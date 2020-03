Wieder Österreicher-Tore bei Kölner U17-Kantersieg

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft...

abseits.at informiert Woche für Woche über die Leistungen der jüngsten ÖFB-Legionäre, die 21 Jahre oder jünger sind bzw. nicht bereits fix in der Kampfmannschaft spielen oder im allgemeinen Blickfeld sind. Welche Talente kamen bei ihren Teams zum Einsatz? Ist der Stammplatz bei den Amateuren sicher? Oder winkt gar bald ein Kampfmannschaftticket? Dies sind die Spieler, von denen wir in den nächsten Jahren hoffentlich noch viel hören werden.

Kalenderwoche 9 / 2020

Grün = Spieler kam zum Einsatz

Rot = Spieler kam nicht zum Einsatz

Thierno Ballo (FC Chelsea U23)

RA – 18 Jahre – 11 Spiele – 1 Tor – 2 Assists (3/1/1 für FC Chelsea U18)

Beim 1:0-Sieg im FA Youth Cup gegen die U18 des FC Millwall saß Thierno Ballo auf der Bank der Chelsea Akademiemannschaft.

Lukas Fahrnberger (Eintracht Frankfurt U19)

ZM – 19 Jahre – 11 Spiele – 0 Tore – 2 Assists

Beim 3:1-Heimsieg gegen die A-Junioren des FC Augsburg saß Lukas Fahrnberger auf der Bank der jungen Frankfurter.

Amir Abdijanovic (VfL Wolfsburg U19)

OM/ST – 18 Jahre – 14 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen die U19 von Hannover 96 wurde Amir Abdijanovic nach 81 Minuten eingewechselt.

Ivan Sarcevic (VfL Wolfsburg U19)

DM – 18 Jahre – 14 Spiele – 2 Tore – 1 Assist

Beim 1:1 gegen die U19 von Hannover 96 spielte Ivan Sarcevic im defensiven Mittelfeld durch, sah Gelb und bereitete das zwischenzeitliche 1:0 für sein Team vor.

Manuel Polster (VfL Wolfsburg U19)

LA – 17 Jahre – 14 Spiele – 2 Tore – 4 Assists

Beim 1:1 gegen die U19 von Hannover 96 wurde Manuel Polster nach 89 Minuten eingewechselt.

Noah Oke Eyawo (Borussia Mönchengladbach U19)

LV – 18 Jahre – 8 Spiele

Noah Oke Eyawo bleibt das Verletzungspech treu: Der Linksverteidiger fällt seit Jänner aufgrund eines Muskelfaserrisses aus.

Suliman Mustapha (FSV Mainz 05 U19)

ST – 18 Jahre – 15 Spiele – 11 Tore – 3 Assists

Beim 3:1-Auswärtssieg in Ingolstadt spielte Suliman Mustapha bis zur 75.Minute im Sturmzentrum und erzielte bereits nach sieben Minuten das 2:0 für seine Mannschaft.

Deniz Pehlivan (FSV Mainz 05 U19)

ST – 17 Jahre – 3 Spiele

Beim 3:1-Auswärtssieg in Ingolstadt wurde Deniz Pehlivan bereits nach 24 Minuten eingewechselt.

Philipp Jorganovic (SV Werder Bremen U19)

TW – 17 Jahre – 15 Spiele

Beim 9:2-Heimsieg gegen die U19 des Chemnitzer FC spielte Philipp Jorganovic im Tor der Werder-A-Junioren durch.

Edin Mujkanovic (SV Werder Bremen U19)

ZM – 17 Jahre – 19 Spiele – 3 Tore – 1 Assist

Beim 9:2-Heimsieg gegen die U19 des Chemnitzer FC wurde Edin Mujkanovic zur Pause beim Stand von 3:2 eingewechselt.

Alexander Unterreiner (Hannover 96 U19)

ST – 18 Jahre – 2 Spiele

Beim 1:1 gegen die U19 des VfL Wolfsburg saß Alexander Unterreiner auf der Bank der jungen Hannoveraner.

Gabriel Zirngast (FC Ingolstadt U19)

ST – 18 Jahre – 9 Spiele

Bei der 1:3-Niederlage gegen die U19 des FSV Mainz 05 wurde Gabriel Zirngast nach 70 Minuten beim Stand von 1:2 eingewechselt.

Felix Strauss (Viktoria Köln U19)

IV – 18 Jahre – 18 Spiele

Bei der 0:2-Niederlage gegen die Fortuna Düsseldorf U19 führte Felix Strauss seine Viktoria Köln U19 als Kapitän aufs Feld und spielte durch.

Aleksa Markovic (RW Oberhausen U19)

DM – 18 Jahre – 19 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

Beim 2:1-Sieg über die U19 von Preußen Münster spielte Aleksa Markovic durch.

Berkay Dogan (FC St.Pauli U19)

IV – 17 Jahre

Neu in unserer Liste ist der Innenverteidiger Berkay Dogan, der am 31.Jänner aus der Salzburger Akademie zur St.Pauli U19 wechselte. Noch wartet er auf sein Debüt bei den Hamburgern.

Aboubacar Cissé (FC Augsburg U19)

ST – 18 Jahre – 2 Spiele (2/0/0 für FC Basel II)

Aboubacar Cissé verließ den FC Basel II im Jänner und wechselte in die U19 des FC Augsburg. Bisher kam er zu zwei Einsätzen im Frühjahr, zuletzt stand er aber beim 1:3 gegen die Frankfurt U19 nicht im Kader.

Amer Habibovic (SpVgg Greuther Fürth U19)

ST – 18 Jahre – 4 Spiele – 0 Tore – 1 Assist

Seit Ende Jänner spielt der Austro-Bosnier Amer Habibovic für die U19 von Fürth. Bisher brachte er es auf vier Einsätze und vor zwei Wochen gelang ihm auch sein erster Assist. Zuletzt kam er beim 1:4 gegen die Heidenheim U19 nach 83 Minuten ins Spiel.

Philipp Wydra (1.FC Köln U17)

ZM – 17 Jahre – 15 Spiele – 17 Tore

Beim 12:0-Auswärtssieg in Lippstadt spielte Philipp Wydra eine Stunde lang und erzielte jeweils aus Elfmetern die beiden Treffer zum 2:0 und 6:0 für sein Team.

Namory Cissé (1.FC Köln U17)

DM – 17 Jahre – 11 Spiele – 5 Tore

Beim glatten 12:0 in Lippstadt wurde Namory Cissé nach 65 Minuten eingewechselt und erzielte kurz vor Schluss das 11:0 für die jungen Kölner.

Adem Podrimaj (Hannover 96 U17)

OM/ST – 16 Jahre – 18 Spiele – 2 Tore – 2 Assists

In den letzten beiden Runden fehlte Adem Podrimaj aufgrund einer Rotsperre.

Lorenzo Coco (RB Leipzig U17)

ST – 16 Jahre – 16 Spiele – 3 Tore – 2 Assists

Beim 1:0-Auswärtssieg bei der Halle U17 stand Lorenzo Coco nicht im Kader der RB Leipzig B-Junioren.

Daniel Au Yeong (SC Freiburg U17)

LV – 17 Jahre – 19 Spiele – 3 Tore

Bei der 0:1-Niederlage gegen die Eintracht Frankfurt U17 wurde Daniel Au Yeong nach 53 Minuten ausgewechselt.

Benjamin Sabic (1.FC Nürnberg U17)

OM – 16 Jahre – 14 Spiele – 2 Tore

Beim 1:0-Sieg gegen die U17 des FSV Mainz 05 stand Benjamin Sabic nicht im Kader der Nürnberger U17.

Franjo Ivanovic (FC Augsburg U17)

ST – 16 Jahre – 17 Spiele – 15 Tore – 3 Assists (6/2/1 für FC Augsburg U19)

Neu in unserer Liste ist der kroatisch-österreichische Doppelstaatsbürger Franjo Ivanovic, der aktuell abwechselnd für die U19 und die U17 des FC Augsburg stürmt. Zuletzt spielte er bei der 1:3-Niederlage der U19 gegen die A-Junioren von Eintracht Frankfurt bis zur 79.Minute als Mittelstürmer.

Pascal Juan Estrada (Wolverhampton Wanderers U18)

ZM – 17 Jahre – 12 Spiele

Seit unserem letzten Update hatte die Wolves U18 keine Partie mehr.

Ervin Omic (Juventus Turin U17)

ZM – 16 Jahre – 9 Spiele – 6 Tore

Seit unserem letzten Update hatte die Juventus U17 keine Partie mehr.

Tomás Händel (Vitoria Guimaraes U23)

ZM – 19 Jahre – 15 Spiele

Neu in unserer Liste ist auch der Austro-Portugiese Tomás Händel, dessen Mutter Österreicherin ist. Er spielt in der Nachwuchsmannschaft von Vitoria Guimaraes, stand dort aber zuletzt achtmal hintereinander nicht im Matchkader.

Erijon Shaqiri (BSC Young Boys Bern U18)

OM/ST – 17 Jahre – 8 Spiele – 3 Tore

Der Frühjahrsauftakt der Young Boys Bern U18 wurde abgesagt – nächster Anlauf diese Woche…

Jonathan Egger (FC St.Gallen U18)

ST – 17 Jahre – 13 Spiele – 5 Tore

Neu in unserer Liste ist der St.Gallener U18-Spieler und schweizerisch-österreichische Doppelstaatsbürger Jonathan Egger, der in der laufenden Saison schon bei fünf Treffern aus 13 Spielen steht. Der Frühjahrsauftakt in der Schweiz wurde auch im Nachwuchs abgesagt.

Silvan Wallner (FC Zürich U18)

IV – 18 Jahre – 10 Spiele – 2 Tore (3/0/0 für FC Zürich II)

Der Doppelstaatsbürger und Kapitän der Zürich U18 Silvan Wallner muss ebenfalls noch auf den Frühjahrsauftakt warten.

Ömer Topal (Altinordu U19)

IV – 18 Jahre – 4 Spiele

Beim 2:1-Heimsieg gegen die U19 von Ankaragücü spielte Ömer Topal in der Innenverteidigung durch.

Noah Kling (FC Vaduz U17)

ZM – 16 Jahre – 2 Spiele

Noah Kling stieg in der laufenden Saison in den Kader der Vaduz U17 auf. Aktuell fehlt er verletzungsbedingt.

Nebojsa Spasojevic (FC Vaduz U17)

RM – 16 Jahre – 10 Spiele – 2 Tore

Auch der Austro-Slowene Nebojsa Spasojevic ist seit dieser Saison ein Bestandteil der U17-Elf des FC Vaduz. Im Herbst erzielte er zwei Saisontreffer – die Frühjahrssaison hat noch nicht begonnen.

Daniel Mandl, abseits.at