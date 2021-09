Fans: „Foda hätte Platz für Demir finden müssen“

Die österreichische Nationalmannschaft fuhr gestern Abend drei Punkte gegen Moldawien ein, tat sich aber über weite Strecken der Partie schwer gegen den tiefstehenden Gegner....

Die österreichische Nationalmannschaft fuhr gestern Abend drei Punkte gegen Moldawien ein, tat sich aber über weite Strecken der Partie schwer gegen den tiefstehenden Gegner. Was sagen die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

halbe südfront: „Pflichtsieg. Leider um keinen Millimeter mehr. Die 1. Halbzeit war ja noch durchaus in Ordnung, da hat man viel Druck gemacht und einige Sitzer ausgelassen, am Ende auch die Führung erzielt. Die 2. Halbzeit war dann sehr mau, kein Tempo, kein Wille, keine Spielfreude. Das war sogar gefährlich, das kann man nach dem 2:0 eventuell bringen, ein 1:0 ist dafür zu wenig. Am Ende waren die drei Punkte dann trotzdem nie in ernsthafter Gefahr, also kann man das Spiel getrost abhaken und vergessen. Diskussionen um die Aufstellung und Wechsel sind unnötig. Gegen diesen Gegner muss es völlig egal sein welche elf Spieler aus dem Kader, inklusive der Abrufliste, da am Platz stehen. Solange die halbwegs positionsgetreu eingesetzt werden muss das Spiel locker gewonnen werden.“

michi87: „Würde die Partie nicht überbewerten, sie reiht sich ganz gut ein in die nicht gerade von Konstanz geprägte Ära Foda. Ich find es bemerkenswert, dass ich Demir bislang vor allem in Barca-Testspielen beobachten konnte, während er weder bei Rapid noch im Nationalteam viele Minuten bekommt. Ich hätte ihn schon gern gesehen und bei dem Gegner wäre man kein Risiko eingegangen.“

Zidane85: „Die 2. Halbzeit war gar nichts. Da lassen eigentlich gute Spieler, die aus guten Ligen kommen absolute Basics vermissen und dazu kommt das Signal von der Bank mit „passt schon“. Gerade an einer Mannschaft wie Moldawien kannst dich aufbauen, weil diese wirklich schwach waren und nicht einmal wirklich gut verteidigen. Aber wenn man jeden Angriff schlampig zu Ende spielt, jede Flanke irgendwohin fliegt und ein Arnautovic glaubt er kann mit angezogener Handbremse locker spielen, dann bin ich persönlich angefressen – auch auf den Trainer, weil da muss das Signal kommen, dass so eine Scheiße nicht geht.“

barra brava: „Ich denke nicht, das man Moldawien braucht um sich aufzubauen, ich denke, jeder war angefressen, dass man überhaupt da hin musste (in Anbetracht der momentanen Belastung die jeder hat). Eventuell hab ich auch mehr direkt mit Profis – nicht auf Team Niveau aber immerhin Profis – zu tun um das ganze „anders“ zu sehen wie der Fan. Du warst als Fan sicher auch gegen Italien mehr bereit wie gestern, so gehts halt denen auch.“

fcw_1913: „Foda jammert, dass praktisch alle Offensivspieler angeschlagen sind, dann kann man schon mal fragen, warum man da jetzt Demir nicht bringt.“

maxglan: „War natürlich unerträglich heute zum Anschauen, aber ich bin trotzdem überzeugt, dass wir uns in den nächsten Spielen mit dem Gegner steigern werden. Am Ende sind es drei Punkte, mehr kann man eh nicht holen. Israel wird eine hitzige Partie, das Team ist nicht besonders gut, die Stürmer haben es aber drauf und besonders Zahavi hat heute schon die Schussstiefel angezogen gehabt. In der Offensive werden wir wohl mehr Platz bekommen. Das wird ein Sieg, wenn wir hinten stabil bleiben.“

miffy23: „I wü einfach nimmer. Jetzt kommen wieder die Ausreden und in drei Tagen soll dann magisch der Schalter umgelegt und plötzlich eine EM-Leistung abgerufen werden. Am besten mit Ilse, Jantscher und ohne Demir. Uns fehlt das halbe offensive Mittelfeld derzeit, aber Foda HAT KEINE POSITION FÜR DIE NR 11 VON BARCELONA. Das muss man sich einmal geben.“

lonelycowboy: „Demir hätte heute gegen diesen tief stehenden Gegner und bei der Spielanlage auch nicht besonders gut ausgeschaut, in den nächsten Partien bekommt er sicher die Chance, das Spiel im Alleingang zu entscheiden. Durch den dichten Spielplan und die Ausfälle wird er zum Einsatz kommen.“

flanders: „Wenn man jetzt gegen Israel nachlegt, interessiert das Spiel niemanden mehr. Hab mir vor dem Spiel gedacht, dass das eine zache Partie werden wird, weil die wichtigeren Spiele jetzt anstehen. Da gibt man keine 100%. Gut, so dürftig hätte ich es auch nicht erwartet, aber zumindest nicht blamiert. Dänemark ist weg, Platz 1 vergeben. Die sind einfach die stärksten. Jetzt müssen mindestens vier Punkte her aus den nächsten beiden Spielen. Dann schaut es mit Platz 2 ganz gut aus.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 2:0-Auswärtssieg gegen Österreich.

