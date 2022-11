Fans nach 2:0 gegen Italien: „Der erste Anzug sitzt“

Die österreichische Nationalmannschaft gewann gestern das Freundschaftsspiel gegen Italien mit 2:0 und feierte damit den ersten Sieg gegen die Squadra Azzurra seit ganzen 62...

Die österreichische Nationalmannschaft gewann gestern das Freundschaftsspiel gegen Italien mit 2:0 und feierte damit den ersten Sieg gegen die Squadra Azzurra seit ganzen 62 Jahren. Schlager und Alaba erzielten die beiden einzigen Treffer des Abends. Was sagen die Fans zu diesem tollen Ergebnis? Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Teamchef Nr. 8.000.994: „Eine gute Leistung war schon wichtig gestern, damit der neue Schwung erhalten bleibt und die Suderanten mal Sendepause haben. Dass es gleich ein Sieg gegen Italien wird (die sicher zeigen wollten, dass sie zu Unrecht nicht bei der WM sind) ist natürlich wunderbar.“

halbe südfront: „Reife Leistung. Schade, dass man so viele Chancen verstümpert hat. Der Sieg ist hochverdient, hätte eigentlich viel deutlicher ausfallen müssen. Arnautovic mit einer überragenden Glanzleistung.“

loewinger: „Was man heute gesehen hat – der erste Anzug sitzt definitiv. Wenn alle fit sind, kannst du dann auch von außen noch mit einzelnen Spielern und Impulsen positiv einwirken. Die Vorfreude auf die anstehende Quali ist jedenfalls da!“

Zwara: „Die letzten 25 Minuten waren nicht mehr so stark, aber das wäre auch zu viel verlangt gewesen. Insgesamt ein toller Auftritt und über das gesamte Spiel können die Italiener froh sein, dass es nicht vier oder fünf Gegentore wurden. Ein Gegentor auf unserer Seite hätte es auch leicht geben können.“

OoK_PS: „Sieg gegen den Europameister. Sieg gegen den Vize-Weltmeister. Remis gegen den Weltmeister. Das ist schon eine ordentliche Bilanz für das erste halbe Jahr Ralf Rangnick. Und das Wichtigste: Man sieht seit der ersten Partie, was für ein Potenzial in der Mannschaft steckt, das nun endlich abgerufen wird. Man kann mit einem wirklich guten Gefühl in die Winterpause, denn der Teamchef und sein Stab wissen ganz genau, was sie tun. Ungewohnt beruhigend.“

Vöslauer: „Sehr geile Partie, vor allem die erste Halbzeit. So lässt sich in die Winterpause gehen, waren zwei wichtige Sieg für Ralf und den gesamten Coaching-Staff!“

Patrax Jesus: „Die Mischung auf dem Feld war einfach nur perfekt. Es hat niemanden gegeben der negativ abgefallen ist. Jeder hat gestern geliefert – eine mannschaftliche Top-Leistung. Italien wusste in Halbzeit 1 nicht wo oben und unten ist und Verratti muss sich nach wie vor sammeln. Trotz der mannschaftlichen Gesamtleistung muss ich persönlich die Zentrale mit Seiwald und Schlager loben. Bei dieser Aufopferung geht mir jedes Mal das Herz auf. Man stelle sich nur vor Laimer wäre gestern noch dabei gewesen – wie auch immer unter diesen Umständen schaut man dem Nationalteam wieder gerne auf die Füße. Speziell alle, die sich jedes spiel geben und quasi immer am Leiden sind, haben sich das ebenfalls mal verdient.“

miffy23: „Erste Halbzeit mit das Beste vom Nationalteam der letzten Jahre, zweite Halbzeit ähnlich gut verteidigt wie gegen Frankreich im Heimspiel, eigentlich.“

Pezi: „Starkes Spiel gegen eine italienische Mannschaft die nicht damit gerechnet hat, dass man ihnen so dermaßen die Schneid abgekauft hat. Zwei ganz schöne Tore, zahlreiche weitere extrem gute Chancen – bitte mehr in Zukunft abziehen statt reintragen – und die Null erfolgreich verteidigt.“

Im Austrian Soccer Board findet ihr weitere Fanmeinungen nach dem 2:0-Sieg der österreichischen Nationalmannschaft gegen Italien.

Schlagt die Buchmacher mit unserem neuen Projekt overlyzer.com! Wir liefern Live-Trends für über 800 Ligen und Wettbewerbe, die den genauen Matchverlauf eines Spiels wiedergeben und euch insbesondere bei Live-Wetten einen entscheidenden Vorteil verschaffen können! Sämtliche Spiele der österreichischen Bundesliga sind bei uns natürlich auch im Programm!