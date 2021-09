Fans: „Hoffentlich das letzte Spiel unter Foda“

Die österreichische Nationalmannschaft trifft nach der bitteren 2:5-Niederlage auf Schottland. Was erwarten sich die Fans von der ÖFB-Auswahl, die zuletzt nicht an die Leistungen...

Die österreichische Nationalmannschaft trifft nach der bitteren 2:5-Niederlage auf Schottland. Was erwarten sich die Fans von der ÖFB-Auswahl, die zuletzt nicht an die Leistungen der Europameisterschaft 2021 anschließen konnte? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

PAT87: „Hatte eigentlich vor zum Spiel zu gehen. Die Lust ist mir aber vergangen nach dieser Leistung von Trainer und Mannschaft.“

Traunseelaskler: „Eigentlich mache ich sowas auf keinen Fall, aber in diesem Spiel hoffe ich tatsächlich, dass wir nicht gewinnen. Ansonsten würde man sich wahrscheinlich wieder zum Weiterwurschteln entscheiden, weil ja eh alles ok ist. Grundsätzlich müsste Foda schon nach dem heutigen Spiel Geschichte sein, aber ich fürchte, das wird es leider nicht spielen.“

fcw_1913: „Verlieren gegen Schottland und ins mögliche Playoff mit neuem Trainer. Das wäre wohl der best case in meinen Augen.“

Nordsteyrer: „Gegen Schottland ein hart erkämpftes Unentschieden und so Platz 4 in der Tabelle absichern. Wäre doch gelacht, wenn wir diese Quali nicht vor den Färöern und Moldawien abschließen.“

McKenzie1983: „Interessenhalber mal geschaut was so ein Ticket kostet… ich mein 28€ im Fansektor und 48(!!) € Längsseite…. und dann wundern, dass keine Leute kommen.“

fußball123oö123: „Leider wirklich das erste Mal, dass man auf ein schlechtes Ergebnis „hoffen“ muss. Muss ja keine Niederlage sein, aber ein müdes 0:0 ist gegen die Schotten eh nicht so unrealistisch. Von den rund 10.000 im Stadion erwarte ich mir aber auch eine gewisse Atmosphäre. Unterstützung für die Mannschaft ja, aber bitte auch kreative Transparente und in Intervallen ein entsprechendes Köpferollen fordern wäre so mein Ansatz.“

jimmy1138: „Wenn der Teamchef nach dem Israel-Spiel nicht ausgetauscht wird, dann wohl bis zum bitteren Ende nicht. Wobei ein Teamchefrauswurf eventuell allein schon durch den Präsidentenwechsel zustande kommen könnte.“

hardXtimes: „Bin mir sicher, dass es das letzte Spiel von Franco Foda sein wird…“

Anonymer Thomas: „Ich war nach den Ukraine- und Italien-Matches wirklich optimistisch, dass diese Form anhält. Deshalb war ich naiv genug mir teure Karten zu kaufen um das Spiel „genießen“ zu können. Jetzt werde ich höchstens noch das Schweizerhaus davor genießen können.“

