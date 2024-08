Sturm Graz holt Rieder Offensivtalent Belmin Beganovic

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Angreifer Belmin Beganović bekannt. Der 19-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung von der SV Ried zum...

Der SK Puntigamer Sturm Graz gibt die Verpflichtung von Angreifer Belmin Beganović bekannt. Der 19-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung von der SV Ried zum SK Sturm und unterschreibt einen Vertrag bis 2028. Beganović kann auf 35 Profi-Einsätze – zwölf davon in der ADMIRAL Bundesliga – für die Innviertler zurückblicken, in denen ihm sechs Tore und fünf Assists gelangen. In Graz wird Beganović vorerst für Sturm II in der ADMIRAL 2. Liga auflaufen.

Geschäftsführer Sport Andreas Schicker:

„Mit Belmin Beganović konnten wir einen weiteren jungen Spieler verpflichten, der enormes Potenzial mitbringt. Belmin konnte trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung in der Bundesliga und in der zweiten Liga sammeln, ist in seiner Entwicklung aber noch nicht am Ende. Er bringt sehr gutes Tempo mit und erfüllt sehr viele Kriterien des Anforderungsprofils, das wir für unsere Stürmer suchen. Wir freuen uns, dass sich Belmin für den SK Sturm entschieden hat.“

Belmin Beganović sagt:

„Wenn sich die Chance ergibt, zu einem der besten Vereine Österreichs zu wechseln, muss man nicht lange überlegen. Andreas Schicker und die Verantwortlichen von Sturm Graz haben mir einen klaren Plan vorgezeigt, mit dem ich mich voll identifizieren kann. Ich bin davon überzeugt, dass ich mich in Graz perfekt entwicklen kann und freue mich extrem auf die Herausforderung, die hier auf mich wartet.“

( Pressemeldung SK Sturm Graz )