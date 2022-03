Fans: „Nach Foda-Abgang muss ein Umbruch stattfinden“

Das gestrige Freundschaftsspiel gegen Schottland, das zugleich auch das letzte Länderspiel unter Trainer Franco Foda war, endete nach einem 0:2-Rückstand noch mit einer Punkteteilung....

Das gestrige Freundschaftsspiel gegen Schottland, das zugleich auch das letzte Länderspiel unter Trainer Franco Foda war, endete nach einem 0:2-Rückstand noch mit einer Punkteteilung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zur Leistung ihrer Mannschaft sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Noobody: „Dass wir nun vor leeren Stadien stehen habe ich schon vor Monaten mit Freunden besprochen. Mir fehlte hier auch etwas vom ÖFB bzgl Fans. Man verlangt horrende Preise und wollte die Kuh melken so lange wie es geht. Es ist aber sicher nicht die Pandemie schuld, dass Fans ihr Interesse verlieren und die Nähe zu den Spielern. Das Problem haben aber auch bessere Verbände aber der Unterschied ist, dass die eben ein Fussballer-Land sind und auch deutlich mehr Fans haben.“

little beckham: „Mit Foda und der verpassten Quali muss ein Umbruch her. Arnautovic, Dragovic, Ulmer, Trimmel, Baumgartlinger, Ilsanker, Pervan – alles Leute in relativ hohem Alter, die man aus meiner Sicht nicht mehr einberufen sollte. Lieber einen neuen Stamm aufbauen, es bieten sich eh genug Junge an.“

maxglan: „Mit der defensiveren Grundausrichtung waren wir hinten anfälliger als später, als Foda auf eine offensive YOLO-Taktik umgestellt hat. Mir wird halt nie jemand erklären können, warum man zuhause gegen Schottland, wo man mit viel eigenem Ballbesitz rechnen muss, einen Ilsanker aufstellen muss. Der Typ ist in Ballbesitz sowas von verschenkt und unnötig.“

andy69aut: „Also eins ist klar für den neuen Trainer: will Österreich Pressing spielen, dann muss Arnautovic raus. Er wartet, dass der Ball hinter den Verteidiger kommt anstatt dem Ball entgegen zu gehen. Er spielt quer statt in die Tiefe. Und am schlimmsten: nach einer verhauten Chance bleibt er stehen, anstatt sofort ins Gegenpressing zu gehen, und bleibt sogar im Abseits stehen. Beides zusammen geht einfach nicht.“

miffy23: „“Halbwegs gut gelungen, das passt schon“ bei einem 2:2 gegen Schottland daheim. Genau DAS ist der Punkt, solche Aussagen. „Mittelmaß passt uns schon, nur nicht zu ehrgeizig sein“.“

Zwara: „Arnautovic in absoluter Unform. Das Spiel war eigentlich gut, unsere Defensivleistung aber grottig.“

Cäptn Balu: „Trotz aller Kritik an Arnautovic war er gestern der Einzige der Bälle vorne festmachen konnte und zumindest die Mitspieler nachrücken konnten. Das können mit vielen (vielen) Abstrichen nur Gregoritsch oder Kara, ist aber für einen Spielaufbau extrem wichtig.“

Austrianer1969: „Ich hoffe, dass künftig nach aktueller Leistung aufgestellt wird. Gestern hätten ein Bachmann, ein Arnautovic, ein Ilsanker oder ein Sabitzer niemals spielen dürfen, haben alle eine Unform, die beiden Letztgenannten kein Leiberl im Verein. Ich bin froh, dass nun Hr. Foda geht, der es nicht geschafft hat, aus einer noch nie da gewesenen Breite an österreichischen Spitzenspielern ein Spitzenteam zu formen.“

MarkoBB8: „Da gehört die halbe Mannschaft ausgetauscht – bleibt zu hoffen, dass der neue Trainer eine objektive Meinung hat.“

killver: „Man kann über Gregerl sagen was man will, aber der ist einer der Wenigen die regelmäßig im Team treffen.“

