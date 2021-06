Fans: „Ohne Arnautovic geht nichts“

Die österreichische Nationalmannschaft kam gestern gegen die Slowakei nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Beim letzten Testspiel vor der EM-Endrunde wusste das Team dabei nur...

Die österreichische Nationalmannschaft kam gestern gegen die Slowakei nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Beim letzten Testspiel vor der EM-Endrunde wusste das Team dabei nur selten zu überzeugen und wie schon in den letzten beiden Spielen gelang es der Foda-Elf nicht einen Treffer zu erzielen. Spannend wurde es erst als Marko Arnautovic, der für 90 Minuten noch nicht fit genug ist, in die Partie kam. Wir wollen uns ansehen was die Fans zum gestrigen Unentschieden zu sagen haben. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

Billie: „Das dritte Länderspiel in Folge ohne erzieltes Tor, der ORF mit ungewohnt harter Kritik an Foda – wie erwartet sieht‘s unmittelbar vor der EM sehr trist aus. Vorfreude oder gar Euphorie? Fehlanzeige. Foda raus.“

the dude: „Trostlos, fad, behäbig und ohne Esprit.“

halbe südfront: „Ich verstehe nicht warum man Alaba, Arnautovic, Kalajdzic, Sabitzer und vielleicht Baumgartner nicht wenigstens für rund 20 Minuten gemeinsam am Feld spielen hat lassen. Es wird doch wohl so sein, dass diese Spieler bei der EM im Zusammenspiel für unsere Tore sorgen sollen. Und nein, mit zwei Stürmern die Foda nicht aufstellen würde hat das nichts zu tun, Gregoritsch und Arnautovic waren ja jetzt auch zeitgleich am Feld. Naja, war ein Test, hoffentlich hat es für den Trainerstab die nötigen Erkenntnisse und für die Spieler die nötige Spielpraxis gebracht. Bachmann und Arnautovic waren jedenfalls eine Freude, in der ersten Halbzeit waren noch Alaba und Baumgartner gut im Spiel. Ansonsten halt eher nicht der erhoffte Fight ums Leiberl für die EM.“

Zuckerhut: „Fazit: Ohne Arnautovic geht nichts.“

fußball123oö123: „Meine Meinung zum Team und unseren Chancen hat sich nicht wirklich geändert. Erfolgserhöhend hätte ich mindestens zwei selbst erzielte Tore gegen die beiden durchaus gut ausgewählten Testspielgegner gesehen. Das ist nicht geschehen. Somit wird wohl der Fußballgott runterschauen müssen und dem Foda alle fußballtaktischen Sünden verzeihen müssen, damit der ominöse Sieg im ersten Spiel gelingt.“

Top_ League: „Aber ehrlich, na ist das eine Frechheit gewesen. So sieht die Generalprobe für EM aus? Letzte halbe Stunde alle fünf Minuten wechseln, was da Foda damit wollte weiß nicht einmal er selbst.“

valderama: „Das war gestern sicherlich ziemlich ernüchternd und im Kontext mit den letzten Spielen nicht gerade Euphorie-befeuernd. Aber dennoch möchte ich zumindest das gestrige Match nicht zu hoch hängen. Arnie hat es richtig ausgedrückt und meine Empfindung bestätigt: die Kicker haben gestern immer wieder total zurückgezogen, wenn es zu einem heftigen Zweikampf kommen hätte können. Das war im England-Spiel anders und da haben wir auch besser ausgesehen. Wenn wir da ordentlich reingehen, dann gewinnen wir viel öfters weit in der Hälfte des Gegners die Bälle und können sofort Druck ausüben. Das war gestern überspitzt gesagt ein Sommerkick unter Freunden, um sich ein paar Automatismen einzuimpfen. Meine Erkenntnis ist auch, dass wir Schlager oder/und Laimer im zentralen Mittelfeld brauchen, um rechtzeitig Druck auf den Gegner auszuüben. Damit, und in Verbindung mit einer klar gesteigerten Aggressivität der kompletten Mannschaft, kann ein Gegner wie die Slowakei, aber auch nächsten Sonntag Nordmazedonien, schon schwer unter Druck gesetzt werden. Wir müssen in diesen Fluss kommen wie beispielsweise auswärts gegen Norwegen, dann kann man gegen Nordmazedonien und die Ukraine etliche Körnderl sammeln und gegen Holland sollte man sich das England Spiel zum Vorbild nehmen, dann geht da auch was.“

scorponok: „Es wird ablaufen wie immer. Wir starten mit einer blöden Niederlage, erwurschteln uns im zweiten Spiel irgendwie ein X, und scheiden durch eine knappe Niederlage im letzten Spiel aus. Das Tor macht Arnie als Edeljoker, in welchem Spiel auch immer.“

PAT87: „Nordmazedonien wird genau gleich spielen wie die Slowakei. Hinten reinstellen, auf Konter lauern und sie werden sicher zu ihren Chancen kommen.“

Da Oide Bimbo: „Die vermutlich beste Elf wird vor der EM nicht zusammengespielt haben, der erste gute Trick Fodas.“

Christian2016: „Schon auffällig was der Arnie für einen Unterschied ausmacht. Und immerhin Bachmann als Nummer 1 zementiert. Sonst hat das Match meine Erwartung für die Euro weder positiv noch negativ geändert.“

Bohemian Flexer: „So ehrlich muss man aber auch sein, Bachmann hat sich die Nummer 1 absolut verdient.“

Kaiser Soße: „Bin grundlegend Optimist, aber mit dem Trainer ist meine Hoffnung gering, und eine Null-Offensiv-Tore-EM würde mich nicht wundern.“

dohe1912: „Jetzt versteht wenigstens der Rest Österreichs auch wie es den Sturm Fans mit dem Foda zwischendurch gegangen ist.“

