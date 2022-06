Fans nach 1:2 gegen Dänemark: „Als wären die Ketten abgelegt worden“

Das österreichische Nationalteam verlor gestern das Nations-League-Spiel gegen Dänemark unglücklich mit 1:2, zeigte aber eine sehr engagierte Leistung gegen den starken Gegner. Wir wollen...

Das österreichische Nationalteam verlor gestern das Nations-League-Spiel gegen Dänemark unglücklich mit 1:2, zeigte aber eine sehr engagierte Leistung gegen den starken Gegner. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum Spiel ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

issoisso: „Schade, aber nahezu unglaublich wie viel wir in so kurzer Zeit besser sind als unter Foda. DAS war der beste Vergleich. In der Quali gegen Dänemark komplett chancenlos. Einmal 0:4 untergegangen, einmal 0:1 ohne Torschuss. Heute liefern wir ein höchst attraktives Spiel auf Messersschneide.“

Zwara: „Gegen Kroatien hatten wir das gewisse Spielglück, sodass es zu einem vermeintlich klaren Sieg reichte, heute war es unglücklicher und dann kann man gegen einen starken Gegner auch verlieren. Wichtig ist nur das „Wie“ und das war heute absolut zufriedenstellen. Ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt.“

OoK_PS: „Super Leistung gegen eine der momentan besten Mannschaften der Welt. Das ist zu 100% der richtige Weg, und der wird erfolgreich sein. Bezeichnend die Reaktion der Zuschauer, kein einziger Pfiff nach Spielende. Verglichen mit den letzten beiden Spielen gegen Dänemark war das eine andere Sportart, und das ist noch sehr konservativ formuliert. Wie schnell Rangnick den Fodaball aus der Mannschaft gebracht hat, ist erstaunlich. Als wären die Ketten nach den letzten fünf Jahren abgelegt worden.“

Pezi: „Trotz der Niederlage konnte die Mannschaft mit erhobenem Haupt vom Platz gehen. Mit diesen zwei Spielen ist jetzt schon eine Euphorie entfacht und wie bereits geschrieben, es macht wieder Spaß dieser Mannschaft zuzuschauen. Ich sehe lieber so geile Niederlagen als ein 90-minütig ernudeltes Remis.“

schimli: „Leistung war nicht schlecht, aber man hat halt leider den Unterschied gesehen. Dänemark macht aus 3,5 Chancen zwei Tore, während wir sechs Hochkaräter liegen lassen und bei der Hälfte dieser den Ball nicht mal aufs Tor bringen.“

Christian2016: „Von den schwächeren Phasen der ersten Hälfte war in der zweiten nichts mehr zu sehen. Das war schon teilweise fantastisch, was das Team da abgeliefert hat. Rangnick hat schon wieder goldrichtig reagiert! Es tut gut, so einen Mann an der Seitenlinie zu haben. Anstatt dass während eines Spiels alles den Bach hinuntergeht, scheint bei ihm alles ständig bergauf zu gehen. Schade, dass es am Ende nicht wenigstens fürs Remis gereicht hat, ich finde, es wäre gerecht gewesen. Dass man trotz Niederlage auf der Leistung aufbauen kann, habe ich bei Österreich schon unendlich oft gehört, diesmal stimmt’s ausnahmsweise. Die Spitzenklasse der Nations League ist genau unser Niveau.“

wurb: „Ich bleibe dabei, wir sind am richtigen Weg und werden unser Spiel bald den anderen aufzwingen. Dänemark ist für mich die beste Mannschaft in Europa, diese Physis, die hat keine andere Mannschaft, von daher so bitter es auch ist, geht diese Niederlage eindeutig in Ordnung, auch wenn wir die bessere Mannschaft in Halbzeit 2 waren. Ich denke mit Rangnick kann etwas Großes entstehen.“

lovehateheRo: „Die größte Problemstellen könnten wohl die Außenverteidiger-Positionen werden. Rechts ist Trimmel nicht gut genug, und Lainer auch nicht gerade in Form, links haben wir sowieso gleich gar keinen, auch wenn Wöber das jetzt nicht schlecht gemacht hat.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach der 1:2-Niederlage gegen Dänemark.