Nachwuchs: Torhüter Posch debütierte für Mainzer U19

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 43 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

David Osifo (Wolverhampton Wanderers U18)

LV – 16 Jahre (Jg. 08) – 6 Spiele

Beim 2:0-Heimsieg gegen die Stoke City U18 spielte David Osifo als linker Flügelverteidiger durch.

Mateo Stickler ( FC Empoli U20 )

RA – 18 Jahre (Jg. 05)

In den letzten vier Spielen stand Mateo Stickler nicht im Kader der Empoli U20. Der Offensivspieler wartet weiterhin auf sein Debüt für seinen neuen Klub.

Emirhan Acar (FC Turin U20 )

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 6 Spiele – 1 Tor – 1 Assist

Beim 1:0-Sieg im U20-Derby gegen Juventus Turin spielte Emirhan Acar bis zur 72. Minute im zentralen Mittelfeld. Beim darauffolgenden 2:3 gegen die U20 von Sassuolo wurde er nach 82 Minuten eingewechselt.

Petar Markovic (FC Bologna U20 )

IV – 18 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele – 1 Tor

Innenverteidiger Petar Markovic kam vergangene Woche wieder in der UEFA Youth League zum Einsatz: Beim 1:3 bei Aston Villa spielte er durch. In der Liga fehlte er gegen die U20 von Udinese wegen einer Rotsperre.

Mario Pejazic (US Lecce U20 )

LV – 19 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele

In den letzten sechs Spielen saß Mario Pejazic auf der Bank der Lecce U20.

Benedict Scharner (Hellas Verona U20)

RM – 19 Jahre (Jg. 05) – 5 Spiele

Beim 1:2 bei der U20 von Lazio Rom spielte Benedict Scharner bis zur 66. Minute im zentralen Mittelfeld. Beim 2:2 gegen die Atalanta U20 spielte er auf derselben Position durch.

Luka Izderic (US Salernitana U19)

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 4 Spiele

Beim 1:0-Sieg über die Benevento U19 spielte Luka Izderic bis zur 55. Minute im offensiven Mittelfeld.

Filippo Pappandrea (Lazio Rom U17)

IV – 16 Jahre (Jg. 08)

In der laufenden Saison stand Filippo Pappandrea noch in keinem Matchkader der Lazio Rom U17.

Jakob Zickler ( Dynamo Dresden U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 9 Spiele – 5 Tore – 2 Assists (1/0/0 für Dynamo Dresden)

Beim 0:0 gegen die Cottbus U19 spielte Jakob Zickler als Mittelstürmer durch.

* Lasse Faßmann (TSV 1860 München U19)

IV – 18 Jahre (Jg. 06) – 10 Spiele

Beim 4:1-Sieg gegen die Regensburg U19 führte Lasse Faßmann sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte in der Innenverteidigung durch.

* Clemens Lippmann (TSV 1860 München U19)

IV/ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 8 Spiele – 2 Tore

Beim 4:1-Sieg gegen die Regensburg U19 spielte Clemens Lippmann als Rechtsverteidiger durch.

Magnus Dalpiaz (FC Bayern München U19 )

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 10 Spiele – 7 Tore

Magnus Dalpiaz spielte vergangene Woche sowohl bei der 1:3-Niederlage in der UEFA Youth League beim FC Barcelona, als auch in der Junioren-Bundesliga beim 2:2 beim SSV Ulm durch – einmal als Rechtsverteidiger, einmal als Innenverteidiger.

Thierry Fidjeu-Tazemeta (Borussia Dortmund U19 )

RA – 17 Jahre (Jg. 07) – 8 Spiele – 4 Tore – 4 Assists

In der UEFA Youth League spielte Thierry Fidjeu-Tazemeta beim 2:1-Auswärtssieg bei Real Madrid eine Halbzeit lang als Rechtsaußen. In der Liga stand er beim 6:0-Sieg in Duisburg nicht im Kader.

Jayden Makwaya (SC Freiburg U19 )

ST – 16 Jahre (Jg. 07)

In den letzten fünf Spielen stand Jayden Makwaya nicht im Kader seines Teams.

Elias Klaus (SC Freiburg U19 )

ZM/OM – 17 Jahre (Jg. 07) – 9 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage bei der Sandhausen U19 saß Elias Klaus auf der Bank der Freiburger A-Junioren.

Luca Kerber (FC Augsburg U19 )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 6 Spiele

Beim 1:0-Sieg bei der Unterhaching U19 wurde Luca Kerber nach 79 Minuten eingewechselt und gab damit sein Debüt nach fast zweimonatiger Absenz.

Florian Hangl (FC Augsburg U19 )

OM – 17 Jahre (Jg. 07) – 10 Spiele

Beim 1:0-Sieg bei der Unterhaching U19 spielte Florian Hangl bis zur 79. Minute und wurde dann durch Luca Kerber ersetzt.

Mauro Hämmerle (FC Augsburg U19 )

ST – 16 Jahre (Jg. 07) – 9 Spiele – 9 Tore

Beim 1:0-Sieg bei der Unterhaching U19 stand Mauro Hämmerle nicht im Kader der jungen Augsburger.

Silvio Zinner (Union Berlin U19 )

IV – 17 Jahre (Jg. 07) – 10 Spiele – 1 Tor

Beim 2:1-Sieg bei der U19 von Holstein Kiel spielte Silvio Zinner bis zur 87. Minute.

U19 ) Yanik Spalt (VfB Stuttgart

DM/LV – 17 Jahre (Jg. 07) – 9 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Beim 3:2-Sieg in der UEFA Youth League bei der Juventus Turin U19 spielte Yanik Spalt als Linksverteidiger durch. In der Liga wurde er beim 6:2 über Saarbrücken nach 68 Minuten eingewechselt und bereitete mit einer Ecke das fünfte Tor seines Teams vor.

Adrian Riegel (TSG 1899 Hoffenheim U19)

LA – 17 Jahre (Jg. 07) – 3 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

In der UEFA Youth League wurde Adrian Riegel beim 3:0-Sieg seiner Hoffenheimer in Göteborg nach 77 Minuten eingewechselt. In der Liga stand er beim 3:2-Sieg über Heidenheim nicht im Kader seines Teams.

Tobias Martin (Energie Cottbus U19)

MF/RV – 18 Jahre (Jg. 06) – 10 Spiele – 1 Tor

Beim 0:0 bei der Dynamo Dresden U19 spielte Tobias Martin durch.

Josef Totschnig (SSV Ulm U19)

LV – 18 Jahre (Jg. 06) – 9 Spiele

Beim 2:2 gegen die Bayern München U19 spielte Josef Totschnig eine Halbzeit lang.

Frank Schmutzer (SpVgg Unterhaching U19 )

ST – 17 Jahre (Jg. 07) – 1 Spiel

In den letzten sechs Partien stand Frank Schmutzer nicht im Kader seines Teams.

* Jan-Mattis Wehrbein (Borussia Dortmund U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 08) – 7 Spiele

In der vergangenen Woche hatte die U17 von Dortmund keine Partie.

Tammo Schiertz (SC Freiburg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 08) – 8 Spiele

Beim 4:0-Sieg gegen die Saarbrücken U17 spielte Tammo Schiertz durch.

Emilio Schiertz (SC Freiburg U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 08) – 9 Spiele

Beim 4:0-Sieg gegen die Saarbrücken U17 spielte Emilio Schiertz bis zur 76. Minute.

Daniel Posch (FSV Mainz 05 U17)

TW – 16 Jahre (Jg. 08) – 9 Spiele (2/0/0 für Mainz U19)

Nach wenigen Monaten stieg der junge Steirer Daniel Posch in der Hierarchie im Mainz 05 Nachwuchs auf. Zuletzt spielte er zweimal – bei glatten Siegen gegen Nürnberg (5:0) und Darmstadt (7:0) – für die U19-Mannschaft der Mainzer durch.

Michael Matosevic (FC Bayern München U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08) – 6 Spiele – 1 Tor

Beim 2:0-Sieg im Münchner Derby der B-Junioren gegen 1860 München wurde Michael Matosevic nach 83 Minuten eingewechselt.

Loris Husic (TSV 1860 München U17)

ZM – 16 Jahre (Jg. 08) – 11 Spiele – 5 Tore – 3 Assists

Bei der 0:2-Niederlage bei der Bayern München U17 führte Loris Husic sein Team erneut als Kapitän auf den Platz, spielte im offensiven Mittelfeld durch und sah Gelb.

Matteo Nagele (FC Ingolstadt U17)

MF – 16 Jahre (Jg. 08) – 6 Spiele

Beim 1:0-Auswärtssieg in Augsburg wurde Matteo Nagele nach 68 Minuten eingewechselt.

Jan Tröster (Team Luzern/Kriens U19)

ST – 18 Jahre (Jg. 07) – 9 Spiele – 2 Tore

Bei der 1:3-Niederlage gegen die FC Thun U19 spielte Jan Tröster eine Stunde im Sturmzentrum.

Leo Lucic (FC St. Gallen U19 )

LV – 16 Jahre (Jg. 07) – 10 Spiele

Beim 1:1 gegen die Lausanne U19 spielte Leo Lucic bis zur 85. Minute als Innenverteidiger und sah Gelb.

Daniel Mandl, abseits.at