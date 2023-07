Vorerst fünf neue ÖFB-Legionäre in Deutschlands Juniorenbundesligen

Wie jedes Jahr sind österreichische Nachwuchstalente im Ausland – und da vor allem in Deutschland – sehr gefragt. Bereits jetzt wurden erste Transfers junger...

Wie jedes Jahr sind österreichische Nachwuchstalente im Ausland – und da vor allem in Deutschland – sehr gefragt. Bereits jetzt wurden erste Transfers junger Talente fixiert. Hier eine erste Zusammenfassung, was bisher geschah.

Jayden Makwaya nach Freiburg

Der erst 15-jährige Vorarlberger Jayden Makwaya kickte zuletzt in der Akademie Vorarlberg, für die er in der U16-Jugendliga vier Treffer erzielte. Zudem spielte Makwaya bereits viermal für Österreichs U16-Nationalelf. Nun wechselt der Linksaußen in die U17-Mannschaft des SC Freiburg.

Loris Husic steigt bei den „Löwen“ auf

Bereits seit sieben Jahren spielt der 15-jährige Loris Husic im Nachwuchs des TSV 1860 München, zu dem er bereits im Alter von acht Jahren aus Wörgl wechselte. Nun steigt der dreifache U15-Teamspieler innerhalb des „Löwen“-Nachwuchses auf und wird ab der kommenden Sommer für die U17 spielen. Der Vertrag des offensiven Mittelfeldspielers in München läuft noch zwei Jahre.

Auch Leon Rexhaj steigt in 1860 U17 auf

Der 16-jährige Linksaußen Leon Rexhaj spielte wie Husic bereits länger in der Jugend von 1860 München. Auch er wird in der kommenden Saison für die U17-Mannschaft der „Löwen“ auflaufen.

Magnus Dalpiaz steigt in die B-Junioren-Bundesliga auf

Für die U17 des FC Bayern München wird der 16-jährige Innenverteidiger Magnus Dalpiaz künftig auflaufen. Der gebürtige Innsbrucker spielt bereits seit vier Jahren in der Jugend der Bayern und hält noch einen Vertrag bis 2024. Dalpiaz ist der Sohn von Österreichs ehemaligem Eishockey-Teamtorhüter Claus Dalpiaz.

Salzburg-Talent Lebersorger nach Wolfsburg

Der U18-Nationalspieler Kevin Lebersorger wird Red Bull Salzburg nach sechs Jahren und nach Wolfsburg wechseln. Die „Wölfe“ statteten den 18-jährigen Rechtsverteidiger vorerst mit einem Einjahresvertrag aus. Lebersorger bestritt 31 Partien für die Salzburger Akademie in der ÖFB Jugendliga U18.

In unserem wöchentlichen Nachwuchscheck werden wir euch die Leistungen der Neo-Legionäre regelmäßig näherbringen. Sobald mehr Übertritte österreichischer Talente fix sind, werden wir euch im Rahmen weiterer Transferupdates informieren.