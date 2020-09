Fans: „Die Euphorie schon wieder im Keim ersticken lassen“

Nach dem starken 2:1-Auswärtssieg gegen Norwegen musste das österreichische Nationalteam eine unerwartete Heimniederlage gegen Rumänien einstecken. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur...

Nach dem starken 2:1-Auswärtssieg gegen Norwegen musste das österreichische Nationalteam eine unerwartete Heimniederlage gegen Rumänien einstecken. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung der Nationalmannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

semmerl: „Schade, spielerisch klar besser aber leider die Rumänen mit drei Toren aus vier Chancen. Davon haben wir ihnen zwei Tore quasi geschenkt.“

maxglan: „Auf ein gutes Spiel (oder eine gute Phase) folgt ein schlechtes. Das war unter Brückner so, das war unter DiCo so, das war im größeren Rahmen unter Koller so und das wird auch unter dem nächsten Teamtrainer so sein. Wir sind einfach nicht so gut, um regelmäßig gegen schwächere Gegner gewinnen zu können. Wenn dann auch noch ein bissl Pech wie gestern dazukommt, verlierst.“

LASK08: „Es ist halt mittlerweile so, dass wir mit Ausnahme des Torwarts praktisch eine Legionärstruppe im Team stellen könnten. Viele davon sind in ihren Teams keine Mitläufer, sondern tragende Säulen. Von daher sehe ich es auch so, dass die Leistungen einfach summa summarum zu dürftig sind. Und das wird wieder dazu beitragen, dass die Mannschaft auch nach Corona die Stadien leer spielt. Diesen Kick schaut sich bei Mondpreisen ja keiner freiwillig an.“

quaiz: „Ich habe heute ehrlich gesagt kein schlechtes Spiel unserer Mannschaft gesehen. Das 1:0 der Rumänen war schön herausgespielt, die anderen beiden waren zum einen schlecht verteidigt und eigentlich nicht regulär, zum anderen durch einen individuellen Fehler herbeigeführt. Das große Manko ist und bleibt seit mittlerweile Jahrzehnten der Sturm. Janko konnte da ein bisschen was bewirken aber eigentlich haben wir seit Polster keinen Weltklasse-Stürmer mehr.“

michi87: „Wir hatten einfach keinen Plan und daher aus purem Leichtsinn verloren. Unser Spiel war zerfahren. Rumänien hat einzelne Schwächen gekonnt ausgenutzt. Taktisch waren sie besser.“

andy69aut: „Erinnert ein wenig an WAC gegen Basheksir – sobald ein Team kommt, das eine Strategie gegen unser Pressing entwickelt gibts keinen Plan B. So blöd es klingt, aber gegen bessere Teams die ihr Spiel aufziehen tun wir uns im Moment leichter.“

lonelycowboy: „Wie ich nach dem Norwegen-Spiel schon geschrieben habe: Man schafft es nicht, die Feldüberlegenheit in Tore zu verwandeln. Von Ballbesitz allein kann man sich nix kaufen. Rumänien hingegen mit fast perfekter Chancenauswertung, das ist auch eine Stärke.“

OoK_PS: „Wie kann man bei dieser Gruppe davon reden, dass jeder jeden schlagen kann? Da gehört drübergefahren, basta.“

michi87: „Rumänien hat einen vergleichsweise schwachen Kader. Rein von der nominellen Stärke müsste Österreich die an die Wand spielen. Allein schon diesen Vorwurf muss man der sportlichen Führung machen. Aber darüber hinaus sieht man einfach, dass es wieder kein Konzept gab. Das Norwegen-Spiel war leider eine Ausnahme.“

moerli: „Man muss aber sagen, dass die Rumänen alles gegeben haben und bei uns einige Schwachstellen waren, besonders das zentrale Mittelfeld hat ausgelassen.“

PAT87: „Immer wieder, wenn man glaubt, Österreich ist auf einem guten Weg, folgen solche Spiele. Österreich bekommt momentan viel zu leicht Gegentore. Rumänien macht aus vier Chancen drei Tore. Norwegen hat für das eine Tor auch kaum Chancen gebraucht. Setzt sich auch fort bis zur U21, die fünf Tore gegen die Albaner kassiert haben.“

Grissemann: „Man kennt es ja: Euphorie im Keim ersticken, das ist unser ÖFB!“

Da Oide Bimbo: „Wir waren am Freitag nicht so viel besser und gestern nicht so viel schlechter, aber wir können es derzeit nicht wie in der Euro-Quali erzwingen. Es fehlt vor dem Tor eine schillernde Figur. Gut möglich, dass Arni von den jungen Schnellen profitieren wird können. Danach sieht es aber finster aus. Wo sind Österreichs Stürmer hin?“

IceChris: „Willkommen zurück zu Constantini-Zeiten. Selbst diese absolute Kindergartengruppe werden wir nicht gewinnen, und selbst wenn haben wir die guten Chancen auf einen Fixplatz fürs WM-Playoff mit dem heutigen Tag verschenkt.“

Wynton: „Ich versteh die Enttäuschung natürlich, man darf natürlich den Anspruch haben, dass Rumänien geschlagen wird, bei der Kaderstärke Österreichs darf man das erwarten, keine Frage. Kritik ist berechtigt, wenn es dann eine Niederlage setzt. Die Niederlage war trotzdem unglücklich und vom Spiel her jetzt auch nicht so desaströs, dass man gar alles hinterfragen muss.“

