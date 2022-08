Startelfdebüt für Aiwu gegen die Roma, Cham verlängert bei Clermont

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 22 Jahre oder jünger sind (Stichtag 1.1.2000) bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 33 / 2022

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Paul Wanner (FC Bayern München)

RA/OM – 16 Jahre (Jg. 05) – 0 Spiele (1/0/1 für Bayern U19)

Beim glatten 7:0-Auswärtssieg in Bochum saß Paul Wanner auf der Bank der Bayern-Kampfmannschaft.

Patrick Wimmer ( VfL Wolfsburg )

RA – 21 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 0:0 gegen Schalke fehlte Patrick Wimmer den Wolfsburgern wegen einer Kopfverletzung.

Romano Schmid (SV Werder Bremen)

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Beim unglaublichen 3:2-Auswärtssieg von Werder Bremen über Borussia Dortmund wurde Romano Schmid nach 62 Minuten eingewechselt.

Leo Greiml (FC Schalke 04)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 0 Spiele (3/0/0 für Schalke 04 II)

Nach seinem Kreuzbandriss ist Leo Greiml für die Kampfmannschaft von Schalke 04 noch kein unmittelbares Thema. Beim 0:0 der zweiten Mannschaft von Schalke in der Regionalliga West gegen Fortuna Köln spielte er in der Innenverteidigung durch.

Marlon Mustapha (FSV Mainz 05)

ST – 21 Jahre (Jg. 01) – 3 Spiele

Beim 2:1-Auswärtssieg von Mainz in Augsburg wurde Marlon Mustapha in der 88. Minute eingewechselt.

David Nemeth ( FC St. Pauli )

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage von St. Pauli bei Hansa Rostock begann David Nemeth in der Innenverteidigung und wurde nach 71 Minuten ausgewechselt.

Christoph Klarer (Fortuna Düsseldorf)

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele

Beim 2:2 bei Eintracht Braunschweig saß Christoph Klarer auf der Bank von Fortuna Düsseldorf.

Benjamin Böckle (Fortuna Düsseldorf)

LV – 20 Jahre (Jg. 02) – 0 Spiele (2/0/0 für Fortuna Düsseldorf II)

Beim 2:2 in Braunschweig stand Benjamin Böckle nicht im Kader der Fortuna. Der Außenverteidiger sammelte zuletzt Spielpraxis in der zweiten Mannschaft: Beim 2:0-Sieg gegen den SV Straelen in der Regionalliga spielte er als Linksverteidiger durch.

Benjamin Kanuric (Arminia Bielefeld)

ZM – 19 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Beim 1:1 in Heidenheim wurde Benjamin Kanuric nach 74 Minuten fürs offensive Mittelfeld eingewechselt.

Paul Tschernuth (1.FC Heidenheim)

TW – 20 Jahre (Jg. 02)

Bereits vor einem Jahr stieg Torhüter Paul Tschernuth in den Kampfmannschaftskader des 1.FC Heidenheim auf. Allerdings wartet der 20-Jährige noch auf sein Pflichtspieldebüt. Beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld saß er auf der Bank seines Teams.

Emanuel Aiwu (US Cremonese)

IV – 21 Jahre (Jg. 00) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage bei der AS Roma begann Emanuel Aiwu in der Dreierkette von Cremonese, sah in der ersten Halbzeit Gelb und wurde nach 56 Minuten beim Stand von 0:0 ausgewechselt.

Flavius Daniliuc (OGC Nizza)

IV – 21 Jahre (Jg. 01) – 2 Spiele

Bei der 0:1-Niederlage bei Clermont spielte Flavius Daniliuc als Rechtsverteidiger durch.

Muhammed Cham-Saracevic (Clermont Foot)

OM/LA – 21 Jahre (Jg. 00) – 3 Spiele – 1 Tor

Beim 1:0-Sieg über OGC Nizza spielte Muhammed Cham bis zur 70. Minute im offensiven Mittelfeld. Vergangene Woche wurde der Vertrag des jungen Kreativspielers bis 2026 verlängert.

FC Wil 1900 ) Silvan Wallner (

IV/RV – 20 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

Am vergangenen Wochenende stand in der Schweiz die erste Cuprunde an. Silvan Wallner spielte beim glatten 6:0-Sieg des FC Wil in Littau als Innenverteidiger durch und erzielte den Führungstreffer für sein Team.

FC Schaffhausen ) Luka Stevic (

OM – 22 Jahre (Jg. 00) – 5 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 5:1-Sieg im Cup beim FC Ibach spielte Luka Stevic von Beginn an und erzielte schon nach acht Minuten das 1:0 für den FC Schaffhausen.

Melih Ibrahimoglu (Heracles Almelo)

ZM – 22 Jahre (Jg. 00)

Auch in der Saison 2022/23 steht der Ex-Rapidler Melih Ibrahimoglu beim niederländischen Erstligisten Heracles Almelo unter Vertrag. In der bisherigen Spielzeit stand er allerdings noch in keinem Matchkader.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00)

Tomás Händel, mittlerweile eine Stütze beim portugiesischen Klub Vitoria Guimaraes, stand in der neuen Saison aufgrund einer Muskelverletzung noch in keinem Matchkader.

Onurhan Babuscu (Gaziantep FK)

OM – 18 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (1/0/0 für Gaziantep FK II)

Sein Türkei-Debüt gab der Ex-Admiraner Onurhan Babuscu vergangenes Wochenende in der Reserveliga. Beim 1:0-Sieg der Gaziantep Reserve gegen die zweite Mannschaft von Hatayspor spielte der 18-Jährige als Mittelstürmer durch.

Gabriel Eskinja (Slaven Belupo)

IV – 18 Jahre (Jg. 03) – 0 Spiele (2/0/0 für Slaven Belupo U19)

Beim 2:1-Sieg über den HNK Gorica saß Gabriel Eskinja wieder auf der Bank der Slaven Belupo Kampfmannschaft. In der U19-Mannschaft kam er zudem beim 0:2 gegen Rudes für 79 Minuten zum Einsatz.

Raul Florucz ( Lokomotiva Zagreb )

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Beim 1:2 gegen Hajduk Split stand Raul Florucz nicht im Kader von Lokomotiva Zagreb.

Pascal Juan Estrada ( Olimpija Ljubjana )

IV/DM – 20 Jahre (Jg. 02) – 5 Spiele

Beim 2:0-Auswärtssieg bei Koper saß Pascal Juan Estrada auf der Bank von Olimpija Ljubljana.

Mateo Karamatic ( Olimpija Ljubljana )

IV – 20 Jahre (Jg. 01) – 4 Spiele

Beim 2:0-Auswärtssieg in Koper spielte Mateo Karamatic bis zu seiner Auswechslung nach einer Stunde als Linksverteidiger.

Milos Savic (Tabor Sezana)

ST – 20 Jahre (Jg. 02) – 4 Spiele

Beim 0:0 bei Radomlje wurde Milos Savic in der Schlussminute eingewechselt.

Dardan Shabanhaxhaj (ND Mura)

LA – 21 Jahre (Jg. 01) – 6 Spiele – 1 Tor

Beim 1:0-Auswärtssieg beim NK Bravo begann Dardan Shabanhaxhaj als Mittelstürmer, sah Gelb und wurde nach 72 Minuten ausgewechselt.

Anes Jakupovic (NK Dekani)

ST – 18 Jahre (Jg. 03) – 2 Spiele

Beim 2:2 gegen den NK Dob saß Anes Jakupovic in der zweiten slowenischen Liga auf der Bank des NK Dekani.

Marco Budic ( Vitanest Bilje )

IV – 22 Jahre (Jg. 00) – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Beim 4:2-Auswärtssieg des slowenischen Zweitligisten Vitanest Bilje bei Beltinci spielte Marco Budic als Innenverteidiger durch.

Rastko Rastoka (FK Zlatibor)

AW – 20 Jahre (Jg. 01) – 1 Spiel

Debüt für Rastko Rastoka beim serbischen Zweitligisten Zlatibor. Beim 1:2 bei Trayal Krusevac wurde er nach 87 Minuten eingewechselt.

Filip Stajic (Viitorul Targu Jiu)

ZM – 21 Jahre (Jg. 00)

Beim rumänischen Zweitligisten Viitorul Targu Jiu wartet der zentrale Mittelfeldspieler Filip Stajic bisher noch auf sein Saisondebüt.

Daniel Antosch (Pafos FC)

TW – 22 Jahre (Jg. 00)

Daniel Antosch steht weiterhin beim zyprischen Erstligisten Pafos unter Vertrag, wo die neue Saison aber erst Ende August startet.

Daniel Mandl, abseits.at