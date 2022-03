Fans: „Das Nationalteam rutscht in die Bedeutungslosigkeit ab“

Die österreichische Nationalmannschaft verlor das Playoff-Spiel gegen Wales mit 1:2 und wird nicht an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen. Wir wollen uns ansehen was...

Die österreichische Nationalmannschaft verlor das Playoff-Spiel gegen Wales mit 1:2 und wird nicht an der Weltmeisterschaft in Katar teilnehmen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen, bei der Teamchef Foda vor dem Aus steht. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Fox Mulder: „Die Taktik der Waliser ist leider voll aufgegangen. Von Beginn haben sie so gespielt, wie sie die Hymne vorgetragen haben. Mit voller Überzeugung und einem Tempo, das sie unmöglich hätten die volle Spielzeit über bestreiten können. Es ist aufgegangen und sie sind in Führung gegangen. Danach konnten sie sich weiter zurückziehen und das Spiel aus einer gesicherten Abwehr bestreiten. Hätten wir den Ausgleich geschafft, wäre es wahrscheinlich ein anderes Spiel geworden, denn insgesamt haben sie sicher kein besseres Team als wir.“

little beckham: „In Summe war das gestern natürlich keine Vollkatastrophe, es ist viel für Wales gelaufen und das ist auch keine Nudeltruppe. Aber: Wir haben eine (!) echte Torchance herausgespielt. Und Wales hätte mehrmals den Sack zumachen können. Objektiv betrachtet geht die Niederlage also völlig in Ordnung und gesellt sich zu Schlappen gegen Israel, Dänemark oder Lettland. Platz 4 in der Quali, Play-Off verloren. Das sind die Fakten, die ein österreichischer Teamchef mit diesem Kader ganz einfach nicht überleben darf.“

OoK_PS: „Die Bundesliga hat sich in den Top-10 Europas etabliert (momentan Platz 8), während das Nationalteam trotz unzähligen Legionären in Top-Nationen in die Bedeutungslosigkeit abrutscht. Bei den handelnden Personen im Verband ist das aber keine Überraschung. Während bei den meisten Vereinen und in der Liga selbst wirklich gut gearbeitet wird, quillt die Inkompetenz beim ÖFB aus allen Poren. Die Interviews von Milletich und Schöttel sind der beste Beweis. So darfst du dich heute nicht einmal mehr als Funktionär in der Regionalliga präsentieren.“

Firewhoman: „Normalerweise müssten wir ebenbürtig sein. Von den Spielern her auf jeden Fall. Was macht also den Unterschied? Der Trainer macht es, der Matchplan (bzw. der fehlende), die Einstellung auf den Gegner! Das passiert in Wales, und bei uns passiert es nicht. Wales wäre absolut schlagbar, gerade gestern (James in Unform) gewesen. Aber wir können ja nicht einmal Geschenke annehmen. Es ist völlig egal, wie viele Spiele sie schon daheim nicht mehr verloren haben. Jede Serie reißt einmal, und gestern hätte es so weit sein können. Sein müssen. Aber mit einem ÖFB, der aus Milletich/Schöttel/Foda und 9 Landespräserln im Hintergrund besteht, kann man wohl wirklich nicht mehr erwarten. Und so werden wir immer gegen Mannschaften verlieren, die grundsätzlich auch nicht besser sind als wir. Mal schauen, was besser wird, wenn Franco Foda weg ist.“

Onlyaroth: „Gegen Wales kann man verlieren und das ist kein Beinbruch, wenn das passiert. Der Beinbruch war jedoch, dass dieses Szenario schon im Vorhinein klar war. Und zwar nicht, weil man Pech hatte, sondern weil der ÖFB einfach ausgemistet gehört. Foda gebe ich da ned mal wirklich Schuld. Der macht eh nur das, was er schon vor seiner Bestellung gemacht hat. Was qualifiziert einen Schöttel, so eine Position im wichtigsten Team Österreichs zu tragen? Was? Raunzt der im Interview auch noch rum, weil so viele Red Bull im Team fordern. Warum trägt so jemand eine Position im ÖFB und was befähigt unseren Präsidenten für diese Arbeit?“

limessuperior92: „Jahrelang hat man gejammert, dass es so schwer ist die Spieler, die alle aus verschiedenen Vereinen sind, im Team unter einen Hut zu bringen. Jetzt hat man viele ähnlich ausgebildete Spieler und jetzt jammert man, dass sie zu ähnlich sind.“

halbe südfront: „Klar, dass die Wogen hoch gehen nach der entscheidenden Niederlage. Aber was manche ablassen ist doch viel zu emotional und weit übers Ziel hinausgeschossen. Aber ok, unmittelbar nach dem Match ist es eh nicht anders zu erwarten. Wir sind in Qatar nicht dabei, das ist alles was passiert ist. Natürlich ist es ein wenig peinlich, dass Leute wie Alaba und Arnautovic nie zu einer WM fahren, zumal sie gute Mitspieler haben. Aber wir haben die WM-Teilnahme doch bei Gott nicht gestern vergeigt. In Wales gewinnst nicht einfach mal so. Es war klar, dass dieses Spiel das eigentliche Finale ist. Die haben die letzten 3 1/2 Jahre nicht verloren da, auch der Vizeweltmeister Kroatien und der Weltranglistenerste Belgien konnten dort nicht reüssieren. Die jetzt so schwach zu reden ist hochgradig lächerlich. Nur weil sie keinen schönen Fußball spielen ist der noch lange nicht schlecht und unerfolgreich – insbesondere daheim sind die kaum zu biegen. Ich hab gehofft, dass wir uns irgendwie im Elfern drübernudeln. Ist nichts geworden – extrem vereinfacht gesagt, weil Bale einfach seine zwei Momente hatte und Baumgartner einen unglücklichen Tag gehabt hat.

