Fans nach 1:0-Sieg gegen Nordirland: „Souveränität schaut anders aus“

Das österreichische Nationalteam gewann am Sonntagabend das Auswärtsspiel gegen Nordirland mit 1:0. Nach einer starken ersten Halbzeit zeigte die Mannschaft von Trainer Franco Foda in den zweiten 45 Minuten eine schwächere Leistung und hatte schlussendlich noch Glück, dass der Sieg in den letzten Minuten nicht hergeschenkt wurde. Wir wollen uns ansehen was die Fans des österreichischen Nationalteams zu der Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

schimli: „Traurig, dass man am Ende noch froh sein muss gegen diese Gurkentruppe nicht noch den Ausgleich kassiert zu haben, anstatt die mit drei bis vier Toren zu zerlegen. Die Halbzeit kam ungelegen, da konnte Foda die Spieler leider daran erinnern, dass sie nicht mit so viel Risiko nach vorne spielen dürfen.“

Anonymer Thomas: „Die letzten 30 Minuten waren zum Fürchten.“

fußball123oö123: „Wir können richtig gut AKTIV Fußball spielen oder eben aktiv nach vorne verteidigen – Stichwort Pressing. Aber dieses inaktive Abwarten nach eigener Führung ist nicht nur schwer für die Gesundheit von uns Fans, sondern wird auch unseren Spielern absolut nicht gerecht!“

Lonelycowboy: „Wenn die Partie noch fünf Minuten länger gegangen wäre, dann hätten wir nicht gewonnen.“

Mark Aber: „Man steht eine Klasse über diesen Gegner. Ohne Halbzeitpause spielen wir die 3:0 aus dem Stadion. Franco Foda ist nicht der ideale Trainer. Es ist halt schon nicht leiwand, dass ein Trainer die Mannschaft in der Pause verunsichert. Statt dass er einfach sagt, leiwand Burschen weiter so, glaubt er ein 1:0 gegen extrem biedere Nordiren verwalten zu müssen. Ich werde mit ihm nicht warm. Sorry. Die Mannschaft aber ist top. Und war ursprünglich auch gut von ihm eingestellt.“

OoK_PS: „Foda halt. Der LASK zum Beispiel würde so einen Gegner zerlegen.“

Leaving Las Vegas: „Das ist nicht nur alleine ein Foda Phänomen aber interessant ist es doch zu sehen wie es Trainer immer wieder schaffen mit einem guten Kader das Spiel so zu zerstören. Wie ein Rennpferd auf dem Otto Wanz sitzt.“

lonelycowboy: „Immerhin ein Auswärtssieg. Vom Spielerischen hätten wir die aber mindestens 3:0 abschießen können. Zweite Halbzeit war eher mittelmäßig, ich glaube da hatten wir keine einzige Torchance. Wenn man schon auf Konter spielt, muss man da auch mal Gefahr erzeugen. Solange wir halbwegs erfolgreich sind, kann man darüber hinwegsehen.“

Frohnatur: „Irgendwie typisch österreichisch. In der EURO-Quali-Gruppe war man anfangs lässig, als es kritisch wurde, gab man Gas, dann kam die Wurschtigkeit (Niederlage gegen Lettland). In der Nations League gehts genauso weiter, das heutige Spiel war symptomatisch. Erste Hälfte Vollgas, nach der Pause wieder mit Handbremse heimgespielt. Solange das Team im Notfall umschalten kann, ist es ja noch vertretbar. Aber Souveränität schaut anders aus.“

Gstieß: „Mit Foda als Coach sind wir chancenlos, sobald Gegner mit halbwegs fußballerisch Klasse kommen. Schade für diese Mannschaft. Da wäre mit dem richtigen Trainer sehr viel drinnen.“

Vöslauer: „Die zweite Halbzeit war wirklich unnötig. Foda und Spieler verneinen eine taktische Änderung, sondern haben es direkt nach der Partie auf die Umstellung der Nordiren zur Halbzeit geschoben…. was aber eigentlich nicht weniger besorgniserregend ist. Hauptsache die 3 Punkte bleiben bei uns.“

