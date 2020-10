Fans: „Typisches Foda-Spiel, typisches Foda-Resultat“

Das österreichische Nationalteam gewann gestern zum ersten Mal überhaupt ein Fußball-Auswärtsspiel in Rumänien und verteidigte damit die Tabellenführung in der Nations League vor den...

PAT87: „Ergebnistechnisch ein Traum-Oktober und das mit einer ziemlichen Rumpftruppe. Das ist schon sehr erfreulich.“

Michael_sksg: „Bei den nächsten Spielen werden Sabitzer, Lazaro und Co. wieder mit dabei sein. Also kadertechnisch sind wir dann schon fett aufgestellt.“

fußball123oö123: „Also über den heutigen Sieg kann ich mich im Gegensatz zum Sonntag richtig freuen. Gekämpft haben sie wie die Löwen und gerade diese schwierigen Auswärtsspiele inklusive bescheidenen Schiri werden wir auch in der anstehenden WM-Qualifikation haben.“

nero08: „Die Partie war aber auch mehr mau. Mal schauen was der nächste Lehrgang so mit sich bringt. Da sollten die verletzten Spieler ja auch wieder dabei sein.“

ImmerWiederRapidWien: „Unfassbare Schiedsrichterleistung. Da traue ich mich ja fast nicht mehr unsere zu kritisieren, wenn dann so einer Länderspiele pfeift.“

nero08: „Die Auswärtsschwäche scheint man aber überwunden zu haben. Drei Auswärtssiege in Folge in Bewerbsspielen waren lange nicht die Regel. Obwohl auswärts halt momentan relativ ist.“

Patrax Slater: „Foda hat Schöpf statt Ranftl aufgestellt. Schöpf hat getroffen. alles richtig gemacht.“

El_aurare: „Gegen Norwegen haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht! Schade, dass es danach eher nur noch Schonkost gab, aber solange wir am Ende damit erfolgreich sind passts schon irgendwie. Und man muss einfach auch sagen, dass schon richtig viele Leute fehlen momentan, insofern darf man schon zufrieden sein.“

Mark Aber: „Vielleicht machen wir ja die Griechen bei der EM und gewinnen alles 1:0. Franco Trainergott.“

Vöslauer: „Najo, zwei Auswärtssiege, des passt. Berühmt war’s heut ned. Typisches Foda-Match, typisches Foda-Resultat.

robi313: „Drei Spiele gewonnen und irgendwie trotzdem schlecht gespielt…das musst auch erst mal schaffen“

halbe südfront: „Die Norweger brunzen sich zu einem lächerlichen Glückssieg gegen Nordirland, Island hat auch nur mit viel Glück gegen Rumänien gewonnen und hier wird geweint, weil wir nicht die Klasse von diesen Mannschaften hätten. Wir haben mit einem mächtig dezimierten Kader drei Spiele in Serie gewonnen, allesamt verdient und trotz der ganz klar vorhandenen Überlastung aller Spieler zu dieser Zeit (so gut wie keine Sommerpause, extrem viele Spiele, stressige Corona-Maßnahmen). Und ja, natürlich haben wir die Gegner auch über weite Strecken dominiert, bzw. waren jeweils klar das bessere Team, was fehlte war die Effizienz. Aber die fehlte da z.B. auch dem hochgelobten Baumgartner welcher im Alleingang für zwei sehr klare Siege gegen Nordirland und Rumänien sorgen hätte können. Wir haben in der Nations League drei hochverdiente Auswärtssiege eingefahren und sind verdienter Tabellenführer. Das sind übrigens lauter Gegner auf B-Niveau, keine Färöer, kein San Marino, kein Liechtenstein.“

