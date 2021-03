Fans: „Die Dänen sind eine richtig harte Nuss mit viel Selbstvertrauen“

Heute Abend empfängt die ÖFB-Nationalelf die starken Dänen. Es könnte bereits ein Schlüsselspiel um den ersten Gruppenplatz in der WM-Qualifikation sein. Wir haben die...

issoisso: „Das Fehlen von Grillitsch und Hinteregger ist zach. Die Dänen haben auch allgemein einen starken Kader aktuell. Wird also nicht leicht.“

scorponok: „Statt Ulmer würd ich Friedl aufstellen, sollte defensiv stabiler sein als mit Ulmer, und bei Ballbesitz kann man auf Dreierabwehr umstellen und Alaba rückt nach links. Auf Lazaro hoffe ich schon sehr, da man trotz Schaub sonst keine wirklich Alternative auf rechts hat, Sabitzer brauchen wir zentral. Kara muss natürlich unbedingt als offensive Alternative auf die Bank, Gregoritsch war gegen die Färöer gar nix.“

Zwara: „Mir fehlen etwas die Alternativen, falls wir im 4-2-3-1 agieren sollten. Schaub hat sich meiner Meinung nach gegen die Färöer-Inseln, sowie gegen die Schotten nicht aufgedrängt. Eventuell wird es auch wieder ein 3-5-2.“

Phil96: „Dass Grillitsch sich mit so einem depperten Foul die Sperre abgeholt hat, war auch komplett unnötig. Jetzt droht wieder die Gefahr, dass Ilsanker zu einem Einsatz kommt.“

Flana: „Die Ilsanker-Phobie ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar … Klar gibt’s in Partien, in denen man das Spiel machen muss, bessere Impulsgeber. Aber die Partie gegen die Dänen wird ganz anders gelagert sein. Und einem Eriksen auf den Zehen stehen und ihn spüren lassen, dass er im Zentrum nicht schalten und walten kann wie er will, ist eine schöne Aufgabe für ihn.“

Much1: „Als Wechselspieler für den Sturm bitte unbedingt Kara auf die Bank setzen. Wie Gregoritsch als frisch eingewechselter Spieler lauwarm die Verteidiger angelaufen ist, geht einfach gar nicht. Er ist ja generell nicht dafür bekannt, dass er den größten „Biss“ zeigt am Platz, aber wenn dann auch fußballerisch nix zusammenläuft sehe ich keinen Grund mehr, warum man ihn Kara vorziehen sollte.“

Teamchef Nr. 8.000.994: „Dänemark ist stark, aber Moldawien auch kein Gradmesser. Unsere Buam steigern sich oft mit dem Gegner, ein Punkt ist auf alle Fälle drin.“

halbe südfront: „Das wird ein richtig schweres Spiel. Dänemark kommt mit breiter Brust und ausgerastet daher. Die erste Elf konnte sich systematisch auf die 2 Auswärtsspiele vorbereiten, während der zweite Anzug gegen einen inferioren Gegner Selbstvertrauen tanken durfte. 6 Punkte und 10:0 Tore, das schwere Auswärtsspiel in Israel gewonnen und damit den ersten Stolperstein hinter sich gelassen. Das wird eine harte Nuss zu knacken. Aber natürlich ist das auch nicht Deutschland oder Spanien und selbst diese großen Nationalteams haben zuletzt gezeigt, dass sie verwundbar sind. Unser Team darf natürlich nicht auf Juhu drauflos spielen, muss sehr konzentriert in der Defensive agieren. Wenn die Mannschaft es schafft die Dänen gut von unserem Strafraum fernzuhalten und nicht zu viele Standardsituationen zulässt, dann ist das schon ein Schlüssel zum Erfolg. In der Offensive haben wir aktuell auch Spieler in Form und mit Selbstvertrauen, da ist einiges möglich.“

Steve McManaman: „Ich hab übrigens gegen die Dänen ein bei weitem besseres Gefühl als gegen die Faröer. Nach dem Sieg der Dänen sind sie jetzt ein bisschen in der Favoritenrolle. Niemand erwartet sich (im Unterschied zu den Faröern), dass wir drüberfahren und damit könnte hier das Foda-Konzept durchaus aufgehen.“

Kaiser Soße: „Würde mir gegen Dänemark Friedl statt Ulmer als Linksverteidiger wünschen. Marco Friedl spielt bei Werder jetzt schon sehr lange Zeit konstant gut und zählt dort fast immer zu den Besten. Bei Ulmer hab ich jedoch die Befürchtung, dass die Qualität der Dänen seine eigene übersteigt. So wie er es schon oft bewiesen hat, dass er ab einem gewissen Level nicht mehr mitkommt und haarsträubende Fehler macht. Grundsätzlich bin ich für Alaba als Linksverteidiger, aber nicht in diesem Spiel, wenn Laimer und Grillitsch ausfallen, außerdem war Alabas Leistung am Sonntag gut.“

little beckham: „WENN Alaba als linker Verteidiger aufgestellt wird, wärs dann halt schon auch super, wenn er auch dort spielen würde, und nicht wiederholt ins Zentrum rückt – weil er damit doppelt Schaden anrichtet. Einerseits engt er dort das Spiel für unsere defensiven Mittelfeldspieler ein, und gleichzeitig gibt er die Seite komplett auf.“

