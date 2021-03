Nachwuchs: Tore von Adamu und Tischler führen nicht zu drei Punkten

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 12 / 2021

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Hannes Wolf (Borussia Mönchengladbach)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 25 Spiele – 2 Tore

Beim 3:0-Auswärtssieg auf Schalke wurde Hannes Wolf nach 83 Minuten für das offensive Mittelfeld eingewechselt.

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 21 Jahre (Jg. 99) – 25 Spiele – 5 Tore – 5 Assists

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen den FSV Mainz 05 spielte Christoph Baumgartner im offensiven Mittelfeld durch.

Marco Friedl (SV Werder Bremen)

LV/IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 25 Spiele

Bei der 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg spielte Marco Friedl in der Innenverteidigung von Werder Bremen durch.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 21 Jahre (Jg. 00) – 17 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Beim 1:2 gegen den VfL Wolfsburg startete Romano Schmid in einem 3-4-1-2-System im offensiven Mittelfeld und wurde nach 58 Minuten ausgewechselt.

Kevin Danso (Fortuna Düsseldorf)

IV/ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 25 Spiele – 1 Tor – 2 Assists

Bei der 0:3-Niederlage gegen den VfL Bochum spielte Kevin Danso in der Innenverteidigung der Fortuna durch.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 20 Jahre (Jg. 00) – 10 Spiele (3/0/0 für Southampton U23)

Christoph Klarer saß beim 0:3 gegen Bochum auf der Bank von Fortuna Düsseldorf.

Michael Svoboda (Venezia FC)

IV – 22 Jahre (Jg. 98) – 15 Spiele – 1 Tor

Bei der 2:3-Heimniederlage gegen Ascoli spielte Michael Svoboda in der Innenverteidigung durch und sah Gelb. Beim darauffolgenden, sensationellen 4:1-Auswärtssieg in Monza wurde er in der letzten Spielminute eingewechselt.

Dario Maresic (Stade Reims)

IV – 21 Jahre (Jg. 99) – 6 Spiele

Beim 1:0-Sieg bei Dijon saß Dario Maresic auf der Bank von Stade Reims.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 19 Jahre (Jg. 01) – 18 Spiele – 1 Tor

Beim 3:0-Heimsieg über Marseille spielte Flavius Daniliuc in der Innenverteidigung von Nizza aus.

Silvan Wallner (FC Zürich)

IV/RV – 19 Jahre (Jg. 02) – 18 Spiele – 0 Tore – 1 Assist (6/1/0 für FC Zürich II)

Bei der 0:4-Niederlage bei den Young Boys Bern wurde Silvan Wallner nach einer Stunde ausgewechselt.

Chukwubuike Adamu (FC St. Gallen)

ST – 19 Jahre (Jg. 01) – 5 Spiele – 2 Tore

Bei der 3:4-Niederlage bei Lausanne-Sport wurde Chukwubuike Adamu beim Stand von 1:3 zur Pause eingewechselt und erzielte fünf Minuten nach seiner Einwechslung per Kopf das zwischenzeitliche 2:3.

Elvin Ibrisimovic (FC Vaduz)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 2:1-Auswärtssieg bei Servette Genf stand Elvin Ibrisimovic nicht im Kader des FC Vaduz.

Ivan Sarcevic (FC Wil 1900)

DM – 20 Jahre (Jg. 01) – 7 Spiele

Ivan Sarcevic verpasste die ersten elf Frühjahrspartien des FC Wil verletzungsbedingt.

Leo Mätzler (FC Wil 1900)

IV – 18 Jahre (Jg. 02) – 7 Spiele (2/0/0 für FC Wil II)

Beim 0:2 gegen den SC Kriens saß Leo Mätzler auf der Bank des FC Wil.

Anes Omerovic (FC Winterthur)

DM – 22 Jahre (Jg. 98) – 14 Spiele

Beim 3:3 beim FC Schaffhausen wurde Anes Omerovic in der Schlussminute eingewechselt.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 20 Jahre (Jg. 00)

Ein neuer ÖFB-Legionär ist Melih Ibrahimoglu, der den Nachwuchs des SK Rapid durchlief und nun in der Eredivisie für Heracles Almelo spielt. Bisher stand der zentrale Mittelfeldspieler noch in keinem Matchkader.

Muhammed-Cham Saracevic (Vendsyssel FF)

RM – 20 Jahre (Jg. 00) – 13 Spiele – 1 Tor

Beim 1:1 gegen Fredericia saß Muhammed-Cham Saracevic eine Gelbsperre ab.

Fabian Ehmann ( Vendsyssel FF )

TW – 22 Jahre (Jg. 98) – 6 Spiele

Beim 1:1 gegen Fredericia spielte Fabian Ehmann im Tor von Vendsyssel FF durch.

Raul Florucz (Hrvatski Dragovoljac)

LA – 19 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele – 1 Tor (12/0/1 für NK Sesvete)

Beim 0:0 bei Inter Zapresic kam Raul Florucz nicht für Hrvtaski Dragovoljac zum Einsatz.

Mateo Karamatic (NK Osijek II)

MF – 18 Jahre (Jg. 01) – 15 Spiele

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Medjimurje spielte Mateo Karamatic für die zweite Mannschaft des NK Osijek durch und sah seine zweite gelbe Karte in der laufenden Saison.

Adrian Gale (Kustosija Zagreb)

DM – 21 Jahre (Jg. 99) – 1 Spiel

Beim 1:1 gegen Orijent kam Adrian Gale nicht zum Einsatz.

Arnel Jakupovic (NK Domzale)

ST – 22 Jahre (Jg. 98) – 19 Spiele – 4 Tore – 1 Assist

Seit unserem letzten Update hatte der NK Domzale keine Partie mehr. Weiter geht’s erst am Osterwochenende.

Denis Adamov (NK Domzale)

RM – 21 Jahre (Jg. 99) – 4 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte der NK Domzale keine Partie mehr. Weiter geht’s erst am Osterwochenende.

Randy Montie (NK Drava Ptuj)

ST – 21 Jahre (Jg. 99) – 7 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 2:0-Auswärtssieg beim NK Brda stand Randy Montie nicht im Kader von Drava Ptuj.

Aldin Aganovic (NK Drava Ptuj)

RA – 19 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Beim 2:0-Auswärtssieg beim NK Brda saß Aldin Aganovic auf der Bank des NK Drava Ptuj.

Jonas Auer (Viktoria Zizkov)

LM – 20 Jahre (Jg. 00) – 13 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Bei der 1:2-Niederlage gegen Prostejov spielte Jonas Auer als Linksverteidiger durch.

Emil Tischler (FK Pardubice)

DM – 23 Jahre (Jg. 98) – 20 Spiele – 5 Tore (1/0/0 für Pardubice B)

Vergangene Woche feierte Emil Tischler seinen 23. Geburtstag, weshalb er zu Saisonende aus unserer Liste fallen wird. Zuletzt spielte er beim 2:2 gegen Mlada Boleslav als Rechtsaußen durch und erzielte mit seinem fünften Saisontreffer das frühe 1:0 für sein Team.

Berkay Tanir (Eskisehirspor)

ZM – 21 Jahre (Jg. 99) – 21 Spiele – 1 Tor – 3 Assists

Beim 1:1 gegen Adana Demirspor wurde Berkay Tanir nach 84 Minuten eingewechselt.

Sergen Yilmaz (Menemen Spor)

RV – 20 Jahre (Jg. 00)

Mitte Jänner wechselte Sergen Yilmaz aus der zweiten Mannschaft der SV Ried zum türkischen Zweitligisten Menemen Spor. Bisher stand der Rechtsverteidiger in keinem Matchkader.

Manuel Botic (Metaloglobus Bukarest)

ZM – 22 Jahre (Jg. 98) – 5 Spiele – 1 Tor (5/1/0 für Petrolul Ploiesti)

Beim 1:0-Auswärtssieg gegen Unirea Slobozia spielte Manuel Botic durch.

Aleksa Markovic (Sepsi OSK)

DM – 19 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In den letzten neun Spielen stand Aleksa Markovic in keinem Matchkader des Sepsi OSK.

Daniel Mandl, abseits.at