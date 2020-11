Fans nach 1:1 gegen Norwegen: „Das war schwere Kost“

Das österreichische Nationalteam sicherte sich dank eines Last-Minute-Tors von Adrian Grbic ein 1:1-Unentschieden gegen Norwegen und gewann damit die Nations-League-Gruppe. Große Freude will allerdings...

Das österreichische Nationalteam sicherte sich dank eines Last-Minute-Tors von Adrian Grbic ein 1:1-Unentschieden gegen Norwegen und gewann damit die Nations-League-Gruppe. Große Freude will allerdings bei den Fans keine aufkommen, denn so wie schon in den vergangenen Partien zeigte die heimische Auswahl eine in spielerischer Hinsicht schwache Leistung und hatte gegen die Skandinavier, die mit einer kompletten B-Mannschaft antraten, große Mühe. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

plieschn: „Was für ein Kick. Hat sich angefühlt wie eine Wurzelbehandlung.“

Patrax Slater: „Es ist einfach viel zu bizarr nach einem Gruppensieg zu sudern. Zum einen da wir nach wie vor Österreich sind und zum anderen da dies keine Selbstverständlichkeit ist. Dennoch, nüchtern betrachtet, waren die letzten spiele das Ergebnis einer unmotivierten Mannschaft, die im Prinzip viel mehr könnte, aber durch irgendetwas gehemmt, unausgewogen und ohne Spielwitz agiert. Wenn mir im Vorhinein jetzt jemand sagt, wir würden mit dieser Ausrichtung langfristig erfolgreich bleiben, würde ich sofort unterschreiben, aber schön ist das nicht fürs fußballerherz. Eines muss man Foda schon anrechnen. Der ist kein populistischer Trainer, sondern dem gehts wirklich nur ums Elementarste – siegen, koste es was es wolle.“

franzwenger: „Der Sieg gegen Nordirland war aber reiner Zufall und gestern hätten wir genauso gut verlieren können. Wenn die Norweger gestern auf null Torchancen verteidigt worden wären, dann können wir darüber reden, dass das reiner Zweckfußball war, aber es war Zufallsfußball nach dem Motto Alaba & Arnautovic bzw. die höhere Qualität der Einzelspieler werden es schon richten.“

Steve McManaman: „Bei einem Rückstand reagiert das Team sofort – allerdings bin ich mir nicht ganz sicher, ob das von außen so gewollt ist oder es die Klasse der einzelnen Spieler ist.“

Teamchef Nr. 8.000.994: „Boah, das war schwere Kost. Ein paar Chancen hätte man noch machen können, aber insgesamt war Norwegen das gefährlichere Team, obwohl Null eingespielt! Ist es Anweisung, bei jedem Angriff (drei gegen drei, manchmal sogar mit Überzahl) erstmal abzubremsen anstatt fertig zu spielen? Dann schön warten bis wieder alle formiert sind? Wie könnten wir seit dem Norwegen und Nordirland Siegen auswärts so stark abbauen?? Da war zumindest eine Halbzeit immer wirklich gut. Normalerweise beteilige ich mich ungern an Trainer Diskussionen aber nach den letzten 3 Spielen muss das sein.“

detlef: „Gegen ein B-Team aus Norwegen so eine Leistung abrufen gleicht einer Arbeitsverweigerung.“

schooontn: „Was man den Spielern meiner Meinung nach auf alle Fälle ankreiden kann ist die mangelnde Einstellung in Spielen, in denen es „um nicht ganz so viel geht“. Ja, ich verstehe dass die Nations League für viele (ja, auch für mich) ein besserer Freundschaftsbewerb ist, ja es ist November, ja es sind keine Zuseher im Stadion, ja einige hatten sehr viele Spiele in kurzer Zeit, trotzdem erwarte ich mir schon ein bisserl eine positivere Körpersprache, bei der die Unlust nicht ganz so offensichtlich ist.“

simsala: „Also mit diesem Kader musst es erstmal schaffen so einen Dreck zu spielen. Neben Foda gehören da auch die Spieler mehr in die Pflicht genommen. Und wenn sich gewisse Herren zu schade sind sich reinzuhauen, gehören sie aussortiert.“

Michael_sksg: „Was mich noch immer schockiert: die Fehlpässe gestern. Da ging gefühlt jeder zweite Pass zum Gegner.“

