Fans: „Ratloser Foda nicht mehr haltbar“

Die österreichische Nationalmannschaft verlor nach dem Länderspiel gegen Israel nun auch das Heimspiel gegen Schottland und zeigte dabei eine erstaunlich einfallslose Leistung. Wir wollen uns ansehen was die Fans zu diesem Spiel sagen. Alle Kommentare stammen aus dem Austrian Soccer Board, Österreichs größtem Fußball-Diskussionsforum.

OoK_PS: „Wer Schöttel und Foda säht, erntet genau das. Wir sind im Sukzessions-Stadium angelangt, jeder mit einem Funken Fußballverstand und Kenntnis der Person Franco Foda wusste, dass es so weit kommen würde. Ein bestenfalls mittelmäßiger Trainer ohne jedwede herausragende Fähigkeit, komplett fehl am Platz. Das Ganze flankiert von einem inakzeptablen Sportdirektor. Das war alles absehbar, niemand darf überrascht sein.“

Silva: „Diese Mannschaft ist kaputt. Egal wie man die Leistung und Einstellung der Spieler betrachten will, in so einer Situation ist ein Trainer einfach kaum haltbar. Vor allem wenn er offensichtlich ratlos ist und mit seinen Wechseln eine über 60 Minuten lange nicht funktionierende Herangehensweise weiter erzwingen will.“

plieschn: „Eine qualitativ bessere Mannschaft versucht gegen eine schottische Mannschaft mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen. Hätte Douglas Adams Sportsatire geschrieben, wäre das echt eine Quelle gewesen, muss man einmal schaffen.“

miffy23: „Die Realität ist, dass wir mit diesem Kader in so ziemlich *jeder* Qualigruppe um Platz 1 zumindest wetteifern sollten. Es wird, gerade bei der WM-Quali, nicht jedes Mal reichen gegen die Topf1-Kapazunder. Mannschaften mit ähnlichem Kader-Material wie Dänemark dürfen auch einmal einen Lauf und tollen Trainer haben, und uns phasenweise überlegen sein. Aber Gegner wie Schottland und Israel *müssen* einfach geschlagen werden, und wir bewegten uns in diesen diesen Spielen ohne Übertreibung auf 00er-Jahre-Niveau. Es ist dieser Spieler völlig unwürdig. Der Anspruch muss höher sein, und mit zwei absolut katastrophalen Lehrgängen vor und nach der EURO, sowie äußerst fragwürdigem Beginn der EURO selbst, gibt es keinerlei Argumente, Foda zu halten. Im Gegenteil, desto schneller die Reißleine gezogen wird, desto besser.“

fis: „Bist deppad war das schlecht. Das muss es auch gleich für Schöttel sein.“

Mr.Viola: „Das Spiel gestern war ein einziges Desaster. Foda und Schöttel raus alleine reicht nicht, auch beim Spielermaterial gehört ein Kahlschlag her, das war gestern teils Arbeitsverweigerung. Wenn die Besten von Österreichs Kickern nicht gewillt sind sich im Team reinzuhauen gehören eben andere her. Da habe ich lieber wieder eine Auswahl aus Bundesligakickern die genauso wenig zusammenbringt, aber wenigstens kämpft.“

LaDainian: „Ilsanker im Interview war die Kirsche obendrauf. Aus diesem Kader, diesem Potenzial diesen Schweinskick rauszuholen ist eine große Kunst. Diese Partie heute ist wirklich die Krönung, eine taktische Meisterleistung die Abwehr der Schotten mit Flanken zu füttern und Spieler aufzustellen die nichts aber auch überhaupt nichts in einer Nationalmannschaft zu suchen haben. Da wird im Spiel nichts korrigiert, Spieler laufen wie die kopflosen Hendln über den Platz, teils lustlos und wurschtig. Gegen diese Schotten UND die Israelis verlieren ist nicht zu akzeptieren.“

Manni_K: „Wir sind wieder in den finsteren Jahren vor Koller angelangt – Spieler diskutieren mit den Fans, es gibt Pfiffe und wir stehen in einer Quali-Gruppe so da wie wir jetzt eben dastehen.“

GraveDigger: „Ilsanker und Baumgartner aber immerhin mit starken Interviews. Bei Ilsanker hatte man ein wenig das Gefühl, dass er ein Foda-raus-Shirt drunter hat und nur drauf wartet, es präsentieren zu können.“

Zidane85: „Aber seid mir nicht böse, bei aller Foda-Kritik. Jeder der Spieler hat im Prinzip gewusst was zu tun ist, aber keiner setzt es dann ohne direkte Anweisung des Teamchefs um? Alle hirnlose Roboter oder was? Foda gehört raus, aber die Spieler muss man auch ganz fest kritisieren!“

QPRangers: „Österreich nur drei Punkte vor Färöer, das ist desaströs. Vom Kader her um einiges besser besetzt als die Bravehearts. Aber das war gar nix, Foda muss jetzt weg. War schon vor der EM sehr schlecht, was Österreich gespielt hat. Jetzt ein neuer her, der das Team auf die Play Offs einspielen kann. Jetzt sofort. Aus dem Material muss mehr rausgeholt werden.“

