den ersten sechs Frühjahrsspielen stand Frank Schmutzer nicht im Kader der Unterhaching U19.

* Jan-Mattis Wehrbein (Borussia Dortmund U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 08) – 11 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage gegen die Mönchengladbach U17 stand Jan-Mattis Wehrbein über 90 Minuten im Tor der BVB U17.

Tammo Schiertz (SC Freiburg U17)

MF – 17 Jahre (Jg. 08) – 11 Spiele

Die U17 des SC Freiburg hatte am vergangenen Wochenende keine Partie.

Emilio Schiertz (SC Freiburg U17)

MF – 17 Jahre (Jg. 08) – 13 Spiele – 2 Tore (1/0/0 für SC Freiburg U19)

Die U17 des SC Freiburg hatte am vergangenen Wochenende keine Partie.

Daniel Posch (FSV Mainz 05 U17)

TW – 17 Jahre (Jg. 08) – 12 Spiele (2/0/0 für Mainz U19)

In den letzten drei Spielen stand Daniel Posch nicht im Kader der Mainzer U17.

Michael Matosevic (FC Bayern München U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08) – 12 Spiele – 1 Tor

Beim 4:2-Sieg bei der U17 der Stuttgarter Kickers wurde Michael Matosevic nach 70 Minuten fürs zentrale Mittelfeld eingewechselt. Beim darauffolgenden 4:2-Sieg bei der Nürnberg U17 spielte Matosevic von Beginn an und wurde nach 66 Minuten ausgewechselt.

Loris Husic (TSV 1860 München U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08) – 16 Spiele – 7 Tore – 3 Assists

Beim 6:1-Sieg gegen die Bayreuth U17 spielte Loris Husic als Achter durch, beim 4:0 über die Aue U17 eine Halbzeit lang.

Matteo Nagele (FC Ingolstadt U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 08) – 12 Spiele – 1 Tor

Bei der 3:5-Niederlage gegen die Hoffenheim U17 wurde Matteo Nagele nach 87 Minuten eingewechselt.

Jan Tröster (Team Luzern/Kriens U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 07) – 18 Spiele – 6 Tore

Beim 3:0-Sieg bei der St. Gallen U19 wurde Jan Tröster nach 64 Minuten eingewechselt.

Leo Lucic (FC St. Gallen U19 )

LV – 16 Jahre (Jg. 07) – 18 Spiele – 4 Tore

Bei der 0:3-Niederlage gegen die Luzern U19 wurde Leo Lucic nach einer Stunde eingewechselt.

Leon Rexhaj (FC Aarau U17)

OM – 17 Jahre (Jg. 08) – 7 Spiele

In den letzten vier Partien stand Leon Rexhaj nicht im Kader der Aarau U17.

Mirac Tasdemir (Bodrumspor U19)

DM – 18 Jahre (Jg. 07) – 2 Spiele

Beim 1:1 gegen die Ankaragücü U19 spielte Mirac Tasdemir von Beginn an und wurde nach 75 Minuten ausgewechselt.

* William Røgen (Hobro IK U19)

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 6 Spiele

Neu in unserer Liste ist der dänisch-österreichische Doppelstaatsbürger William Røgen, der in der dänischen U19-Liga für Hobro spielt. Zuletzt spielte er dreimal hintereinander von Beginn an in der Innenverteidigung seines Teams. Am letzten Wochenende wurde er beim 0:3 gegen die Köge U19 nach 71 Minuten ausgewechselt.

* Aleksa Damjanovic (Roter Stern Belgrad U17)

ST – 16 Jahre (Jg. 08) – 19 Spiele – 14 Tore

Ebenfalls neu in unserer Beobachtungsliste ist der serbisch-österreichische Mittelstürmer Aleksa Damjanovic, Sohn des einstigen Ried-Legionärs Jovan Damjanovic. Der 16-Jährige, der aktuell auch für die serbische U17-Nationalelf aufläuft, ist Kapitän der U17 von Roter Stern Belgrad und auch deren Toptorjäger. Am vergangenen Wochenende erzielte er beim 1:1 gegen die Spartak Subotica U17 bereits seinen 14. Saisontreffer. Insgesamt kommt er in der serbischen U17-Liga mittlerweile nach 39 Einsätzen auf 33 Tore. Um ihn müsste sich der ÖFB dringend bemühen, was aber angesichts seiner Nachwuchsauswahleinsätze für Serbien und seinem Status als Ausnahmetalent ein äußerst schweres Unterfangen sein wird.

Daniel Mandl, abseits.at