ÖFB freut sich über zwei neue Deutschland-Nachwuchslegionäre

Die Sommertransferzeit hat nun begonnen und es gibt schon jetzt mehrere Übertritte auf der nationalen und internationalen Fußballbühne. Wir fassen die neuesten Transfers zusammen – wie immer in kompakten Viererpaketen!

Michael Matosevic

ZM, 16, AUT | SV Ried – > FC Bayern München U17

Der große FC Bayern München verpflichtete den 16-jährigen Achter Michael Matosevic direkt aus der Akademie der SV Ried. Der junge Oberösterreicher gab am letzten Spieltag der vergangenen Saison ein zehnminütiges Debüt für die Kampfmannschaft der Rieder, was ihn zum zweitjüngsten Spieler der Vereinsgeschichte nach Marcel Ziegl machte. Bei den Bayern ist Matosevic in der U17-Mannschaft eingeplant. Für die Rieder hatte er in den letzten sieben Jahren den gesamten Nachwuchs und alle Akademiemannschaften durchlaufen.

Juri Kirchmayr

TW, 18, AUT | VfL Wolfsburg U19 – > Grazer AK

In den letzten 2 ½ Jahren war der niederösterreichische Torhüter Juri Kirchmayr ein stetiger Bestandteil unseres wöchentlichen Nachwuchsupdates. Für die U19-Mannschaft des VfL Wolfsburg stand er in 35 Spielen zwischen den Pfosten. Nun kehrt Kirchmayr nach Österreich zurück und wechselt erstmalig in den Profibereich. Der 18-Jährige unterschrieb bei Bundesligaaufsteiger GAK, wo er voraussichtlich als Nummer Zwei hinter Jakob Meierhofer eingeplant ist.

Ante Banden

OM, 17, AUT | TSV 1860 München U19 – > Jahn Regensburg II

Nachdem er die gesamte vergangene Saison in der U19-Mannschaft des TSV 1860 München auf dem Abstellgleis stand, wechselt der dreifache U18-Teamspieler Ante Banden nach Regensburg. Der 17-Jährige, der praktisch auf allen Mittelfeldpositionen eingesetzt werden kann, ist beim „Jahn“ vorerst in der zweiten Mannschaft eingeplant, die in Deutschlands fünfter Leistungsklasse spielt. Von dort aus soll mittelfristig der Sprung in die Kampfmannschaft gelingen, die gerade erst den Aufstieg in die zweite deutsche Bundesliga schaffte.

Adrian Riegel

LA, 16, AUT | AKA St. Pölten U18 – > TSG 1899 Hoffenheim U19

Einmal mehr exportierte die St. Pöltener Akademie eines ihrer Top-Talente nach Deutschland: Die TSG 1899 Hoffenheim sicherte sich die Dienste des siebenfachen U17-Nationalspielers Adrian Riegel, der erst im September 17 Jahre alt wird, aber bei den Sinsheimern dennoch bereits in der U19-Mannschaft eingeplant ist. In St. Pölten kam Riegel für die U16 auf zwölf Pflichtspieltore in 34 Spielen, für die U18 traf er in sechs Spielen dreimal.

Matthias Wetschka

IV, 19, AUT | Dynamo Dresden U19 – > 1. FC Düren

Der Burgenländer Matthias Wetschka spielte zuletzt drei Jahre lang im Nachwuchs von Dynamo Dresden und war dort am Ende Kapitän der U19-Mannschaft. Der 195cm große Innenverteidiger entschied sich nun aber für einen Wechsel in die Regionalliga, um erstmals in einer Kampfmannschaft auflaufen zu können. Wetschka schloss sich vorerst für eine Saison dem 1. FC Düren an, der letzte Saison Neunter in der Regionalliga West wurde. Seine bekanntesten Mitspieler in Düren werden die beiden einstigen Bundesligakicker Christian Clemens und Adam Matuszcyyk sein.