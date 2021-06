Fans: „Ein Unentschieden gegen England wäre hochverdient gewesen“

Das österreichische Nationalteam verlor gestern Abend das Freundschaftsspiel gegen die englische Auswahl knapp mit 0:1 und zeigte dabei eine ordentliche Leistung. Aufgrund einer starken...

Das österreichische Nationalteam verlor gestern Abend das Freundschaftsspiel gegen die englische Auswahl knapp mit 0:1 und zeigte dabei eine ordentliche Leistung. Aufgrund einer starken Schlussphase wäre ein Unentschieden am Ende gar nicht unverdient gewesen. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Auftritt der Foda-Elf sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

halbe südfront: „Schade. Guter Test, ein X wäre hochverdient gewesen. Wir hatten letztlich sogar die deutlich besseren Chancen.“

Zwara: „Das Spiel war nicht so schlecht. Ein Lattenschuss und zwei hundertprozentige Chancen. Dazu noch ein vorenthaltener Elfmeter in der ersten Hälfte. Beim Spiel gegen die Slowakei sind allerdings wir es, die das Spiel machen müssen, das sollte es dann im Idealfall besser aussehen. Arnautovic (zumindest als Wechselspieler) und Lazaro sind uns schon abgegangen, das hat man gemerkt. Das gute Bachmann-Debüt sollte nicht untergehen, von seinen hohen Pässen auf die Außenverteidiger bin ich allerdings kein Fan, die sind mir auch schon bei Watford aufgefallen.“

oestl: „Grillitsch sehr gut nach seiner Einwechslung, nach der zweiten Hälfte wäre ein Unentschieden gerecht gewesen.“

Traunseelaskler: „Immerhin besser als erwartet…“

Patrax Slater: „Tja, ohne Flügelspieler war es einfach schwer heute, aber das wichtigste ist die Steigerung gegenüber dem Spiel gegen Dänemark.“

miffy23: „Man darf das nicht überbewerten. Englands B-Elf war hier im Schongang, sobald die Druck gemacht haben, kam der Ball nicht mehr zur Mittellinie, und wir wurden erst gefährlich nachdem sie komplett abgeschalten hatten.“

andy69aut: „Also eins fällt mir schon seit Monaten auf: Im Eins-gegen-Eins gehen die Österreicher null Risiko ein: nichts gegen die Laufrichtung, keine Körperdrehung, kein Tempowechsel, keiner versucht, zwischen zwei Spieler durchzukommen. Es gibt immer den Alibi-Pass, oder zur Not drehen die Spieler ab. Glaube nicht, dass das die Spieler per se nicht können, in den Vereinen klappt das offensive Körperspiel teilweise aus dem Effeff. Es wirkt wie eine Kollektivneurose. Das gute Stellungsspiel und das brave Passspiel alleine werden auf dem Level niemals reichen, um in die nächste Runde zu kommen.“

Zidane85: „Auf jeden Fall möchte ich Alaba als Links- oder Innenverteidiger sehen und wenn er das nicht macht, braucht ihn kein Schwein im Nationalteam. Er ist kein Freigeist und schon gar nicht besonders kreativ. Stellt den man endlich dort auf wo er hingehört oder lasst es.“

SdPCui: „Grillitsch gehört für mich in die Startformation. Pässe wie an der Schnur gezogen, immer anspielbar, keine Alibipässe.“

loewinger: „Bachmann war gut. Mein Handschuh für die EM. Im Grunde musst nur Arnautovic statt Friedl bringen, Alaba auf links hinten ziehen und vorne bisserl rotieren. Zum Beispiel ist Grillitsch natürlich auch eine Option. Was mir nicht taugt: England versucht ab Minute 70 sich rein auf die Defensive zu konzentrieren, und uns gelingt bis Minute 85 genau gar nichts. Null. Rien. Bisserl peinliche 15 Minuten, oder hab nur ich das so gesehen?“

halbe südfront: „In Österreich wird Staatstrauer ausgerufen, weil man in England unverdient verliert. Derweil holt Holland daheim ein Glücks Xerl gegen Schottland, was für Österreich auswärts unglücklich und angeblich viel zu wenig war und Deutschland lässt sich daheim in Führung liegend von Dänemark auskontern. Die Erwartungshaltung ist der Feind des österreichischen Fußballs. Selbst wenn wir mal einen Titel holen sollten würde gezetert werden, weil ein paar Spieler nur defensiv agieren und das Spiel deswegen nicht schön anzuschauen ist.“

valderama: „Bei mir beginnt jetzt schon schön langsam die Vorfreude aufzukommen. Hab mir unter anderem den ORF-Fahrplan während der EM angesehen und freue mich allein da schon auf viele schrullige Momente. Es wäre herrlich, endlich einmal bewusst ein K.o.-Spiel von Österreich bei einem Großereignis erleben zu dürfen. Also macht mir die Freude und kommt bitte zumindest ins Achtelfinale.“

