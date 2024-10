abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2002) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftsticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Das Update über die ÖFB-Junglegionäre in den 3. und 4. Ligen erscheint einmal pro Monat!

SEPTEMBER 2024

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

* = Österreich als zweite Staatsangehörigkeit

David Puczka (Juventus Next Gen)

LV – 19 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele

Im September spielte David Puczka einmal von Beginn an für die zweite Mannschaft von Juventus Turin und wurde einmal eingewechselt, wobei er für den Drittligisten jeweils als linker Flügelverteidiger zum Einsatz kam. In zwei weiteren Spielen saß er auf der Bank und einmal stand er nicht im Kader.

Benjamin Kanuric ( FC Ingolstadt



ZM – 21 Jahre (Jg. 03) – 6 Spiele – 1 Tor

Im September saß Benjamin Kanuric zweimal auf der Bank des FC Ingolstadt, spielte einmal bis zur 81. Minute im linken Mittelfeld und wurde beim 3:4 in Sandhausen nach 74 Minuten eingewechselt. In dieser Partie erzielte er in der Nachspielzeit das 3:4 und damit seinen ersten Saisontreffer.

Benedikt Huber (TSG 1899 Hoffenheim II )

DM – 19 Jahre (Jg. 05)

Benedikt Huber stieg aus der U19 in die zweite Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim auf. Aktuell fällt er noch aufgrund einer Knieoperation aus und es wird erwartet, dass er erst im Dezember wieder einsatzfähig ist.

Michael Glück ( VfB Stuttgart II )

IV – 21 Jahre (Jg. 03)

Michael Glück wechselte vor der Saison um 350.000 Euro Ablöse von 1860 München in die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart. Aktuell fehlt er noch verletzungsbedingt und machte deshalb auch im September keine Partie.

Christopher Olivier (VfB Stuttgart II )

OM – 18 Jahre (Jg. 06) – 6 Spiele

Christopher Olivier spielte im September in drei Spielen der zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart als Innenverteidiger durch und in einer weiteren Partie bis zur 85. Minute als Rechtsverteidiger. Er verpasste somit in diesem Monat keine einzige Partie.

Lukas Wallner (Hannover 96 II)

IV – 21 Jahre (Jg. 03) – 4 Spiele – 1 Tor

Lukas Wallner spielte im September dreimal in der Innenverteidigung der zweiten Mannschaft von Hannover 96 durch und stand zwei weitere Male nicht im Kader seines Teams.

Benjamin Atiabou (SV Werder Bremen II)

RV – 20 Jahre (Jg. 04) – 2 Spiele

Benjamin Atiabou wechselte am 30. August von Liefering zu Werder Bremen, wo er in der zweiten Mannschaft eingeplant ist. Im September wurde er in zwei Spielen nach jeweils 70 Minuten eingewechselt und saß in zwei weiteren Partien auf der Bank.

Erzgebirge Aue )

Pascal Fallmann (

RV – 20 Jahre (Jg. 03) – 7 Spiele – 0 Tore – 3 Assists

Pascal Fallmann kam im September in allen vier Partien von Erzgebirge Aue zum Einsatz, wobei er dreimal eingewechselt wurde und einmal von Beginn an und bis zur 86. Minute spielte. Bei seinem Einsatz von Beginn an bereitete er beim 2:1-Sieg über Wehen Wiesbaden das erste Tor seiner Mannschaft vor.

Matthias Wetschka ( 1. FC Düren )

IV – 19 Jahre (Jg. 05) – 6 Spiele

Der 195cm große Innenverteidiger Matthias Wetschka wurde im September beim deutschen Regionalligisten Düren zweimal eingewechselt und saß in einer weiteren Partie auf der Bank.

Daniel Hölbling (Viktoria Berlin)

RA – 18 Jahre (Jg. 05) – 1 Spiel

Ende September gab Daniel Hölbling beim 0:2 gegen Carl Zeiss Jena sein fünfminütiges Debüt für Viktoria Berlin, nachdem er zuvor erst zweimal auf der Bank seines neuen Teams saß.

Lukas Walchhütter (Wacker Burghausen)

DM – 20 Jahre (Jg. 04) – 9 Spiele

Lukas Walchhütter spielte im September für Wacker Burghausen zweimal von Beginn an im defensiven Mittelfeld und wurde jeweils nach etwa einer Stunde ausgewechselt. In einer weiteren Partie stand er nicht im Kader seines Teams.



Bekem Bicki (FC Astoria Walldorf)

ST – 20 Jahre (Jg. 04) – 10 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Der Vorarlberger Bekem Bicki wurde im September in allen vier Partien seines Klubs Astoria Walldorf eingewechselt und steuerte Anfang des Monats seinen zweiten Saisonassist bei. Zwei weitere Male spielte er nur in der zweiten Mannschaft in der Verbandsliga.

SB Ankaraspor ) Enes Tepecik (

OM – 20 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele – 1 Tor

Enes Tepecik wurde kurz vor Ende der Transferzeit vom türkischen Erstligisten MKE Ankaragücü an den Drittligisten SB Ankaraspor verliehen. Im September kam er in allen fünf Partien des Teams zum Einsatz, wobei er einmal über die volle Distanz ging, einmal über 69 Minuten und dreimal über je eine Halbzeit. Bei der 1:2-Niederlage gegen 1461 Trabzon erzielte er zudem seinen Premierentreffer für seinen Leihklub.

Oguzhan Sivrikaya ( 24 Erzincanspor )

ST – 22 Jahre (Jg. 02)

Der gebürtige Linzer Oguzhan Sivrikaya steht in der neuen Saison wieder beim Drittligisten 24 Erzincanspor unter Vertrag, wo er aber in der neuen Saison noch in keinem Matchkader stand.

Halil Ertürk (Usak Spor)

IV – 20 Jahre (Jg. 04)

Der Innenverteidiger Halil Ertürk spielt auch in der neuen Saison beim türkischen Viertligisten Usakspor, wo er in der neuen Saison aber noch in keinem Matchkader stand.

Adiyaman 1954 ) * Berkant Cekic (

DM – 19 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele – 1 Tor

Berkant Cekic kam für seinen neuen Klub, den türkischen Viertligisten Adiyaman 1954, im September in allen drei Partien zum Einsatz und erzielte einen Treffer.

Dominik Lechner (FC Lugano II)

OM – 19 Jahre (Jg. 05) – 3 Spiele

Der Ex-Lieferinger Dominik Lechner kam im September auf zwei Einsätze für Lugano II, wobei er beide Male eingewechselt wurde.

* Ethan Brandy (Lausanne II)

RV/IV – 19 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele – 1 Tor

Ethan Brandy spielte in drei von vier Partien in der Innenverteidigung von Lausanne II durch und erzielte beim 6:0 bei Yverdon II sein erstes Saisontor.

Leart Haliti (FC Wohlen)

ST – 20 Jahre (Jg. 04) – 5 Spiele

Leart Haliti wurde im September zweimal für den FC Wohlen eingewechselt.

Daniel Mandl, abseits.at