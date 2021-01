Em-reif (2): Darum sollte Foda Trauners Rolle überdenken

Wir nutzten die Winterpause um in unserer Statistik-Serie die Fußballer der österreichischen Bundesliga gründlich zu durchleuchten. Einige Werte waren durchaus außergewöhnlich und der eine...

Wir nutzten die Winterpause um in unserer Statistik-Serie die Fußballer der österreichischen Bundesliga gründlich zu durchleuchten. Einige Werte waren durchaus außergewöhnlich und der eine oder andere Spieler hätte sich im Hinblick auf die bevorstehende Europameisterschaft einen Platz im Kader der österreichischen Nationalmannschaft verdient. Wir wollen nun einige Kicker noch einmal extra hervorheben, über die der österreichische Teamchef Franco Foda gründlich nachdenken sollte. Alle Grafiken und Statistik-Werte stammen von Wyscout S.p.a.

Der wichtigste Baustein im LASK-Kader

Der LASK setzt seinen Höhenflug auch in dieser Saison eindrucksvoll fort und hat vor dem Frühjahrsauftakt nur einen Punkt Rückstand auf die Leader RB Salzburg und den SK Sturm. In der Europa League reichte es nur ganz knapp nicht für den Aufstieg in der Gruppe J, aber Thalhammers Truppe konnte in einigen internationalen Begegnungen überzeugen. In der EL-Qualifikation deklassierte man Dunajská Streda mit 7:0 und setzte sich auswärts gegen Sporting souverän mit 4:1 durch. In der Gruppenphase feierte man zwei Siege gegen Ludogorets, einen Dreier gegen Royal Antwerpen und rang Tottenham zuhause nach einem 3:3-Unentschieden einen Punkt ab. Der LASK könnte durchaus auch in der heimischen Liga die Tabellenführung innehaben, doch ein unglückliches 1:1-Unentschieden gegen die Wiener Austria im letzten Liga-Spiel vor der Winterpause, bei dem man in erster Linie am starken Patrick Pentz scheiterte, machte den Oberösterreichern einen Strich durch die Rechnung.

Der LASK verlor neben der 1:3-Niederlage gegen RB Salzburg nur eine weitere Partie in der Liga. Bei der klaren 0:3-Niederlage gegen den SK Rapid zeigten die Linzer ihre schwächste Saisonleistung. In diesem Auswärtsspiel konnte Thalhammer nicht auf seinen Abwehr-Chef zurückgreifen und die LASK-Hintermannschaft war mit dem physisch starken Kara und dem pfeilschnellen Fountas heillos überfordert. Wiesinger stand dabei zunächst im Zentrum der Dreierkette und wurde zur Halbzeit durch die Einwechslung von Andrade erlöst. Rapid erwischte einen guten Tag und der LASK, der in dieser Partie müde und schwerfällig wirkte stand einige Male fiel zu hoch, insbesondere da das ansonsten so starke Pressing nicht griff. Das Fehlen des Abwehrchefs Trauner machte sich gnadenlos bemerkbar.

Exzellente Leistungsdaten

Gernot Trauner ist für uns der mit Abstand wichtigste Baustein im Kader der Linzer. Der kopfballstarke Innenverteidiger, der auch bei Standardsituationen in der Offensive eine ganz gefährliche Waffe ist, weist kaum eine Schwäche auf und könnte schon lange bei einem starken Klub in einer Spitzenliga spielen. Trauner ist bei allen relevanten Leistungsdaten weit vorne zu finden. Bei den gewonnenen Zweikämpfen befindet er sich in den letzten Jahren stets unter den Top 10 der Bundesliga-Spieler, meistens sogar unter den Top 3. Bei den Interceptions liegt er seit der Saison 2017/18 immer unter den Top 5, was für sein gutes Stellungsspiel spricht. Bei Luftzweikämpfen ist der Innenverteidiger ohnehin eine Macht und liegt ebenfalls in jeder Saison im absoluten Spitzenfeld – sowohl was die Anzahl der Luftzweikämpfe als auch die Erfolgsquote betrifft.

Dominanter im Spielaufbau

Im Spiel gegen den Ball war Gernot Trauner in der Vergangenheit in jeder Saison bei sämtlichen Leistungsdaten im absoluten Spitzenfeld zu finden. In der aktuellen Spielzeit ist allerdings eine neue Facette dazugekommen, denn der Abwehrspieler ist im Aufbauspiel seiner Mannschaft noch einmal wesentlich dominanter geworden, was auch an den Anpassungen seines neuen Trainers Thalhammer zu verdanken ist. In der vergangenen Saison lag der LASK-Abwehrspieler bei der Wertung der meisten Pässe pro 90 Minuten auf Platz 25 innerhalb der österreichischen Bundesliga. Der Innenverteidiger spielte genau 47.14 Zuspiele pro 90 Minuten. In der aktuellen Saison steht der LASK-Abwehrspieler bei 71.21 Pässen pro 90 Minuten und liegt damit auf Platz 1. Dazu kommt, dass er nach Michael Liendl auch die meisten Pässe ins gegnerische Drittel spielt. Trauner kommt eine entscheidende Rolle beim Spielaufbau seiner Mannschaft zu und er machte in diesem Bereich große Fortschritte.

EM-Abwehrbollwerk: Trauner neben Hintergger

Für die bevorstehende Europameisterschaft würden wir zwei mögliche Varianten bevorzugen, die davon abhängen auf welcher Position Teamchef Foda David Alaba sieht. Sollte Alaba überraschender Weise in der Innenverteidigung auflaufen, dann wäre wohl das Duo Hinteregger und Alaba in der Abwehrzentrale gesetzt. Sollte Teamchef Foda Alaba wie bisher weiter vorne einsetzen wollen, dann wäre für uns Trauner neben Hinteregger die ideale Lösung. Dieses Duo wäre vermutlich die kopfballstärkste Innenverteidigung der Europameisterschaft – neben Trauner sind auch Hintereggers Werte bei Luftzweikämpfen außergewöhnlich gut und der Frankfurt-Legionär weist aktuell die beste Zweikampfquote bei Luftduellen innerhalb der Top-5-Ligen auf.

Mit Trauner und Hinteregger hätte man zudem ein Abwehrzentrum, das auch in der Spieleröffnung auf einem hohen Niveau agieren kann, wobei das für die Alaba-Variante natürlich umso mehr zutreffen würde. Nicht zuletzt spricht für Trauner auch der Mentalitätsfaktor, der ihn vielleicht ein wenig von den anderen ebenfalls starken Alternativen wie Lienhart, Posch und Wöber unterscheidet. Der LASK-Abwehrspieler ist wie Hinteregger eine Naturgewalt und man spürt förmlich, wie er jede Partie für sich entscheiden möchte. Auch wenn einige der Konkurrenten im Nationalteam in einer besseren Liga spielen, sollte Trauner aufgrund seiner exzellenten Leistungsdaten eine wichtigere Rolle unter Franco Foda einnehmen.

