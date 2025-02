Salzburg rettet sich übers Elferschießen ins Youth-League-Achtelfinale

Die jungen Salzburger bestehen die Geduldsprobe gegen ein kompaktes Celtic Glasgow. Trotz einer dominanten Vorstellung gibt’s die endgültige Entscheidung erst vom Punkt. Und da...

Die jungen Salzburger bestehen die Geduldsprobe gegen ein kompaktes Celtic Glasgow. Trotz einer dominanten Vorstellung gibt’s die endgültige Entscheidung erst vom Punkt. Und da stoßen die Beichler-Schützlinge dank Keeper Christian Zawieschitzky sowie makellosen Schützen ins Achtelfinale vor.

Spielbericht

Das Spieldiktat war vom Anpfiff weg den Hausherren in der Red Bull Fußball Akademie vorbehalten. Alexander Murillo stand in der Anfangsphase gleich mehrfach in Abschlussposition, auch Lassina Traore und UYL-Toptorschütze Phillip Verhounig ließen vor dem Seitenwechsel weitere Möglichkeiten aus.

Besser machte es Joker Johannes Moser nach Wiederbeginn, als ihn Murillo, zunächst gegen Gill nur zweiter Sieger, bediente. Der UYL-Debüttorschütze finalisierte wuchtig (56.). Da die Hafenstädter durch Ure ihre praktisch einzige Gelegenheit – ein unhaltbarer Freistoß von der Strafraumgrenze aus – genutzt hatten (68.), musste das Elfmeterschießen über Sieg und Niederlage entscheiden.

Und in diesem hatten die Hausherren das bessere Ende für sich, da Schlussmann Christian Zawieschitzky gegen Cummings parierte und seine vier Kollegen (Hussauf, Camara, Moser, Aguilar) allesamt verwandelten. Die Auslosung fürs Achtelfinale steigt am Freitag um 13:00 Uhr.

Statement

Daniel Beichler: „Die Erleichterung ist natürlich riesig. Wenn man sich das ganze Spiel anschaut, ist es eigentlich kaum zu glauben, dass es überhaupt so weit kommen musste bei der Vielzahl an Chancen, die wir hatten. Auf der Gegenseite bekommen wir aus der einzigen Möglichkeit, einer Standardsituation, den Ausgleich. Der Spielverlauf war also klar gegen uns, doch wir sind cool geblieben. Am Ende ist es ein hochverdientes Weiterkommen – wir wissen aber selbst, dass es beim Elfmeterschießen auch anders hätte ausgehen können. Die Jungs haben es trotzdem top gemacht vom Punkt, deswegen sind wir super happy.“

Daten & Fakten

FC Salzburg U19 vs. Celtic Glasgow U19 – 5:3 n. E. (1:1/0:0).

Torschützen: Moser (56.) bzw. Ure (68.)

Aufstellung: Zawieschitzky – Hussauf, Gadou (58. Brandtner), Mellberg (82. Avdic), Traore – Paumgartner, Sulzbacher, Trummer (46. Moser) – Murillo (79. Camara), Aguilar, Verhounig (58. Zangerl)

Gelbe Karten: Traore (67./Foul), Mellberg (74./Foul)

Zuschauer: 425

Schiedsrichter: Oliver Reitala (FIN)

( Pressemeldung Red Bull Salzburg )