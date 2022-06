Fans: „Die Dänen haben unsere Grenzen aufgezeigt“

Die österreichische Nationalmannschaft war gestern im Spiel gegen starke Dänen chancenlos und verlor verdient mit 0:2. Was sagen die Fans zum Spiel der ÖFB-Auswahl?...

Die österreichische Nationalmannschaft war gestern im Spiel gegen starke Dänen chancenlos und verlor verdient mit 0:2. Was sagen die Fans zum Spiel der ÖFB-Auswahl? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

OoK_PS: „Diese Spiel muss man nicht unnötig schönreden, denn das war es nicht. Die Akkus waren schon sichtlich leer und auf manchen Positionen fehlt einfach die qualitative Tiefe. Obwohl das Programm mit vier Spielen zu diesem Zeitpunkt schon sehr grenzwertig ist, wird Rangnick froh darum gewesen sein und sehr viele Erkenntnisse mitgenommen haben. Dänemark spielt momentan aber auch wie eine geölte Maschine und sicher auf dem absoluten Zenit dessen, was mit diesen Spielern möglich ist. Denn, dabei bleibe ich, Weltklassekicker sind da keine dabei. Was insofern positiv ist, weil es keinen Grund gibt, weshalb nicht auch Österreich auf dieses Niveau kommen sollte. Die ersten Schritte dorthin haben wir bereits gemacht nach Jahren der konzeptlosen Dürre.“

lovehateheRo: „So jetzt haben wir auch gesehen wie man es nicht macht. Daraus lernen, die richtigen Konsequenzen ziehen und es in Zukunft besser machen.“

Christian2016: „Was für ein Frustkick. Schon auch vom Ergebnis her, aber viel mehr noch wegen der Leistung. Hätte mir schon gedacht, dass wir schon viel näher an der Dänen-Klasse dran wären, aber bis auf ein paar gelegentliche Szenen des Aufbäumens gegen Ende waren wir gefühlt völlig chancenlos. Da kommt auf Ralf noch einiges an Arbeit zu für den Abschluss im Herbst. Einziger Lichtblick für mich Kevin Danso. Der muss nach diesen Auftritten im Team jetzt einfach zum Stamm gehören.“

*KichertBeimKacken*: „Auch wenn es Top-Nationen waren, es waren Testspiele für Rangnick. Er hat wie angesagt in jedem Spiel durchrotiert und jeder ist zu seinen Einsätzen gekommen. Jetzt gilt es im nächsten Lehrgang die Unpassenden auszusortieren und Neue einzuberufen. Rangnick macht das schon. Keiner hat erwartet, dass wir diese Gruppe über dem vierten Platz abschließen werden; werden wir wahrscheinlich nicht – aber ein guter Trainer kann daraus sehr, sehr wichtige Lehren ziehen und vielleicht sogar eine Überraschung liefern.“

Vöslauer: „Desillusionierender und saftloser Auftritt in denen unsere Grenzen sehr stark aufgezeigt wurden. Zum Glück ist es ergebnistechnisch kein Debakel geworden. Fußballerisch war’s schon ein kleines… gegen einen verdammt starken Gegner.

maxglan: „Gegen so eine starke Mannschaft gewinnst du ohne deine drei besten Spieler (Alaba, Laimer, Arnie) ganz einfach nichts. Lazaro, Trimmel, Wimmer und Kalajdzic sind da leider (noch) nicht gut genug. Pentz sollte jetzt als Nr. 1 feststehen – seine sichere und positive Ausstrahlung, gepaart mit seinen tollen fußballerischen Fähigkeiten machen im Vergleich zu Lindner einen riesen Unterschied. Die Nichtberücksichtigung von Baumgartner macht mich angesichts der Einsätze von Onisiwo ein wenig ratlos, Foda wäre dafür gelyncht worden.“

issoisso: „Bisserl seltsam das zu schreiben, aber hinter Nautl strahlt da vorne Gregerl noch am meisten Gefahr aus. Kalajdzic und Onisiwo konstant jenseitig. Die Außenverteidiger leider eine mega Baustelle, wenn Lainer und Wöber nicht spielen können. Leider auch ohne große Perspektive (Mwene?). Danso und dann offensichtlich Laimer fand ich noch am besten bei uns. Halbzeit 2 auch generell bisserl besser als Halbzeit 1 also insofern zumindest ganz gutes Ingame-Coaching

Anonymer Thomas: „Ich fühl mich wie im falschen Film. Wir haben im Mittelfeld gefühlt jeden Zweikampf und vor allem jedes Kopfballduell verloren. Es gab bis auf die Schlussphase nie einen Zugriff auf das Spiel.“

derHirschi: „Sehr ernüchternd. Aber gut, es war klar, dass auch solche Spiele mal kommen werden. Sasa ist ein riesiges Fragezeichen. Der ist in einer Unform sondergleichen. Unsere Außenverteidiger leider auch eine große Baustelle. Lainer wird hoffentlich wieder zu seiner Form finden. Und auf der anderen Seite muss man alle Hoffnung auf Wöber setzen.“

swisspower: „Im Fußball gibt es keine Wunder. Rangnick ist ein guter Trainer, aber es braucht Zeit. Wer denkt, alles Schlechte lag bislang an Foda und Rangnick muss jetzt nur ein paar Knöpfe drücken und dann ist Österreich im Europameister-Modus, soll bitte endlich aufwachen. Ich empfehle euch, erstmal durchzuatmen und dann gegen Kroatien alles reinzuwerfen um Topf 1 bei der EM-Quali-Auslosung abzusichern. Dann sollte es doch mit der Quali für die EM klappen, was schon ein Erfolg wäre. Mit eurem intensiven Spiel nun unter Rangnick kann man einfach nicht vier Spiele hintereinander performen, in der Quali hat man dann mehr Luft zum Durchatmen, und dann zählt es wirklich.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 0:2-Niederlage gegen Dänemark.

