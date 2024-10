Nachwuchs: Zähe Woche für Junglegionäre in 1. und 2. Ligen

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

KALENDERWOCHE 42 / 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

Leopold Querfeld (Union Berlin)

IV – 20 Jahre (Jg. 03) – 6 Spiele

Beim 2:0-Auswärtssieg in Kiel saß Leopold Querfeld erstmals über die vollen 90 Minuten auf der Bank von Union Berlin ohne eingewechselt zu werden.

Nikolas Veratschnig (FSV Mainz 05)

RV – 21 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel

Nikolas Veratschnig fehlte beim 0:2 gegen RB Leipzig verletzungsbedingt.

* Paul Wanner ( 1. FC Heidenheim )

RA/OM – 18 Jahre (Jg. 05) – 7 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Paul Wanner spielte beim 2:3 bei Borussia Mönchengladbach bis zur 68. Minute im offensiven Mittelfeld.

Florian Micheler (TSG 1899 Hoffenheim)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel (6/3/0 für Hoffenheim II)

Florian Micheler stand in den letzten sechs Pflichtspielen nicht im Kader der TSG 1899 Hoffenheim. In der zweiten Mannschaft in der Regionalliga spielte er beim 4:2-Sieg bei Hessen Kassel bis zur 88. Minute im offensiven Mittelfeld.

Tristan Osmani (FC Schalke 04)

ZM – 19 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (10/2/0 für FC Schalke 04 II)

Beim 1:1 gegen Gütersloh für die zweite Mannschaft von Schalke (bereits in der Vorwoche) spielte Tristan Osmani durch und erzielte das Tor für die jungen Knappen.

Matthias Braunöder (Como 1907)

ZM – 22 Jahre (Jg. 02) – 3 Spiele

In den letzten vier Spielen saß Matthias Braunöder nur auf der Bank von Como 1907.

Philipp Breit ( US Catanzaro )

IV – 21 Jahre (Jg. 03)

Neu in unserer Liste ist Philipp Breit, der kurz vor Ende der Transferzeit von SPAL an den italienischen Zweitligisten Catanzaro verliehen wurde. Bisher stand er für seinen Leihklub noch in keinem Matchkader.

Nikolas Sattlberger (KRC Genk)

DM – 20 Jahre (Jg. 04) – 8 Spiele – 1 Tor

Nikolas Sattlberger fehlte dem KRC Genk beim 3:2-Sieg über St. Truiden aufgrund einer Knöchelverletzung.

* Franjo Ivanovic ( Union Saint-Gilloise )

OM/ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 5 Spiele – 2 Tore – 1 Assist (4/3/1 für HNK Rijeka)

Beim 0:0 gegen Gent fehlte Franjo Ivanovic aufgrund einer kleineren Verletzung.

* Leon Lalic (Lommel SK)

OM – 18 Jahre (Jg. 06)

Der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger Leon Lalic, der die gesamte Red-Bull-Akademie durchlief, spielt aktuell für den belgischen Zweitligisten Lommel. In der laufenden Saison stand er noch in keinem Matchkader.

Manuel Polster (Lausanne-Sport)

LM – 21 Jahre (Jg. 02) – 8 Spiele

Beim 2:0-Heimsieg gegen Winterthur saß Manuel Polster auf der Bank von Lausanne-Sport.

Brendon Abazi (FC Schaffhausen)

ST – 20 Jahre (Jg. 03) – 1 Spiel (9/11/0 für Schaffhausen II)

Bei der 0:3-Heimniederlage gegen Aarau saß Brendon Abazi erstmals seit drei Monaten wieder auf der Bank des FC Schaffhausen.

Yusuf Demir ( Galatasaray Istanbul )

OM/RA – 21 Jahre (Jg. 03) – 3 Spiele

Beim 3:0-Sieg in Antalya stand Yusuf Demir nicht im Kader von Galatasaray.

Oluwaseun Adewumi (Dundee FC)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele – 1 Tor

Beim 1:0-Auswärtssieg bei Motherwell saß Oluwaseun Adewumi auf der Bank des Dundee FC.

Gabriel Eskinja ( Zorya Luhansk )

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage gegen Kryvoj Kryvbas Rih spielte Gabriel Eskinja bereits zum dritten Mal in Serie in der Innenverteidigung von Zorya Luhansk durch.

Marko Dijakovic (GKS Tychy)

IV – 22 Jahre (Jg. 02) – 7 Spiele

Bei der 1:2-Niederlage bei Polonia Warschau spielte Marko Dijakovic in der Innenverteidigung und sah bereits in seiner siebten Saisonpartie seine fünfte gelbe Karte, womit er diese Woche gesperrt ausfallen wird.

Antonio Cosic (NK Dugopolje)

ZM – 21 Jahre (Jg. 03)

Neu in unserer Liste ist Antonio Cosic, der Ende August von der Admira zum kroatischen Zweitligisten Dugopolje wechselte. Bisher saß der zentrale Mittelfeldspieler aber nur viermal auf der Bank seines neuen Teams.

Almir Oda (FC Ballkani)

ZM – 20 Jahre (Jg. 04) – 3 Spiele

Beim 1:0-Sieg über den FC Suhareka saß Almir Oda auf der Bank des FC Ballkani.

Karlo Lalic (NK Krka)

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 6 Spiele

Bei der 0:3-Niederlage bei Triglav Kranj saß Karlo Lalic auf der Bank des slowenischen Zweitligisten Krka.

* Amar Kvakic (Universitatea Craiova)

IV – 21 Jahre (Jg. 02) – 1 Spiel

In den letzten vier Spielen stand Amar Kvakic nicht im Kader von Universitatea Craiova.

Gabriel Macic (Stupcanica)

ST – 18 Jahre (Jg. 06) – 3 Spiele

Beim 0:0 beim OFK Gradina wurde Gabriel Macic nach 64 Minuten eingewechselt.

* Oskar van Hattum (Wellington Phoenix)

RA – 22 Jahre (Jg. 02)

In der australischen A-League hat die neue Saison begonnen. Oskar van Hattum saß zum Saisonauftakt beim 1:1 von Wellington Phoenix gegen Western United auf der Bank seines neuseeländischen Teams.

Daniel Mandl, abseits.at