Fans: „Foda holt nicht das Maximum aus der Mannschaft heraus“

Das österreichische Nationalteam holte gestern den ersten Sieg in der WM-Qualifikation und setzte sich gegen die Färöer mit 3:1 durch. Wir wollen uns ansehen ob die Fans mit der Leistung ihrer Mannschaft zufrieden sind. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Ernesto: „Pflichtprogramm erledigt – Alaba heute bester Mann. Grillitsch, Baumgartner und Kalajdzic auch sehr gut.“

Morpheno: „Wenn´s spielerisch so weitergeht, muss sich der ÖFB eh bald was überlegen, sonst sind die Tribünen in der Post-Corona-Zeit ähnlich gut gefüllt wie jetzt.“

schooontn: „In den ersten 20 Minuten hat man zu viel zugelassen, keine Ahnung warum man hier merklich hinten so geschwitzt hat. Ab dann war es eigentlich ein sehr souveräner Auftritt, bei dem die Gäste gar nicht mehr ins Spiel gekommen sind und wir bis zu den Wechseln fünf bis sechs Tore machen hätten müssen. Nach dem Alaba und Kalajdzic draußen waren (meiner Meinung nach neben Grillitsch unsere Wichtigsten gestern) ist das ganze spielerisch merklich abgeflacht, die Luft war da aber auch komplett heraußen. Man sollte sich die Blamage-Posts aber sparen, im Endeffekt haben wir ein irreguläres Tor erhalten, den Gegner aber über 70 Minuten im Grunde problemlos kontrolliert und hätten Minimum fünf Tore machen müssen (vermutlich noch mehr, wenn wir nicht gewechselt hätten). Wenn wir uns in der Quali weiter so blamieren kann ich damit gut leben.“

Unsere Overlyzer-Grafik zeigt die Überlegenheit der Österreicher ab der 30. Minute. Allerdings wurde es in der zweiten Halbzeit verabsäumt weitere Treffer zu erzielen.

michi87: „Ich muss aber fairerweise auch sagen, dass wir selbst in der souveränen Quali für die EM 2016 solche Partien hatten. Wichtig ist, dass wir diese Dreckspartien gewinnen. Gegen die Dänen sieht es dann eh anders aus, da bin ich mir sicher, da wird es besser funktionieren. Aber Ausreden darf es dann keine geben, wenn man gegen die verliert.“

Silva: „Dass ohne Baumgartner und Kalajdzic so rein gar nix mehr gegangen ist und man nicht wirklich das Gefühl hatte, dass die Mannschaft etwas fürs Torverhältnis machen will, ist schon enttäuschend. Die Färinger sind zwar besser als man vielleicht so meinen würde, aber da wäre trotzdem viel mehr möglich gewesen. Sie brauchen sich halt einfach nicht wundern, wenn ihnen angesichts dieses überwiegend biederen Spiels keine Lobeshymnen entgegenkommen. Dazu würde es halt entweder die Festspiele gegen die „Underdogs“ brauchen oder halt die Überraschungssiege gegen „Goliaths“. Beides passiert halt nicht wirklich.“

lonelycowboy: „Letzte 30 Minuten der übliche Verwaltungskick. In der zweiten Halbzeit hat man klar verabsäumt noch ein bis zwei Tore zu schießen. Ist ja nicht so als ob uns das nicht am Schädl fallen könnte.“

fcb: „Einfach unfassbar, dass wir die außen nicht breit machen und den Ball nicht schnell breit spielen, Alaba dauert reinzieht und Ulmer angefuckt wird, wenn er vorne anpressen will.“

Michael_sksg: „Foda ist der einzige Trainer den ich kenne, der es schafft, durch falsche Wechsel eine funktionierende Mannschaft zu zerstören. Nach dem ersten Wechsel ging gar nix mehr.“

Da Oide Bimbo: „Gegen Schottland mit 2:2 angeschüttet, das kann passieren, ein 3:1 gegen Färöer daheim ist aber eine Blamage sondergleichen. Gegen Dänemark machen wir so keine Meter. Wenn das schiefgeht, muss man den Teamchef ernsthaft hinterfragen. Foda holt aus den durchwegs sehr guten Spielern nicht das Maximum an Motivation und Spielwitz, sein Spielsystem ist bieder und grauslich anzusehen. Für Zuseher ist das verschwendete Lebenszeit.“

Phil96: „Den Start hat man komplett verschlafen, vom Ausgleich bis zur Halbzeitpause wars eine sehr ordentliche Leistung, die zweite Hälfte war wieder kompletter Schlafwagenfußball, aber man muss jetzt auch nicht mit 110% andrücken, wenn 3 Tage später die deutlich wichtigere Partie ansteht.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen zum 3:1-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft gegen die Färöer.

