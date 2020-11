Fans: „Der Spielwitz ist komplett verloren gegangen“

Das österreichische Nationalteam zeigte gestern im Nations-League-Spiel gegen ersatzgeschwächte Nordiren eine schwache Leistung und drehte erst in den letzten Minuten einen 0:1-Rückstand in einen...

Das österreichische Nationalteam zeigte gestern im Nations-League-Spiel gegen ersatzgeschwächte Nordiren eine schwache Leistung und drehte erst in den letzten Minuten einen 0:1-Rückstand in einen 2:1-Sieg um. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung der ÖFB-Auswahl sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Da Oide Bimbo: „Schweinskick gegen Rumänien, Griechenland, Luxemburg, Nordirland, jeweils mit Glück oder durch Einzelaktionen gewonnen – immerhin. Aber der Spielwitz aus der Euro-Qualifikation oder dem ersten Norwegen-Spiel ist komplett verloren gegangen. Symptomatisch die Aussage von Dragovic, dass es erst mit Arnie wieder lustig sei. Unter Koller hat das Team auch den Fans mehr Spaß gemacht.“

LASK08: „Ich glaube niemand verlangt, dass man bei dem extremen Spielplan die Nordiren über 90 Minuten dominieren soll. Aber vor dem Match die Aufstellung mit Gregoritsch im Sturm und Baumgartlinger/Ilsanker im Zentrum. Und einem Alaba mit Narrenfreiheit. Man weiß vorher schon, dass gewisse Sachen in 9 von 10 Fällen nicht gut ausgesehen haben und man stellt dennoch wieder so auf.“

Patrax Slater: „Einen statischen aber bemühten Gregoritsch bitte nie wieder als Solospitze gegen tiefstehende Gegner aufstellen. Baumgartlinger und Ilsanker gegen einen Außenseiter zu bringen war nicht zum ersten Mal übertrieben. Die Entlastung der Mannschaft war spürbar als Schaub eingewechselt wurde. Kein einziger Spieler in der Startformation der bei seinem Verein am Flügel spielt. Kaum ein einziger Spieler der sich ins Eins-gegen-Eins getraut hat. Nordirland hat das gestern sicher nicht schlecht gemacht und gezeigt was alles möglich ist, wenn man eine gescheite Taktik vorgibt bzw. wenn diese nicht vorhanden ist, wieviel Leidenschaft helfen kann.“

OoK_PS: „Seinen Punkteschnitt weiter verbessert, alles super. Zum Glück war das ein Geisterspiel; jeder der eine sündteure Karte gekauft hätte, würde sich ärgern. Wären aber eh nicht viele gewesen, Zuschauer wurden ja erfolgreich vertrieben.“

halbe südfront: „Wenn man schlecht spielt, dann heißt das noch lange nicht, dass der Gegner besser war. Österreich war die um Längen bessere Mannschaft, ganz offensichtlich. Die Nordiren haben das sogar von der ersten Minute an selbst so gesehen und sich deswegen eingeigelt wie ein Topf-6-Team, die hatten nie ein Interesse an einem Fußballspiel. Unser Team hat mit einem unansehnlichen und recht schwachen Auftritt die drei Punkte geholt. Warum? Weil sie besser waren. Und deswegen war der Sieg auch zweifelsohne verdient, so einfach ist das.“

Mr_Rotten: „Heute gewinnen wir diese Spiele, früher hätte es das nicht gegeben. Mir ist es lieber, wenn wir nicht immer top spielen aber dafür die Ergebnisse einfahren. Auch das war früher oftmals genau umgekehrt.“

Leaving Las Vegas: „Hab das Tor nochmal gesehen vom Schaub, das war ganz stark gemacht. Nicht nur wegen der Technik, auch wie er sich durchsetzt trotz Bedrängnis und Leiberziehen. So ein Bär ist der Schaub nun wirklich nicht aber da hatte er wirklich ganz starke Präsenz. Oder Neudeutsch: Körperlichkeit in der Box gezeigt.“

andy69aut: „Teams wie Nordirland und Rumänien haben das schon lang überzuckert: Zwei Spieler in der Mitte reichen um unsere Doppelsechs zu stoppen: was dann kommt ist ein verzweifelter langer Ball nach vorne. Das eigentlich gute offensive Mittelfeld kommt gar nicht richtig ins Spielen…“

fußball123oö123: „Auswärts passt die Herangehensweise von Foda allgemein etwas besser. Zuhause ist diese extrem abwartende Hintenrumgespiele Gift. Da ist es dann wurscht, ob bei Nordirland die A-oder C-Elf spielt, die parken den Bus und wir beißen uns die Zähne aus. Das ist wiederum keine neue Entwicklung.“

issoisso: „Gegen die mauernden Teams hatten wir eh auch unter Koller schon Probleme. Und bis auf ein paar Spitzenteams geht’s da eh allen so. Problem ist, dass wir uns in letzter Zeit da regelmäßig Rückstände einfangen.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 2:1-Heimsieg von Österreich gegen Nordirland.

