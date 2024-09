Nachwuchs: Wallner trifft beim Debüt, Fallmann sammelt zwei Assists

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

AUGUST 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

David Puczka (Juventus Next Gen)

LV – 19 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Der Linksverteidiger David Puczka wechselte im Juli von der Admira in die zweite Mannschaft von Juventus Turin. Bei der 3:4-Niederlage gegen Cerignola gab er sein Debüt über 90 Minuten als linker Flügelverteidiger. In zwei weiteren Spielen saß er auf der Bank seines neuen Teams.

Benjamin Kanuric ( FC Ingolstadt )

ZM – 21 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele

Benjamin Kanuric kam in allen vier Drittligapartien im August für den FC Ingolstadt zum Einsatz und wurde in allen vier Partien ausgewechselt. Zudem spielte er 20 Minuten im DFB-Pokal bei der 1:2-Niederlage gegen Kaiserslautern.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim II )

DM – 19 Jahre (Jg. 05)

Benedikt Huber stieg aus der U19 in die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim auf. Aktuell fällt er noch aufgrund einer Knieoperation aus und es wird erwartet, dass er erst Oktober wieder einsatzfähig ist.

Michael Glück ( VfB Stuttgart II )

IV – 21 Jahre (Jg. 03)

Michael Glück wechselte vor der Saison um 350.000 Euro Ablöse von 1860 München in die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Aktuell fehlt er noch verletzungsbedingt und machte deshalb im August noch keine Partie.

Christopher Olivier (VfB Stuttgart II )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 2 Spiele

Zu Saisonbeginn fehlte Christopher Olivier noch zwei Spiele verletzungsbedingt. Ab der 3. Runde absolvierte er zwei Spiele: Einmal wurde er nach einer Stunde ein- und einmal nach einer Stunde ausgewechselt.

Lukas Wallner (Hannover 96 II)

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel – 1 Tor

Lukas Wallner wechselte Mitte August von Red Bull Salzburg nach Hannover, wo er vorerst in der zweiten Mannschaft in der 3. Liga zum Einsatz kommt. Im August spielte er in der einzigen Partie nach seiner Ankunft durch und erzielte beim 1:0-Sieg in Sandhausen nach einer Ecke per Kopf das Goldtor für sein neues Team.

Benjamin Atiabou (SV Werder Bremen II)

RV – 20 Jahre (Jg. 04)

Benjamin Atiabou wechselte am 30. August von Liefering zu Werder Bremen, wo er in der zweiten Mannschaft eingeplant ist. Naturgemäß machte er im August noch keine Partie für seinen neuen Klub.

Erzgebirge Aue ) Pascal Fallmann (

RV – 20 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Für seinen neuen Klub Erzgebirge Aue kam Pascal Fallmann im August in drei von vier Partien zum Einsatz, wobei er jedes Mal eingewechselt wurde und insgesamt auf knapp 100 Einsatzminuten kam. Trotzdem konnte er in diesen ersten drei Partien bereits zwei Assists beisteuern.

Matthias Wetschka ( 1. FC Düren )

IV – 19 Jahre (Jg. 05) – 4 Spiele

Der 195cm große Innenverteidiger Matthias Wetschka spielt in der neuen Saison für den Regionalligisten Düren, nachdem er zuvor drei Jahre lang im Nachwuchs von Dynamo Dresden spielte. Im August spielte er in vier von fünf möglichen Partien, davon dreimal über die volle Spieldauer.

Daniel Hölbling (Viktoria Berlin)

RA – 18 Jahre (Jg. 05)

Neu in Deutschland ist Daniel Hölbling, der von der Wiener Viktoria zu Viktoria Berlin wechselte. In der Regionalliga Nordost saß er bisher nur zweimal auf der Bank – ebenso wie beim DFB-Pokalspiel gegen Augsburg. Auf sein Debüt wartet der Rechtsaußen noch.

Lukas Walchhütter (Wacker Burghausen)

DM – 20 Jahre (Jg. 04) – 7 Spiele

Lukas Walchhütter kam für Wacker Burghausen im August in allen fünf Spielen zum Einsatz, wobei er einmal ein- und viermal ausgewechselt wurde. Auch im Juli absolvierte er bereits zwei Partien für den bayrischen Regionalligisten.

Bekem Bicki (FC Astoria Walldorf)

ST – 20 Jahre (Jg. 04) – 6 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Der Vorarlberger Bekem Bicki wurde im August in allen fünf Partien seines Vereins Astoria Walldorf eingewechselt. In der letzten Partie gegen die zweite Mannschaft des FSV Mainz 05 (3:2) gelang ihm der Assist zum entscheidenden Tor.

Enes Tepecik ( SB Ankaraspor )

OM – 20 Jahre (Jg. 04)

Enes Tepecik wurde kurz vor Ende der Transferzeit vom türkischen Erstligisten MKE Ankaragücü an den Drittligisten SB Ankaraspor verliehen. Noch stand er in keinem Matchkader.

Oguzhan Sivrikaya ( 24 Erzincanspor )

ST – 22 Jahre (Jg. 02)

Der gebürtige Linzer Oguzhan Sivrikaya steht in der neuen Saison wieder beim Drittligisten 24 Erzincanspor unter Vertrag, wo er aber in der neuen Saison noch in keinem Matchkader stand.

Halil Ertürk (Usak Spor)

IV – 20 Jahre (Jg. 04)

Der Innenverteidiger Halil Ertürk spielt auch in der neuen Saison beim türkischen Viertligisten Usakspor, wo er in der neuen Saison aber noch in keinem Matchkader stand.

Dominik Lechner (FC Lugano II)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Der Ex-Lieferinger Dominik Lechner debütierte in der ersten August-Partie eine halbe Stunde für den Schweizer Drittligisten FC Lugano II, stand dann aber in vier aufeinanderfolgenden Spielen nicht im Kader seines Teams.

* Ethan Brandy (Lausanne II)

RV/IV – 19 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Im ersten Saisonspiel von Lausanne II in der vierten Schweizer Liga führte Ethan Brandy sein Team als Kapitän auf den Platz und spielte durch. Im zweiten Spiel startete er ebenfalls, musste aber schon nach 19 Minuten verletzungsbedingt ausgewechselt werden. In den darauffolgenden drei Spielen fehlte er.

Leart Haliti (FC Wohlen)

ST – 20 Jahre (Jg. 04) – 3 Spiele

Der Ex-Floridsdorfer Leart Haliti wurde im August beim Schweizer Viertligisten Wohlen dreimal eingewechselt und saß einmal auf der Bank.

Daniel Mandl, abseits.at